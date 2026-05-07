Ajker Patrika
ইউরোপ

সারায়েভোতে যুদ্ধের সময় ‘সুন্দর নারী’ হত্যার প্রতিযোগিতা হয়েছে—নতুন বইয়ে দাবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সারায়েভোতে যুদ্ধের সময় ‘সুন্দর নারী’ হত্যার প্রতিযোগিতা হয়েছে—নতুন বইয়ে দাবি
অবরোধের দিনগুলোতে গুলির হাত থেকে বাঁচতে সারায়েভোর রাস্তায় দৌড়াচ্ছেন নারীরা। ছবি: এএফপি

বসনিয়া যুদ্ধের সময় সারায়েভো অবরোধকে ঘিরে এক শিহরণ জাগানো অভিযোগ সামনে এনেছে নতুন একটি বই। এতে দাবি করা হয়েছে—ধনী বিদেশি অস্ত্রপ্রেমীরা ‘মানব সাফারি’ নামে বিকৃত এক বিনোদনে অংশ নিয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা করতেন। বিশেষ করে, তারা নারীদের হত্যা করতেন এবং কে সবচেয়ে বেশি ‘সুন্দর নারী’ হত্যা করতে পারে, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন।

ক্রোয়েশিয়ার সাংবাদিক ডোমাগোই মারগেটিচের লেখা ‘পে অ্যান্ড শুট’ বইতে এসব অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে বসনিয়ার গোয়েন্দা কর্মকর্তা নেদজাদ উগলিয়েনের দেওয়া নথির উদ্ধৃতি রয়েছে। উগলিয়েন ১৯৯৬ সালে নিহত হন। তাঁর নথিতে উল্লেখ আছে, ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে বিদেশি শিকারিরা সার্বীয় মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে অর্থ দিয়ে এই ‘সাফারি’ তথা মানুষ হত্যায় অংশ নিতেন।

বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে—মধ্যবয়সী নারীদের গুলি করে হত্যার জন্য প্রায় ৮০ হাজার ডয়েচমার্ক (তৎকালীন প্রায় ৫৩ হাজার ডলার) নেওয়া হতো। তরুণীদের ক্ষেত্রে এই অর্থ বেড়ে দাঁড়াত ৯৫ হাজার মার্ক এবং গর্ভবতী নারীদের হত্যার জন্য নেওয়া হতো ১ লাখ ১০ হাজার মার্ক পর্যন্ত।

উগলিয়েনের ভাষ্য অনুযায়ী, এসব বিদেশির মধ্যে একজন ইউরোপীয় রাজপরিবারের সদস্যও থাকতে পারেন বলে সন্দেহ করা হয়। তিনি হেলিকপ্টারে করে এসে সারায়েভোর কাছে ভোগোশ্চায় অবস্থান করতেন এবং শিশুদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে আগ্রহী ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মারগেটিচ দাবি করেন, এই ‘মানব সাফারি’র ধারণাটি সার্বিয়ায় নয়, বরং ক্রোয়েশিয়ায় উদ্ভূত হয়েছিল। এতে যুগোস্লাভ গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা ছিল এবং বিদেশিদের অংশগ্রহণ থাকায় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো বিষয়টি পরিচালনা করত।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সারায়েভো অবরোধে স্নাইপার হামলা ও গোলাবর্ষণে ১০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হন। এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। গত বছর ইতালিতে শুরু হওয়া তদন্তে দাবি করা হয়, ধনী পর্যটকেরা বিপুল অর্থ দিয়ে এই ধরনের হত্যাযজ্ঞে অংশ নিয়েছিলেন। একাধিক পশ্চিমা দেশের নাগরিক এতে জড়িত থাকতে পারেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এই তদন্তের অংশ হিসেবে ৮০ বছর বয়সী এক সাবেক ট্রাকচালককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হত্যার একাধিক অভিযোগ আনা হলেও তিনি সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

বিষয়:

যুদ্ধবইঅবরোধহত্যাঅভিযোগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে বিজয়কে সহায়তা করবে কংগ্রেস, পেতে পারে ২ মন্ত্রিত্ব

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

নেত্রকোনায় যৌতুক ও নির্যাতনের মামলায় ব্যাংক কর্মকর্তা কারাগারে

সঙ্গী করে ক্ষমতায় আরোহণ, সেই বিজেপির হাতেই পতন হয়েছে যে ৬ মুখ্যমন্ত্রীর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

সম্পর্কিত

সারায়েভোতে যুদ্ধের সময় ‘সুন্দর নারী’ হত্যার প্রতিযোগিতা হয়েছে—নতুন বইয়ে দাবি

সারায়েভোতে যুদ্ধের সময় ‘সুন্দর নারী’ হত্যার প্রতিযোগিতা হয়েছে—নতুন বইয়ে দাবি

শুভেন্দু অধিকারীর সহকারীকে গুলি করে হত্যা

শুভেন্দু অধিকারীর সহকারীকে গুলি করে হত্যা

নোবেলসদৃশ ভুয়া পুরস্কার পেয়ে তদন্তের মুখে ফরাসি অধ্যাপক

নোবেলসদৃশ ভুয়া পুরস্কার পেয়ে তদন্তের মুখে ফরাসি অধ্যাপক

যে জীবন ছেড়ে গেলেন টেড টার্নার

যে জীবন ছেড়ে গেলেন টেড টার্নার