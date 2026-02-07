Ajker Patrika
ভারত

ভারতে তিন বোনের আত্মহত্যা: বাবার ৩ স্ত্রী নিয়ে ঘনীভূত রহস্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারতে তিন বোনের আত্মহত্যা: বাবার ৩ স্ত্রী নিয়ে ঘনীভূত রহস্য
উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে নয় তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে তিন বোন। ছবি: সংগৃহীত

গাজিয়াবাদের ভারত সিটি আবাসন প্রকল্পের নয় তলা থেকে লাফিয়ে তিন কিশোরী বোনের আত্মহত্যার ঘটনায় বেরিয়ে আসছে একের পর এক তথ্য। তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহত তিন বোন নিশিকা (১৬), প্রাচী (১৪) ও পাখি (১২) কোরিয়ান ড্রামা ও সংস্কৃতির প্রতি এতটাই আসক্ত ছিল যে, তারা নিজেদের ভারতীয় পরিচয়ের বদলে ‘কোরিয়ান’ হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। এমনকি তারা নিজেদের জন্য মারিয়া, আলিজা ও সিন্ডির মতো বিদেশি নামও বেছে নিয়েছিল।

পুলিশের তথ্যমতে, পেশায় স্টকব্রোকার বাবা চেতন কুমার প্রায় ২ কোটি রুপির ঋণে জর্জরিত ছিলেন। বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করতে না পেরে তিনি মেয়েদের দুটি মোবাইল ফোন বিক্রি করে দেন। তিনি দাবি করেছিলেন, মেয়েরা সারাক্ষণ কোরিয়ান ড্রামা, কে-পপ এবং অনলাইন গেমে মগ্ন থাকত বলে ফোনগুলো কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আত্মহত্যার রাতে তারা তাদের মায়ের ফোন ব্যবহার করার চেষ্টা করে; কিন্তু সেখানে তাদের প্রিয় কোরিয়ান অ্যাপগুলো না থাকায় তারা চরম হতাশ হয়ে পড়ে। ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই রাতে তারা অনলাইনে তাদের কোরিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

এদিকে তদন্তে আরেকটি বিষয় জানা গেছে। চেতন কুমারের তিন স্ত্রী—সুজাতা, হিনা ও টিনা। চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, এই তিন স্ত্রীই আপন বোন। নিহত নিশিকা ছিল বড় বোন সুজাতার মেয়ে, আর প্রাচী ও পাখি ছিল মেজো বোন হিনার সন্তান। পুলিশের দাবি, মেয়েদের সঙ্গে তাদের মায়েদের চেয়ে বাবার আত্মিক টান বেশি ছিল। উদ্ধার করা ৯ পাতার সুইসাইড নোটে তারা বারবার তাদের বাবার কথা উল্লেখ করলেও মায়েদের নাম কোথাও লেখেনি।

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কীকোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

তদন্তে আরও একটি তথ্য উঠে এসেছে, যা চেতন কুমারকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছে। ২০১৫ সালে চেতন কুমারের এক লিভ ইন পার্টনার একইভাবে সাহিবাবাদের রাজেন্দ্রনগর কলোনির একটি ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন। সে সময় পুলিশ একে আত্মহত্যা বলে মামলাটি খারিজ করে দিলেও, বর্তমান ঘটনার প্রেক্ষাপটে সেই পুরোনো ফাইল আবারও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাইবার ক্রাইম টিম এখন সে মোবাইল ফোনগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করছে, যা চেতন কুমার বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আইএমইআই নম্বরের সূত্র ধরে ক্রেতাদের সন্ধান চালানো হচ্ছে, যাতে মেয়েদের ডিলিট করা তথ্য উদ্ধার করা যায়।

বিষয়:

অনলাইনজুয়ারহস্যজনকমৃত্যুঋণভারতসোশ্যাল মিডিয়াআত্মহত্যা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আজকের রাশিফল: বিয়ের ফুল ফুটবে, অর্থভাগ্যও তুঙ্গে

পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বর্জনের ঘোষণায় চুক্তি হারানোর শঙ্কায় আইসিসি

‘হাতজোড় করে বলছি, ১২ তারিখ পর্যন্ত চাঁদাবাজি করবেন না’, চট্টগ্রামে বিএনপির প্রার্থী

অন্তঃসত্ত্বা হওয়া নিয়ে বুবলীর রহস্যময় উত্তর

ফিলিস্তিনি দমনে পুতিনের কাছে ১০ লাখ রুশ ইহুদি চেয়েছিলেন এহুদ বারাক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ৩০ বছরের আইনি লড়াই, নির্দোষ প্রমাণের পরদিনই মৃত্যু

২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ৩০ বছরের আইনি লড়াই, নির্দোষ প্রমাণের পরদিনই মৃত্যু

ভারতে তিন বোনের আত্মহত্যা: বাবার ৩ স্ত্রী নিয়ে ঘনীভূত রহস্য

ভারতে তিন বোনের আত্মহত্যা: বাবার ৩ স্ত্রী নিয়ে ঘনীভূত রহস্য

বাংলাদেশ-নেপাল সীমান্তে চলাচলকারী ভারতীয় ট্রেনে দেখাতে হবে পরিচয়পত্র

বাংলাদেশ-নেপাল সীমান্তে চলাচলকারী ভারতীয় ট্রেনে দেখাতে হবে পরিচয়পত্র

চীন-পাকিস্তানের অংশও ভারতের ভূখণ্ড! যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে তোলপাড়

চীন-পাকিস্তানের অংশও ভারতের ভূখণ্ড! যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে তোলপাড়