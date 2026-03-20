ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সাক্ষাৎ

ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আজ শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
জয়শঙ্কর তাঁর পোস্টে লেখেন, ‘বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক এগিয়ে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।’
এর আগে, গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর জানাজায় শোক জানাতে এসেছিলেন জয়শঙ্কর।
