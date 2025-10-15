বিহার নির্বাচন: লড়বেন না প্রশান্ত কিশোর, ‘নিশ্চিত পরাজয়’ দেখছেন বিজেপি জোটের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ার তথা নির্বাচনী কৌশলবিদ থেকে রাজনীতিক হয়ে ওঠা প্রশান্ত কিশোর জানিয়েছেন, তিনি আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আর থাকছেন না। তাঁর দল ‘জন সুরাজ পার্টি’ প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রশান্ত কিশোর ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, তিনি এবার ভোটে লড়বেন না, বরং দলের সাংগঠনিক কাজের দিকেই মনোযোগ দেবেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে জন সুরাজ পার্টি রঘুপুর আসনে চঞ্চল সিংকে প্রার্থী ঘোষণা করার পরই প্রায় পরিষ্কার হয়ে যায়, প্রশান্ত কিশোর নিজে ভোটে নামছেন না। এর আগে তিনি জানিয়েছিলেন, যদি প্রার্থী হন, তাহলে নিজের এলাকা করগাহার কিংবা লালু প্রসাদ যাদবের দল রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) ঘাঁটি রঘুপুর থেকে লড়বেন। কিন্তু প্রথম দফায় ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় করগাহার থেকে ঋতেশ রঞ্জন পাণ্ডে এবং রঘুপুর থেকে চঞ্চল সিংয়ের নাম ঘোষণা হওয়ার পর স্পষ্ট হয়, কিশোর মাঠে নামছেন না।
রঘুপুর আরজেডির দুর্গ হিসেবে পরিচিত এবং বর্তমানে সেখানকার বিধায়ক তেজস্বী যাদব। ওই আসন থেকে লড়লে প্রশান্ত কিশোরকে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হতো। তা ছাড়া নির্বাচনে অংশ নিলে জন সুরাজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর প্রচার-পরিসরও সীমিত হয়ে যেত। দলের সবচেয়ে পরিচিত মুখ হিসেবে তাঁর সার্বিক প্রচারে ব্যাঘাত ঘটত।
প্রশান্ত কিশোর বলেন, ‘জন সুরাজের সিদ্ধান্ত হলো, আমি যেন সংগঠনের কাজেই মন দিই, ভোটে না লড়ি।’ তিনি আরও জানান, দলের লক্ষ্য খুব বড়—‘জন সুরাজের জন্য ১৫০টির কম আসন মানেই পরাজয়।’
বিহারের বর্তমান সরকার নিয়ে প্রশান্ত কিশোর বলেন, রাজ্যে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জোট এনডিএ নিশ্চিতভাবে পরাজিত হতে যাচ্ছে। তাঁর ভাষায়, ‘নিতীশ কুমারের নেতৃত্বে জেডি-ইউ (জনতা দল-ইউনাইটেড) ২৫টি আসনও পাবে না। এনডিএর এবার বিদায় নিশ্চিত, নিতীশ কুমার আর মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন না।’
প্রশান্ত কিশোর আরও বলেন, ‘জেডি-ইউর কী অবস্থা হতে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে কোনো নির্বাচনী বিশ্লেষক হওয়ার দরকার নেই। গত নির্বাচনের আগে চিরাগ পাসওয়ান বিদ্রোহ করে নিতীশের প্রার্থীদের বিপরীতে কয়েকজন অপ্রাসঙ্গিক প্রার্থী দাঁড় করান। তাতেই জেডি-ইউর আসনসংখ্যা কমে ৪৩-এ নেমে আসে।’
কিশোরের মতে, বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অবস্থাও ভালো নয়। তাঁর ভাষায়, ‘আরজেডি আর কংগ্রেসের মধ্যে বিবাদ থামছেই না। আর মুকেশ সাহানির বিকাশশীল ইনসান পার্টি আদৌ এখনো তাদের সঙ্গে আছে কি না, সেটাও কেউ নিশ্চিত নয়।’
উল্লেখ্য, ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট হবে ৬ ও ১১ নভেম্বর। ফলাফল ঘোষণা করা হবে ১৪ নভেম্বর।
ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ার তথা নির্বাচনী কৌশলবিদ থেকে রাজনীতিক হয়ে ওঠা প্রশান্ত কিশোর জানিয়েছেন, তিনি আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আর থাকছেন না। তাঁর দল ‘জন সুরাজ পার্টি’ প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রশান্ত কিশোর ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, তিনি এবার ভোটে লড়বেন না, বরং দলের সাংগঠনিক কাজের দিকেই মনোযোগ দেবেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে জন সুরাজ পার্টি রঘুপুর আসনে চঞ্চল সিংকে প্রার্থী ঘোষণা করার পরই প্রায় পরিষ্কার হয়ে যায়, প্রশান্ত কিশোর নিজে ভোটে নামছেন না। এর আগে তিনি জানিয়েছিলেন, যদি প্রার্থী হন, তাহলে নিজের এলাকা করগাহার কিংবা লালু প্রসাদ যাদবের দল রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) ঘাঁটি রঘুপুর থেকে লড়বেন। কিন্তু প্রথম দফায় ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় করগাহার থেকে ঋতেশ রঞ্জন পাণ্ডে এবং রঘুপুর থেকে চঞ্চল সিংয়ের নাম ঘোষণা হওয়ার পর স্পষ্ট হয়, কিশোর মাঠে নামছেন না।
রঘুপুর আরজেডির দুর্গ হিসেবে পরিচিত এবং বর্তমানে সেখানকার বিধায়ক তেজস্বী যাদব। ওই আসন থেকে লড়লে প্রশান্ত কিশোরকে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হতো। তা ছাড়া নির্বাচনে অংশ নিলে জন সুরাজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর প্রচার-পরিসরও সীমিত হয়ে যেত। দলের সবচেয়ে পরিচিত মুখ হিসেবে তাঁর সার্বিক প্রচারে ব্যাঘাত ঘটত।
প্রশান্ত কিশোর বলেন, ‘জন সুরাজের সিদ্ধান্ত হলো, আমি যেন সংগঠনের কাজেই মন দিই, ভোটে না লড়ি।’ তিনি আরও জানান, দলের লক্ষ্য খুব বড়—‘জন সুরাজের জন্য ১৫০টির কম আসন মানেই পরাজয়।’
বিহারের বর্তমান সরকার নিয়ে প্রশান্ত কিশোর বলেন, রাজ্যে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জোট এনডিএ নিশ্চিতভাবে পরাজিত হতে যাচ্ছে। তাঁর ভাষায়, ‘নিতীশ কুমারের নেতৃত্বে জেডি-ইউ (জনতা দল-ইউনাইটেড) ২৫টি আসনও পাবে না। এনডিএর এবার বিদায় নিশ্চিত, নিতীশ কুমার আর মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন না।’
প্রশান্ত কিশোর আরও বলেন, ‘জেডি-ইউর কী অবস্থা হতে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে কোনো নির্বাচনী বিশ্লেষক হওয়ার দরকার নেই। গত নির্বাচনের আগে চিরাগ পাসওয়ান বিদ্রোহ করে নিতীশের প্রার্থীদের বিপরীতে কয়েকজন অপ্রাসঙ্গিক প্রার্থী দাঁড় করান। তাতেই জেডি-ইউর আসনসংখ্যা কমে ৪৩-এ নেমে আসে।’
কিশোরের মতে, বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অবস্থাও ভালো নয়। তাঁর ভাষায়, ‘আরজেডি আর কংগ্রেসের মধ্যে বিবাদ থামছেই না। আর মুকেশ সাহানির বিকাশশীল ইনসান পার্টি আদৌ এখনো তাদের সঙ্গে আছে কি না, সেটাও কেউ নিশ্চিত নয়।’
উল্লেখ্য, ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট হবে ৬ ও ১১ নভেম্বর। ফলাফল ঘোষণা করা হবে ১৪ নভেম্বর।
সুপরিচিত পররাষ্ট্র নীতি বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিরক্ষা কৌশলবিদ অ্যাশলে জে. টেলিসকে গ্রেপ্তার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গোপনীয় জাতীয় প্রতিরক্ষা তথ্য বেআইনিভাবে নিজের কাছে রাখার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভার্জিনিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় জেলার মার্কিন অ্যাটর্নির কার্যালয় সংবাদমাধ্যমকে এই খবর নিশ্চিত করেছে।২ ঘণ্টা আগে
গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতি ও মানবিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। হামাস রেডক্রসের হাতে আরও চারজন ইসরায়েলি জিম্মির মরদেহ হস্তান্তর করেছে। ফলে মোট মৃত জিম্মির সংখ্যা দাঁড়াল ৮-এ। এদিকে গাজায় ভয়াবহ খাদ্য ও চিকিৎসা সংকটের মধ্যে তুরস্ক ৯০০ টন মানবিক সাহায্যের একটি জাহাজ পাঠিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
গাজায় কার্যকর হওয়া ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি গতকাল মঙ্গলবার প্রথম পরীক্ষার মুখে পড়েছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাস জিম্মিদের মরদেহ ফেরাতে বিলম্ব করায় গাজায় ত্রাণপ্রবাহ অর্ধেকে নামিয়ে আনা হবে এবং মিসরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রাফাহ সীমান্ত ক্রসিংও পরিকল্পনামতো খোলা হবে না। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়া২ ঘণ্টা আগে
ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়সালমীর থেকে যোধপুরগামী একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২০ জন আরোহী অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটিতে ১৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে, তাদের মধ্যে চারজন নারী ও দুটি শিশু রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে