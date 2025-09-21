Ajker Patrika
নেদারল্যান্ডসে কট্টর ডানপন্থীদের বিক্ষোভের সময় সংঘর্ষ, রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিক্ষোভের সময় আন্দোলনকারীরা পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ছবি: এএনপির সৌজন্যে
নেদারল্যান্ডসে অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভ সংঘর্ষে রূপ নিয়েছিল। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার দেশটির দ্য হেগ শহরে এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। দেশটিতে নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ডানপন্থীদের এই বিক্ষোভ রাজনৈতিক অঙ্গনে বাড়তি উত্তেজনা যোগ করেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

খবরে বলা হয়েছে, ডাচ পুলিশ গতকাল শনিবার দ্য হেগে সহিংস অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করেছে। এই ঘটনায় ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। দ্য হেগের রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় বিক্ষোভকারীরা। কেউ কেউ ইট-পাটকেল ও বোতল ছুড়ে মারে।

ডাচ সংবাদ সংস্থা এএনপি জানিয়েছে, প্রায় দেড় হাজার বিক্ষোভকারী শহরের একটি মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় একটি পুলিশ গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ডাচ প্রধানমন্ত্রী ডিক সখোফ বিক্ষোভে সহিংসতাকে ‘চমকপ্রদ ও ভয়াবহ দৃশ্য’ আখ্যা দিয়ে বলেন, এটি ‘সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।’

ডানপন্থী নেতা গার্ট উইল্ডারস নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত গত জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হন। তবে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তাঁর সরকারের পতন হয়। বিভিন্ন জনমত জরিপে দেখা গেছে, আগামী ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনের আগে তিনি স্পষ্ট এগিয়ে আছেন। গতকাল বিক্ষোভকারীরা তাঁকে এই সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেও তিনি যোগ দেননি। উইল্ডারস পুলিশের বিরুদ্ধে ‍বিক্ষোভকারীদের সহিংসতাকে ‘পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য’ বলে নিন্দা করেন। তিনি বলেন, এসব করেছে ‘কিছু নির্বোধ।’

এক ডানপন্থী অ্যাকটিভিস্ট এই বিক্ষোভের আয়োজন করেন। তাঁদের দাবি ছিল অভিবাসন নীতিতে কড়াকড়ি ও আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ। বড় বড় দলে বিভক্ত হয়ে বিক্ষোভকারী যখন নিরাপত্তা বাহিনীর মুখোমুখি হয়, তখন সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের অনেকেই ডাচ পতাকা এবং কিছু চরম দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর পতাকা হাতে মিছিল করে।

বিক্ষোভকারীরা এ সময় মধ্য-বামপন্থী দল ডি৬৬-এর কার্যালয়ের কাচও ভাঙচুর করে। চরম ডানপন্থীদের অনেকেই এ দলটিকে প্রগতিশীল অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে দেখে। ডি৬৬ নেতা রব ইয়েতন জানান, তাঁদের কার্যালয়ের ভেতরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

তিনি বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকুন। যদি মনে করেন আমাদের ভয় দেখাতে পারবেন, তবে ভুল করছেন। আমরা কখনোই উগ্র দাঙ্গাবাজদের হাতে আমাদের সুন্দর দেশ তুলে দেব না।’ এএনপি-কে উদ্ধৃত করে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিক্ষোভের সময় ডি৬৬ কার্যালয়ে কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

উল্লেখ্য, গত জুনে নেদারল্যান্ডসের সরকার ভেঙে পড়ে। অভিবাসন ইস্যুতে বিরোধের জেরে উইল্ডারস তাঁর কট্টর ডানপন্থী পিভিভি দলকে ক্ষমতাসীন জোট থেকে সরিয়ে নেন। তিনি ১০টি অতিরিক্ত আশ্রয়-সংক্রান্ত পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল নতুন আবেদন বন্ধ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ রাখা এবং পরিবার পুনর্মিলন সীমিত করা। এই জোট টিকেছিল এক বছরেরও কম সময়।

বিষয়:

সংঘর্ষভাঙচুরবিক্ষোভনেদারল্যান্ডস
