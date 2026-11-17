ইউক্রেনের হামলায় ধসে পড়েছে রাশিয়া–ক্রিমিয়া সংযোগ সেতুর একাংশ
ইউক্রেনের হামলায় রাশিয়ার মূল ভূখণ্ড ও ক্রিমিয়া উপদ্বীপ সংযোগকারী কের্চ সেতুর সড়ক অংশের একাংশ ধসে পড়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের জিও–লোকেশন বা ভূ-অবস্থান যাচাই করা ছবি ও ভিডিওতে এ তথ্য দেখা গেছে।
প্রায় ১২ মাইল দীর্ঘ ৩৭০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত সেতুটি ইউরোপের দীর্ঘতম সেতু। রাশিয়ার সেনাদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহপথ। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখলের পর সেতুটি নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
সিএনএনের যাচাই করা ভিডিওতে সেতুর সড়ক অংশের একটি অংশ পানিতে ধসে পড়তে দেখা গেছে। তবে সমান্তরালে থাকা রেলসেতুটি অক্ষত রয়েছে বলে ভিডিওতে দেখা যায়। অন্য একটি ভিডিওতে সেতুর একটি অংশে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে।
রাশিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ড্রোন হামলায় সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টানা দুই দিনের মধ্যে দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় হামলার পর সেতুতে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে কের্চ সেতুতে একাধিকবার হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর দাবি, রাতভর ইউক্রেনের ১ হাজার ৪৪১টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে তাদের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।
কিয়েভের গুরুত্বপূর্ণ দুই সেতুতে রাশিয়ার হামলা
এদিকে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রাশিয়ার ব্যাপক হামলায় শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর ওপর থাকা দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে পানি ও তাপ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
কিয়েভের উত্তর ও দক্ষিণ সেতু রাজধানীর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ পথ। রাতভর রুশ হামলায় সেতু দুটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। শহর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কয়েকটি জেলায় পানি ও তাপ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে।
সিএনএনের এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, সেতু দুটিতে হামলার কারণে নদীর দুই তীরেই ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও হতাহতের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
রাশিয়ার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ইউক্রেনের সামরিক, পরিবহন, জ্বালানি ও বন্দর অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। এসব হামলায় ড্রোন এবং স্থল ও আকাশপথ থেকে নিক্ষেপযোগ্য নিখুঁত লক্ষ্যভেদী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।