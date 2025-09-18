ট্রাম্পকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দিল যুক্তরাজ্য, পেল ২০৫ বিলিয়ন ডলার মার্কিন বিনিয়োগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের বাসভবনে আজ বৃহস্পতিবার পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাজ্যে তাঁর এই দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় সফরের মূল লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, আগের দিন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েছিলেন ট্রাম্প। যোগ দিয়েছিলেন রাজকীয় ভোজসভায়। আজ যুক্তরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ২০৫ বিলিয়ন ডলারের বিশাল বিনিয়োগ প্যাকেজ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প ও স্টারমার আলোচনা শুরু করেন।
প্রযুক্তি, জ্বালানি এবং জীবন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত এই চুক্তিগুলো দুই দেশের মধ্যে তথাকথিত ‘বিশেষ সম্পর্ক’ নবায়নের ইঙ্গিত দেয়। গত জানুয়ারিতে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে স্টারমার কঠোর পরিশ্রম করে আসছেন।
স্টারমার মূলত দুই দেশের মধ্যে হওয়া চুক্তিগুলো সামনে আনতে চান। এর মধ্যে রয়েছে একটি নতুন প্রযুক্তি চুক্তি; যেখানে মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে এনভিডিয়া, গুগল ও ওপেনএআই—এসব কোম্পানি আগামী কয়েক বছরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও বেসামরিক পারমাণবিক জ্বালানি খাতে ৩১ বিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
যুক্তরাজ্যের এক কর্মকর্তার মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, স্টারমার ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্ক আরও কমানোর আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তিনি বলতে পারবেন, ব্রিটেন এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে; যা তার আর্থিক পরিষেবা, প্রযুক্তি এবং জ্বালানি খাতের সঙ্গে যুক্ত।
স্টারমার আলোচনার মোড় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিকেও ঘোরাতে চাইবেন। তিনি আশা করছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে তিনি মার্কিন নেতাকে রাজি করাতে পারবেন।
গত সপ্তাহে ট্রাম্প রাশিয়াকে ‘আগ্রাসী’ বলে ইউরোপকে খুশি করেছিলেন। তবে মস্কোর ওপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে তিনি দাবি করছেন, ইউরোপকে অবশ্যই রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে হবে।
ইসরায়েলের বিষয়ে স্টারমার গাজায় হামলার বিষয়টি ট্রাম্পের কাছে তুলে ধরার জন্য চাপের মুখে আছেন।
ট্রাম্প যদিও কাতারে হামাস নেতাদের ওপর ইসরায়েলের বিমান হামলায় হতাশা প্রকাশ করেছেন, তবে তিনি সামগ্রিকভাবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি সমর্থন দেখিয়েছেন।
ট্রাম্প ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে ‘হামাসকে পুরস্কৃত করা’ বলে সমালোচনা করেছেন। যদিও তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, স্টারমার যদি ‘একটি অবস্থান নিতে’ চান, তবে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।
রাজনৈতিক বিশ্লেষক ইভি অ্যাস্পিনাল বলেন, ‘এই দুটি ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রই তাঁদের কথোপকথনে বিরোধের কারণ হতে পারে। দুই নেতার আলোচনায় কিছু অস্বস্তিকর মুহূর্ত থাকবে।’
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের বাসভবনে আজ বৃহস্পতিবার পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাজ্যে তাঁর এই দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় সফরের মূল লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, আগের দিন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েছিলেন ট্রাম্প। যোগ দিয়েছিলেন রাজকীয় ভোজসভায়। আজ যুক্তরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ২০৫ বিলিয়ন ডলারের বিশাল বিনিয়োগ প্যাকেজ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প ও স্টারমার আলোচনা শুরু করেন।
প্রযুক্তি, জ্বালানি এবং জীবন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত এই চুক্তিগুলো দুই দেশের মধ্যে তথাকথিত ‘বিশেষ সম্পর্ক’ নবায়নের ইঙ্গিত দেয়। গত জানুয়ারিতে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে স্টারমার কঠোর পরিশ্রম করে আসছেন।
স্টারমার মূলত দুই দেশের মধ্যে হওয়া চুক্তিগুলো সামনে আনতে চান। এর মধ্যে রয়েছে একটি নতুন প্রযুক্তি চুক্তি; যেখানে মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে এনভিডিয়া, গুগল ও ওপেনএআই—এসব কোম্পানি আগামী কয়েক বছরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও বেসামরিক পারমাণবিক জ্বালানি খাতে ৩১ বিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
যুক্তরাজ্যের এক কর্মকর্তার মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, স্টারমার ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্ক আরও কমানোর আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তিনি বলতে পারবেন, ব্রিটেন এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে; যা তার আর্থিক পরিষেবা, প্রযুক্তি এবং জ্বালানি খাতের সঙ্গে যুক্ত।
স্টারমার আলোচনার মোড় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিকেও ঘোরাতে চাইবেন। তিনি আশা করছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে তিনি মার্কিন নেতাকে রাজি করাতে পারবেন।
গত সপ্তাহে ট্রাম্প রাশিয়াকে ‘আগ্রাসী’ বলে ইউরোপকে খুশি করেছিলেন। তবে মস্কোর ওপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে তিনি দাবি করছেন, ইউরোপকে অবশ্যই রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে হবে।
ইসরায়েলের বিষয়ে স্টারমার গাজায় হামলার বিষয়টি ট্রাম্পের কাছে তুলে ধরার জন্য চাপের মুখে আছেন।
ট্রাম্প যদিও কাতারে হামাস নেতাদের ওপর ইসরায়েলের বিমান হামলায় হতাশা প্রকাশ করেছেন, তবে তিনি সামগ্রিকভাবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি সমর্থন দেখিয়েছেন।
ট্রাম্প ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে ‘হামাসকে পুরস্কৃত করা’ বলে সমালোচনা করেছেন। যদিও তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, স্টারমার যদি ‘একটি অবস্থান নিতে’ চান, তবে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।
রাজনৈতিক বিশ্লেষক ইভি অ্যাস্পিনাল বলেন, ‘এই দুটি ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রই তাঁদের কথোপকথনে বিরোধের কারণ হতে পারে। দুই নেতার আলোচনায় কিছু অস্বস্তিকর মুহূর্ত থাকবে।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুক্তরাজ্য সফরের প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল লন্ডন। গতকাল বুধবার রাজধানীর রাজপথে নেমে আসে কয়েক হাজার মানুষ। যদিও রাজধানী থেকে পশ্চিমে উইন্ডসর ক্যাসেলের বাইরে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি ভিড়ও জড়ো হয়েছিল।১ ঘণ্টা আগে
ভারতের মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শৈশব জীবন নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত এই চলচ্চিত্রটি দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন থেকে২ ঘণ্টা আগে
রাশিয়া শিগগিরই ইলন মাস্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা ‘স্টারলিংক’-এর প্রতিদ্বন্দ্বী আনবে। আধুনিক মহাকাশ দৌড়ে পিছিয়ে পড়া থেকে বের হয়ে আসার জন্যই এই উদ্যোগ। গতকাল বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থার প্রধান। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে
জনপ্রিয় উপস্থাপক ও কমেডিয়ান জিমি কিমেলের লেট নাইট টক শো ‘জিমি কিমেল লাইভ’-এর সম্প্রচার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে ডিজনি মালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেল এবিসি। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্মী ও বিতার্কিক চার্লি কার্কের সন্দেহভাজন হত্যাকারীকে ঘিরে কিমেলের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর এ সিদ্৪ ঘণ্টা আগে