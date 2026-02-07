Ajker Patrika
ভারত

২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ৩০ বছরের আইনি লড়াই, নির্দোষ প্রমাণের পরদিনই মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ৩০ বছরের আইনি লড়াই, নির্দোষ প্রমাণের পরদিনই মৃত্যু
বাবুভাই প্রজাপতি। ছবি: সংগৃহীত

হলিউডের সিনেমা ‘দ্য শশাঙ্ক রিডেম্পশন’-এর নায়ক দীর্ঘকাল পর মুক্তি পেয়ে জীবন উপভোগের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু বাবুভাইয়ের ভাগ্যে তা জোটেনি। দীর্ঘ ৩০ বছর যে অপবাদ নিয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর চলে গেছেন পরপারে।

তিন দশকের এই আইনি লড়াইয়ে বাবুভাইয়ের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার ‘মিথ্যা’ কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়া। গত বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) গুজরাট হাইকোর্ট যখন তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন, তখন খুশিতে আত্মহারা হয়ে বাবুভাই প্রজাপতি বলেছিলেন, ‘আমার জীবন থেকে কলঙ্ক মুছে গেছে। এখন ঈশ্বর আমায় নিয়ে নিলেও কোনো দুঃখ নেই।’

তাঁর সেই কথা যেন ভবিষ্যদ্বাণী হয়েই ফলে যায়; আদালতের রায়ের ঠিক পরদিনই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি।

ঘটনার শুরু ১৯৯৬ সালে। আহমেদাবাদে কর্মরত পুলিশ কনস্টেবল বাবুভাই প্রজাপতির বিরুদ্ধে সে সময় ২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। দুর্নীতি দমন আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। ১৯৯৭ সালে চার্জশিট দাখিল হয় এবং ২০০২ সালে শুরু হয় বিচারপ্রক্রিয়া। দীর্ঘ শুনানি শেষে ২০০৪ সালে নিম্ন আদালত তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ড ও ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ওই বছরই গুজরাট হাইকোর্টে আপিল করেন বাবুভাই। এরপর দীর্ঘ ২২ বছর মামলাটি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে সামাজিক গঞ্জনা আর আইনি লড়াইয়ে পিষ্ট হতে হয়েছে তাঁকে। অবশেষে গত মঙ্গলবার হাইকোর্ট তাঁর রায় ঘোষণা করেন। আদালত জানান, সাক্ষীদের বয়ানে মারাত্মক অসংগতি রয়েছে এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ প্রমাণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

বাবুভাইয়ের আইনজীবী নিতিন গান্ধী জানান, রায়ের দিন বাবুভাই অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি এখন সরকারের কাছ থেকে বকেয়া সব সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারবেন। পরদিন তাঁকে ফোন করলে জানতে পারি, তিনি মারা গেছেন।’ চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বার্ধক্যজনিত কারণে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

বিষয়:

পুলিশমৃত্যুঅভিযোগভারতআদালতঘুষ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আজকের রাশিফল: বিয়ের ফুল ফুটবে, অর্থভাগ্যও তুঙ্গে

পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বর্জনের ঘোষণায় চুক্তি হারানোর শঙ্কায় আইসিসি

‘হাতজোড় করে বলছি, ১২ তারিখ পর্যন্ত চাঁদাবাজি করবেন না’, চট্টগ্রামে বিএনপির প্রার্থী

অন্তঃসত্ত্বা হওয়া নিয়ে বুবলীর রহস্যময় উত্তর

ফিলিস্তিনি দমনে পুতিনের কাছে ১০ লাখ রুশ ইহুদি চেয়েছিলেন এহুদ বারাক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ৩০ বছরের আইনি লড়াই, নির্দোষ প্রমাণের পরদিনই মৃত্যু

২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ৩০ বছরের আইনি লড়াই, নির্দোষ প্রমাণের পরদিনই মৃত্যু

ভারতে তিন বোনের আত্মহত্যা: বাবার ৩ স্ত্রী নিয়ে ঘনীভূত রহস্য

ভারতে তিন বোনের আত্মহত্যা: বাবার ৩ স্ত্রী নিয়ে ঘনীভূত রহস্য

বাংলাদেশ-নেপাল সীমান্তে চলাচলকারী ভারতীয় ট্রেনে দেখাতে হবে পরিচয়পত্র

বাংলাদেশ-নেপাল সীমান্তে চলাচলকারী ভারতীয় ট্রেনে দেখাতে হবে পরিচয়পত্র

চীন-পাকিস্তানের অংশও ভারতের ভূখণ্ড! যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে তোলপাড়

চীন-পাকিস্তানের অংশও ভারতের ভূখণ্ড! যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে তোলপাড়