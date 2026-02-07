২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ৩০ বছরের আইনি লড়াই, নির্দোষ প্রমাণের পরদিনই মৃত্যু

হলিউডের সিনেমা ‘দ্য শশাঙ্ক রিডেম্পশন’-এর নায়ক দীর্ঘকাল পর মুক্তি পেয়ে জীবন উপভোগের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু বাবুভাইয়ের ভাগ্যে তা জোটেনি। দীর্ঘ ৩০ বছর যে অপবাদ নিয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর চলে গেছেন পরপারে।
তিন দশকের এই আইনি লড়াইয়ে বাবুভাইয়ের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার ‘মিথ্যা’ কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়া। গত বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) গুজরাট হাইকোর্ট যখন তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন, তখন খুশিতে আত্মহারা হয়ে বাবুভাই প্রজাপতি বলেছিলেন, ‘আমার জীবন থেকে কলঙ্ক মুছে গেছে। এখন ঈশ্বর আমায় নিয়ে নিলেও কোনো দুঃখ নেই।’
তাঁর সেই কথা যেন ভবিষ্যদ্বাণী হয়েই ফলে যায়; আদালতের রায়ের ঠিক পরদিনই হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি।
ঘটনার শুরু ১৯৯৬ সালে। আহমেদাবাদে কর্মরত পুলিশ কনস্টেবল বাবুভাই প্রজাপতির বিরুদ্ধে সে সময় ২০ রুপি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। দুর্নীতি দমন আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। ১৯৯৭ সালে চার্জশিট দাখিল হয় এবং ২০০২ সালে শুরু হয় বিচারপ্রক্রিয়া। দীর্ঘ শুনানি শেষে ২০০৪ সালে নিম্ন আদালত তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ড ও ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ওই বছরই গুজরাট হাইকোর্টে আপিল করেন বাবুভাই। এরপর দীর্ঘ ২২ বছর মামলাটি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে সামাজিক গঞ্জনা আর আইনি লড়াইয়ে পিষ্ট হতে হয়েছে তাঁকে। অবশেষে গত মঙ্গলবার হাইকোর্ট তাঁর রায় ঘোষণা করেন। আদালত জানান, সাক্ষীদের বয়ানে মারাত্মক অসংগতি রয়েছে এবং প্রসিকিউশন অভিযোগ প্রমাণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।
বাবুভাইয়ের আইনজীবী নিতিন গান্ধী জানান, রায়ের দিন বাবুভাই অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি এখন সরকারের কাছ থেকে বকেয়া সব সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারবেন। পরদিন তাঁকে ফোন করলে জানতে পারি, তিনি মারা গেছেন।’ চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বার্ধক্যজনিত কারণে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি
তদন্তে আরেকটি বিষয় জানা গেছে। চেতন কুমারের তিন স্ত্রী—সুজাতা, হিনা ও টিনা। চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, এই তিন স্ত্রীই আপন বোন। নিহত নিশিকা ছিল বড় বোন সুজাতার মেয়ে, আর প্রাচী ও পাখি ছিল মেজো বোন হিনার সন্তান। পুলিশের দাবি, মেয়েদের সঙ্গে তাদের মায়েদের চেয়ে বাবার আত্মিক টান বেশি ছিল।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্তসংলগ্ন এলাকাগুলোতে চলাচলকারী ট্রেনের যাত্রীদের (সংরক্ষিত বগি) জন্য পরিচয়পত্র যাচাই বাধ্যতামূলক করেছে ভারতের রেল মন্ত্রণালয়। গত বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দেশটির রেলওয়ে বোর্ডের এক চিঠিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে সংরক্ষিত বগিতে ভ্রমণের সময় অন্তত একজন যাত্রীকে...২ ঘণ্টা আগে
জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এমনই দাবি নয়াদিল্লির। বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিতর্ক চললেও এবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত এক মানচিত্রে দেখানো হয়েছে, পুরো কাশ্মীরই ভারতের অংশ।৩ ঘণ্টা আগে
জাতিসংঘের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়েক বিলিয়ন ডলার বকেয়া রয়েছে, তার একটি প্রাথমিক অংশ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিশোধ করা হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ। শুক্রবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিশ্ব সংস্থায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ...৪ ঘণ্টা আগে