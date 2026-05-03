এআই-এর অজুহাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে রায় চীনের আদালতের

শ্রমিক অধিকার রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন চীনের একটি আদালত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে কর্মী ছাঁটাই করার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয় বলে আদালতের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
রোববার (৩ মে) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানায়, গত মঙ্গলবার চীনের হাংঝৌ ইন্টারমিডিয়েট পিপলস কোর্ট এক রায়ে একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের এক কর্মীর পক্ষে সিদ্ধান্ত দেন। ২০২২ সালে নিয়োগ পাওয়া ওই কর্মী কোম্পানিটির এআই আউটপুট তদারকির দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু পরে একটি বড় ভাষা মডেল তাঁর কাজের জায়গা দখল করে নেয়। এ অবস্থায় ওই কর্মী উন্নত পারিশ্রমিক ও পদ দাবি করলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়।
আদালত জানান, চাকরিচ্যুতির কারণ হিসেবে কোম্পানির দেওয়া কৈফিয়ত আইনসম্মত নয়। কোম্পানিটি ব্যবসা সংকোচন বা পরিচালনাগত জটিলতার মতো বৈধ কোনো কারণ দেখাতে পারেনি। এমনকি ওই কর্মীর চাকরি চালিয়ে যাওয়া ‘অসম্ভব’ হয়ে পড়েছে—এমন শর্তও পূরণ হয়নি।
মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ঝৌ নামের ওই কর্মীকে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সুপারভাইজার হিসেবে মাসিক ২৫ হাজার ইউয়ান বেতনে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁর দায়িত্ব ছিল এআই মডেলের আউটপুট পর্যবেক্ষণ করা এবং অবৈধ বা গোপনীয়তা লঙ্ঘনকারী কনটেন্ট ছেঁকে ফেলা।
তবে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর কাজ এআই দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এরপর তাঁকে নিম্নপদে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং বেতন কমিয়ে প্রায় ১৫ হাজার ইউয়ান করা হয়। এই অবনমন মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর সঙ্গে চাকরির চুক্তি বাতিল করে কোম্পানি।
কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা সাংগঠনিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ফলে কর্মীর প্রয়োজন কমেছে। ঝৌকে ৩ লাখ ১১ হাজার ৬৯৫ ইউয়ান ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দেওয়া হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সালিশি বোর্ডে যান।
সালিশি বোর্ড তাঁর বরখাস্তকে ‘অবৈধ’ ঘোষণা করে এবং বেশি ক্ষতিপূরণের দাবিও সমর্থন করে। পরে নিম্ন আদালতও একই রায় দেন। সর্বশেষ আপিলে এই রায় বহাল রাখে হাংঝৌ ইন্টারমিডিয়েট পিপলস কোর্ট।
আদালত স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এআই ব্যবহারের অজুহাতে চাকরির চুক্তি বাতিল করা যাবে না।
মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে ঘিরে উত্তেজনা অব্যাহত থাকায় ইউরোপ থেকে ওই অঞ্চলের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমান চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফ্লাইট ট্র্যাকিং অ্যাপ ‘ফ্লাইটরাডার ২৪ ’-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি শনাক্ত করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান যুদ্ধ অবসানে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে তেহরান। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য কেবল যুদ্ধবিরতি দীর্ঘায়িত করা নয়, আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান করে যুদ্ধের ইতি টানা।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বখ্যাত পপ গায়িকা শাকিরার এক নজিরবিহীন কনসার্টে ব্রাজিলের কোপাকাবানা সৈকত পরিণত হলো বিশাল এক নৃত্যমঞ্চে। শনিবার রাতে রিও ডি জেনেইরোর এই বিখ্যাত সমুদ্রসৈকতে অনুষ্ঠিত বিনামূল্যের কনসার্ট দেখতে প্রায় ২০ লাখ মানুষ জড়ো হন বলে জানিয়েছেন শহরের মেয়র এডুয়ার্ডো ক্যাভালিয়ারে।৩ ঘণ্টা আগে
ফাইবার অপটিক ড্রোনের ক্ষেত্রে কোনো বেতারসংকেত ব্যবহৃত হয় না। ড্রোনটি একটি অতি সূক্ষ্ম ও প্রায় অদৃশ্য ফাইবার অপটিক তারের মাধ্যমে অপারেটরের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত থাকে।৪ ঘণ্টা আগে