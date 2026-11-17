ব্রেক্সিট ব্যর্থ, ইইউর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
ব্রেক্সিটের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম। তিনি বলেছেন, গত ১০ বছরে যুক্তরাজ্য অর্জনের চেয়ে বেশি হারিয়েছে। বৈশ্বিক বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সংরক্ষণবাদ মোকাবিলায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠন করা এখন জরুরি।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গতকাল সোমবার লন্ডনে লর্ড মেয়রের দেওয়া ভোজসভায় বক্তৃতাকালে বার্নহাম বলেন, ২০১৬ সালের গণভোটের মাধ্যমে ইইউ থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদের পর যে কঠোর ব্রেক্সিট কার্যকর করা হয়েছে, তা দেশের স্বার্থ পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তিনি ডেনিশ লেখক হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের রূপকথা ‘দ্য এমপেররস নিউ ক্লোদস’-এর উদাহরণ দেন। গল্পটিতে শাসক যে আসলে নগ্ন, তা কেউ তাকে বলতে সাহস পায় না।
বার্নহাম বলেন, ‘আমি সব সময় বিষয়গুলো যেভাবে দেখি, সেভাবেই বলার চেষ্টা করি। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, গত ১০ বছরে আমরা যা অর্জন করেছি, তার চেয়ে বেশি হারিয়েছি। আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কঠোর ব্রেক্সিট যুক্তরাজ্যের জন্য যথেষ্ট ভালো নয়।’
আগামী শুক্রবার ব্রাসেলসে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে দেশের দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত অঞ্চলগুলোর মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব উন্নতি আনার সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে মনে করেন বার্নহাম।
তিনি বলেন, যেকোনো চুক্তিকে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, তা লেবার পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার ও নির্ধারিত সীমারেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। দ্বিতীয়ত, ২০১৬ সালের গণভোটে জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে মিল রেখে বিদ্যমান ব্রেক্সিট চুক্তির উন্নতি ঘটাতে হবে। তৃতীয়ত, বার্নহামের ‘মেকারফিল্ড টেস্ট’ পূরণ করতে হবে। এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত অঞ্চলগুলোর মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন নিশ্চিত করার বিষয়টি মূল্যায়ন করা হবে।
২০১৬ সালে গণভোটে ইইউ ছাড়ার পক্ষে রায় এবং ২০২০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এটিই সম্পর্ক পুনর্গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ২৭ সদস্যের ইইউর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক নতুন করে নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বার্নহাম।
শুক্রবারের সম্মেলনে যুক্তরাজ্য ও ইইউর মধ্যে খাদ্য ও পানীয় বাণিজ্যসংক্রান্ত একটি চুক্তি হওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি জ্বালানি ও কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ এবং তরুণদের জন্য যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে সীমিত সময়ের জন্য কাজ করার সুযোগ তৈরির পরিকল্পনা নিয়েও সমঝোতা হতে পারে।
বার্নহামের মতে, ব্রেক্সিটের পক্ষে প্রচারণার সময় সীমান্ত, আইন ও অর্থনীতির ওপর যুক্তরাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং ইইউভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। ব্রেক্সিটের কারণে দেশটির অর্থনীতিতে ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে বিভিন্ন হিসাব রয়েছে। এসব হিসাব অনুযায়ী, ক্ষতির পরিমাণ যুক্তরাজ্যের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।
২০১৬ সাল থেকে চলা এক দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাজ্যের অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন বার্নহাম। এই সময়ে তিনি দেশটির সপ্তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর দাবি, ২০১৬ সালের পর থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার কারণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন যুগে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য।
বার্নহাম বলেন, ‘ব্রেক্সিট ছিল বিশ্বজুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সংরক্ষণবাদ বৃদ্ধির ধারায় প্রথম ডমিনো প্রভাব বা পতনের শুরু। আমাদের শত্রুরা ঠিক এটাই চেয়েছিল। রাশিয়া চেয়েছিল ন্যাটোর মধ্যে বিভক্তি তৈরি হোক এবং ইউরোপ আরও দুর্বল হয়ে পড়ুক।’ ব্রাসেলসের সম্মেলন শেষ হওয়ার পরপরই ইইউর সঙ্গে যুক্তরাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক নিয়ে জোটের অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
সোমবার বার্নহামের মুখপাত্র টম ওয়েলস বলেন, ‘কোনো কিছুই ধরে নেওয়া হচ্ছে না। যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ জনগণই শেষ কথা বলবে।’ তবে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত ইইউর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বার্নহামকে তাঁর পূর্বসূরি ও লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে চলতে হবে। ওই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, যুক্তরাজ্য ইইউর শুল্কমুক্ত কাস্টমস ইউনিয়নে পুনরায় যোগ দেবে না। একইভাবে পণ্য, সেবা ও শ্রমিকদের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা ইইউর একক বাজারেও ফিরবে না।
এই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এলে ব্রেক্সিট নিয়ে যুক্তরাজ্যের পুরোনো রাজনৈতিক বিভাজন আবারও সামনে আসতে পারে। ২০১৬ সালের গণভোটে ৫২ শতাংশ ভোটার ইইউ ছাড়ার পক্ষে এবং ৪৮ শতাংশ ভোটার জোটে থাকার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।