পশ্চিমবঙ্গে গাড়ি থামিয়ে গরুর ‘জন্মসনদ’ চাইলেন বিজেপি বিধায়ক

ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্রের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গেছে। গতকাল শনিবার (১৬ মে) হিঙ্গলগঞ্জের লেবুখালি এলাকায় গবাদিপশু বোঝাই একটি গাড়ি থামিয়ে তিনি দাবি করেন—জবাই করার জন্য নিয়ে যাওয়া গরুর সঠিক বয়স প্রমাণ করতে ‘বার্থ সার্টিফিকেট’ বা জন্মসনদ দেখাতে হবে। বিধায়কের এই মন্তব্যের পরই কড়া কটাক্ষ ও রসিকতায় মেতে উঠেছে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস।

এনডিটিভি স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, শনিবার হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্রের নেতৃত্বে লেবুখালি এলাকায় একটি গবাদিপশু বোঝাই গাড়ি আটকানো হয়। গাড়ি আটকে তিনি ভেতরে থাকা গরুগুলোকে নামিয়ে রাস্তার ধারের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন এবং সেগুলোর জন্য খড় ও জলের ব্যবস্থা করেন।

গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রেখা পাত্র দাবি করেন, অবৈধ গবাদিপশু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো গরুকে জবাই করা যাবে না।

তিনি আরও বলেন, আমাদের সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, ১৪ বছরের কম বয়সী গরু জবাইয়ের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। যদি কাউকে অবৈধভাবে গরু পরিবহন করতে দেখা যায়, তবে আমরা তাদের আটকাব এবং গরুর ‘বার্থ সার্টিফিকেট’ বা জন্মসনদ দেখাতে বলব। কেউ যদি গরুর জন্মসনদ দেখাতে ব্যর্থ হয়, তবে আইনের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র। ছবি: সংগৃহীত
বিজেপি বিধায়কের এই আজব দাবি নিয়ে কটাক্ষ ও উপহাস করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলটির মুখপাত্র তথা তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ রসিকতা করে বলেছেন, বিজেপি শাসিত অন্য কোনো রাজ্যে গরুর জন্মসনদ দেওয়া হয় কি না, তা আগে প্রমাণ করুন।

তিনি বলেন, ‘আমরা মাননীয় বিধায়কের কাছে অনুরোধ করব, বিজেপির শাসনাধীন যেকোনো একটি রাজ্য থেকে গরুর নামে ইস্যু করা একটি বার্থ সার্টিফিকেট এনে দেখান। তাহলে আমাদের সবার জন্য বুঝতে সুবিধা হতো। আর বিজেপি যদি সত্যিই গরুর এমন কোনো বার্থ সার্টিফিকেট দেখাতে পারে, তবে আমাদের এটাও খতিয়ে দেখতে হবে যে এই সার্টিফিকেট দেওয়ার কর্তৃত্ব বা অধিকার কার রয়েছে!’

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল জমানার অবসান ঘটিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। ক্ষমতায় আসার পরপরই নতুন সরকার গবাদিপশু পাচার রোধে কড়া পদক্ষেপের ঘোষণা দিলেও, দলীয় বিধায়কের এই ‘গরুর বার্থ সার্টিফিকেট’ চাওয়ার ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ রাজনৈতিক মহলে এখন হাসির খোরাক জোগাচ্ছে।

