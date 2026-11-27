ইরানের চেয়ে ফিলিস্তিনে বেশি মনোযোগের কারণে অ্যামনেস্টি ছাড়েন মানবাধিকারকর্মী
ইরান থেকে পালিয়ে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় নেওয়ার পর মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালে যোগ দিয়েছিলেন সারা সাই জওঘান। কিন্তু সংগঠনটির কার্যক্রমে অসন্তুষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর অভিযোগ, ইরানের মানবাধিকার পরিস্থিতির চেয়ে ফিলিস্তিন ইস্যুকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে সংগঠনটি। এতে ইরানের ভেতরে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো যথাযথ মনোযোগ পাচ্ছে না।
শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমসের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, সারা জওঘান ২০২৫ সালের মার্চে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের যুক্তরাজ্য শাখার ইরানবিষয়ক সমন্বয়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। তাঁর অভিযোগ, সংগঠনটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইরানের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সেগুলোকে ইসরায়েল ও গাজা পরিস্থিতির দিকে সরিয়ে নেওয়া হতো। ইরানের বিক্ষোভকারীদের নিয়ে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনও বাতিল করা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।
এ ছাড়া সংগঠনটির এক সহকর্মীর বিরুদ্ধে ইরান সরকারের সমর্থনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগ তোলেন জওঘান। তাঁর দাবি, বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানালেও সংগঠনটির পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এতে তিনি নিজেকে অনিরাপদ ও প্রতারিত বোধ করেন।
জওঘান জানান, অভ্যন্তরীণভাবে অভিযোগ জানিয়ে সমাধান না পাওয়ার পরই তিনি বিষয়টি প্রকাশ্যে আনার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর মতে, মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে অ্যামনেস্টির উচিত বিশ্বের সব অঞ্চলের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সমানভাবে সোচ্চার থাকা।
তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সংগঠনটির বক্তব্য, তারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে এবং সব ক্ষেত্রেই একই মানবাধিকার মানদণ্ড অনুসরণ করে। ইরানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রকাশে সংগঠনটির অঙ্গীকারও অব্যাহত রয়েছে। একই সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবীদের সংগঠনের আচরণবিধি মেনে চলার বাধ্যবাধকতার কথা জানিয়েছে তারা।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান ও ফিলিস্তিন—উভয় অঞ্চলের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে অ্যামনেস্টির সাম্প্রতিক কার্যক্রমও এ বিতর্কের প্রেক্ষাপটে আলোচনায় এসেছে। জওঘানের বক্তব্য, মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো সংকটকেই রাজনৈতিক বিবেচনায় অন্যটির তুলনায় বেশি বা কম গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।