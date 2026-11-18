সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার শঙ্কায় শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশরা, প্রচুর সন্তান নেওয়ার পরামর্শ জনসংখ্যাবিদের
যুক্তরাজ্যে বর্তমান জন্মহার ও অভিবাসনের প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৬০-এর দশকের শুরুর দিকে শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশরা দেশটিতে সংখ্যালঘু হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন জনসংখ্যাবিদ পল মরল্যান্ড। তাঁর মতে, জনসংখ্যার এই পরিবর্তনের পাশাপাশি কম জন্মহার দেশটির অর্থনীতি, শ্রমবাজার ও সামাজিক কাঠামোর ওপর দীর্ঘমেয়াদি সংকট তৈরি করবে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের খবরে বলা হয়েছে, মরল্যান্ড তাঁর নতুন বই ‘Bust’-এ যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রমহ্রাসমান জন্মহারের প্রভাব তুলে ধরেছেন। বইটির সহলেখক ফিলিপ পিলকিংটন।
মরল্যান্ডের হিসাব অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে জন্মহার বর্তমানে নারীপ্রতি প্রায় ১ দশমিক ৪, যা জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ২ দশমিক ১ হারের তুলনায় অনেক কম। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী ৫০ বছরে দেশটির নিজস্ব জনসংখ্যা ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে বলে তাঁর পূর্বাভাস।
মরল্যান্ড বলেন, বর্তমান অভিবাসনের হার ও জন্মহারের ভিত্তিতে যুক্তিসংগত হিসাব করলে ২০৬০-এর দশকের শুরুতে শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশরা যুক্তরাজ্যে সংখ্যালঘু হয়ে যেতে পারে। তাঁর ভাষায়, ‘আপনি যদি এই স্বতন্ত্র জাতিগত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ধরে রাখতে চান, তাহলে নিজেদের সন্তান জন্ম দিতে হবে।’ তাঁর মতে, কোনো জনগোষ্ঠীর জন্মহার দীর্ঘদিন ধরে কম থাকলে অভিবাসন অব্যাহত থাকুক বা না থাকুক, মোট জনসংখ্যার অনুপাতে সেই জনগোষ্ঠীর অংশ কমতে থাকবে।
জন্মহার কমায় অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি সংকটের আশঙ্কা
মরল্যান্ডের মতে, জন্মহার কমে যাওয়া শুধু জনসংখ্যার আকারের ওপর প্রভাব ফেলবে না, বরং অর্থনীতির প্রচলিত কাঠামোকেও দুর্বল করে দেবে। কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমে গেলে শ্রমবাজার সংকুচিত হবে, উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগের আগ্রহ কমবে এবং সরকারের কর আদায়ের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘আমরা অর্থনীতি বলতে এখন যা বুঝি, তা আর টিকে থাকবে না। কল্যাণরাষ্ট্র থাকবে না, পেনশনও থাকবে না।’
তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়লেও কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমতে থাকায় সরকারের পক্ষে পেনশন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ব্যয় বহন করা কঠিন হবে। একই সঙ্গে পণ্য ও সেবা সরবরাহের ব্যয় বেড়ে মূল্যস্ফীতির চাপ তৈরি হতে পারে। এই সংকট মোকাবিলায় অবসরের বয়স বাড়ানো যথেষ্ট হবে না বলেও মনে করেন তিনি।
অভিবাসন স্থায়ী সমাধান নয়
জনসংখ্যার ঘাটতি পূরণে বিদেশি কর্মী আনার নীতিরও সমালোচনা করেছেন মরল্যান্ড। তাঁর মতে, অভিবাসীদের জন্মহার সাধারণত অল্প সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট দেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্মহারের কাছাকাছি চলে আসে। ফলে অভিবাসনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে জন্মহারজনিত সংকটের সমাধান করা কঠিন।
তবে অভিবাসীদের সমাজে একীভূত করার ক্ষেত্রে তিনটি শর্তের কথা বলেছেন তিনি। তাঁর মতে, অভিবাসীর সংখ্যা সীমিত রাখা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ দেশ থেকে অভিবাসন এবং নিজস্ব জাতীয় পরিচয় সম্পর্কে গ্রহণকারী দেশের আত্মবিশ্বাস থাকা জরুরি। নিজের শৈশবের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মরল্যান্ড বলেন, লন্ডনের ওয়েম্বলিতে যে এলাকায় তিনি বড় হয়েছেন, সময়ের সঙ্গে সেই এলাকার জনসংখ্যাগত চিত্র পুরোপুরি বদলে গেছে। তাঁর ভাষায়, এলাকাটি এখন আর তাঁর পরিচিত জায়গা নেই এবং এ পরিবর্তন নিয়ে তাঁর আক্ষেপ রয়েছে।
মরল্যান্ডের মতে, বড় পরিবার গঠনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সরকারকে আবাসন, শিশুর পরিচর্যার ব্যয়, শিক্ষাঋণ ও কর্মক্ষেত্রের কাঠামো নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। সন্তান নেওয়াকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে উপস্থাপনের পরিবর্তে এর ইতিবাচক দিক তুলে ধরার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।
তবে হাঙ্গেরিসহ বিভিন্ন দেশে আর্থিক প্রণোদনা দিয়েও জন্মহার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি স্বীকার করে মরল্যান্ড বলেছেন, প্রয়োজনীয় আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নেওয়ার পরও জন্মহার না বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যতে শ্রমিকের ঘাটতি পূরণ করতে পারে বলেও স্বীকার করেছেন তিনি। তবে তাঁর মতে, এআই মানুষের সব ধরনের শারীরিক শ্রমের বিকল্প হতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।
মরল্যান্ডের পূর্বাভাসের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্নও রয়েছে। অতীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বে সম্পদের সংকট তৈরি হবে বলে অনেক জনসংখ্যাবিদ পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, যা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। মরল্যান্ডও স্বীকার করেছেন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর হিসাব ভুল হতে পারে। তবে তাঁর মতে, জন্মহার কমে যাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।