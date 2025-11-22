Ajker Patrika
চীন

‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ পর্যটকের মোমবাতির আগুনে পুড়ল মন্দির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বুধবার আগুন পুড়ে গেছে সম্পূর্ণ প্যাভিলিয়ন। ছবি: সংগৃহীত
বুধবার আগুন পুড়ে গেছে সম্পূর্ণ প্যাভিলিয়ন। ছবি: সংগৃহীত

চীনের জিয়াংসু প্রদেশের ফেংহুয়াং পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক স্থাপনা ওয়েনচ্যাং প্যাভিলিয়নে গত সপ্তাহে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এক পর্যটকের অসাবধানতাবশত মোমবাতি ও ধূপ ব্যবহারের কারণেই এই অগ্নিকাণ্ড। দ্য নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদন অনুসারে, গত বুধবার (১২ নভেম্বর) এই ঘটনা ঘটে।

অনলাইনে প্রচারিত ভিডিও ক্লিপ এবং ছবিগুলোতে দেখা যায়, পাহাড়ের চূড়ার তিনতলা কাঠামোটি থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ও কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। এই দৃশ্য স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যের ভিডিও এবং ছবিগুলোতে দেখা যায়, তিনতলা প্যাভিলিয়নটি দ্রুত আগুনে গ্রাস হচ্ছে এবং এর ছাদের কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে। যদিও এই মন্দির কমপ্লেক্সে কোনো আদি প্রাচীন নিদর্শন ছিল না, তবুও এটি ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যশৈলীর আধুনিক পুনর্নির্মাণ ছিল এবং অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল।

জানা গেছে, প্যাভিলিয়নটি ২০০৯ সালে নির্মিত হয়েছিল এবং শতবর্ষ পুরোনো ইয়ংকিং মন্দির কর্তৃক পরিচালিত হতো। যদিও এটি একটি আধুনিক স্থাপনা ছিল, এর নকশা ছিল এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যশৈলীর প্রতিচ্ছবি।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, এক দর্শনার্থীর মোমবাতি এবং ধর্মীয় ধূপের অসাবধানতামূলক ব্যবহার থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই কর্মকাণ্ডকে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বলে অভিহিত করেছে। তাদের মতে, এর ফলে শুধু ঐতিহ্যবাহী স্থানই নয়, আশপাশের বনাঞ্চলও ঝুঁকির মুখে পড়েছিল।

এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং আগুন প্যাভিলিয়নের বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। এই ঘটনাটি চীনে ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোতে পর্যটকদের আচরণ ও নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে। এই ঘটনাটি ২০২৩ সালে গানসু প্রদেশের শতবর্ষ পুরোনো শানডান গ্রেট বুদ্ধ টেম্পলের অগ্নিকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, যেখানে বেশির ভাগ কমপ্লেক্সই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে একই ধরনের ঘটনা রোধ করতে শিগগিরই বর্ধিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর, মূল কাঠামোর ঐতিহ্যবাহী শৈলীতে এর পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হবে। পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর আগামী সপ্তাহগুলোতে আরও হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিষয়:

চীনঅগ্নিকাণ্ড
আফ্রিকা

নাইজেরিয়ায় ক্যাথলিক স্কুলের ৩ শতাধিক শিক্ষার্থীকে অপহরণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
স্থানীয় সময় শুক্রবার দিবগাত রাত ২টার দিকে সশস্ত্র হামলাকারীরা স্কুলে ঢুকে পড়ে। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে
স্থানীয় সময় শুক্রবার দিবগাত রাত ২টার দিকে সশস্ত্র হামলাকারীরা স্কুলে ঢুকে পড়ে। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে

নাইজেরিয়ার মধ্যাঞ্চলে একটি ক্যাথলিক স্কুল থেকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ অন্তত ৩১৫ জনকে অপহরণ করেছে সশস্ত্র হামলাকারীরা। এটি দেশটির সাম্প্রতিক ইতিহাসে অন্যতম বড় গণ-অপহরণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নাইজেরিয়ার খ্রিষ্টান সংগঠন ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব নাইজেরিয়া (সিএন) জানিয়েছে, নাইজার রাজ্যের পাপিরি এলাকার সেন্ট মেরিজ স্কুল থেকে ৩০৩ শিক্ষার্থী ও ১২ জন শিক্ষককে তুলে নেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন পরিসংখ্যান অনুযায়ী অপহৃত ব্যক্তির সংখ্যা ২০১৪ সালের কুখ্যাত চিবুক অপহরণের (২৭৬ শিক্ষার্থী) সংখ্যাকেও পেরিয়ে গেছে।

পুলিশ জানায়, স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ২টার দিকে সশস্ত্র হামলাকারীরা স্কুলে ঢুকে পড়ে এবং সেখানেই থাকা ছাত্রছাত্রীদের অপহরণ করে নিয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা ডমিনিক আদামু বিবিসিকে বলেন, ‘আমার দুই মেয়ে ওই স্কুলে পড়ে। তারা অপহৃত হয়নি। কিন্তু যাদের বাচ্চা অপহরণের শিকার, তাঁরা সবাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন...ঘটনাটি সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে।’

অন্যদিকে এক নারী কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, তাঁর দুই ভাগনি (বয়স ৬ ও ১৩) অপহৃত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি শুধু চাই তারা যেন বাড়ি ফিরে আসে।’

পুলিশ জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী অপহৃতদের সন্ধানে বনাঞ্চলে চিরুনি অভিযান চালাচ্ছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রথমে ২১৫ জনকে অপহরণ করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেলেও পরে জানা যায়, ৩১৫ জনকে অপহরণ করা হয়েছে।

নাইজার রাজ্য কর্তৃপক্ষ বলছে, সম্ভাব্য হামলার গোয়েন্দা সতর্কবার্তা পাওয়ার পর সব আবাসিক স্কুল বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেন্ট মেরিজ স্কুল সে নির্দেশ অমান্য করেছে, যা শিক্ষার্থী ও কর্মীদের ‘অবাঞ্ছিত ঝুঁকির’ মুখে ফেলেছে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

নাইজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র অপরাধী চক্র (স্থানীয়ভাবে যাদের ‘ব্যান্ডিট’ বা ডাকাত বলা হয়) অপহরণকে বড় ব্যবসা বানিয়েছে। মুক্তিপণ আদায় ঠেকাতে আইন করে অপহরণে মুক্তিপণ দেওয়া নিষিদ্ধ করা হলেও বাস্তবে তাতে তেমন ফল আসেনি।

শুক্রবারের ঘটনাটি ছিল চলতি সপ্তাহে তৃতীয় গণ-অপহরণ। এর আগে গত সোমবার প্রতিবেশী কেব্বি রাজ্যের একটি আবাসিক স্কুল থেকে ২৫ জনের বেশি মুসলিম ছাত্রী অপহৃত হয়। একই সপ্তাহে দক্ষিণাঞ্চলীয় কওয়ারা রাজ্যের একটি গির্জায় হামলায় ২ জন নিহত ও ৩৮ জন অপহৃত হয়।

এদিকে, দেশে বাড়তে থাকা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে প্রেসিডেন্ট বোলা তিনুবু তাঁর বিদেশ সফর (এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ) সবই বাতিল করেছেন। কেন্দ্র সরকার ৪০টির বেশি ফেডারেল কলেজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। কিছু রাজ্যে সব পাবলিক স্কুলও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান অপহরণ ও হামলার ঘটনায় নাইজেরিয়ায় জনরোষ বাড়ছে। মানুষ দাবি করছে, শিশু ও গ্রামাঞ্চলের নিরাপত্তায় সরকারকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই অপহরণের ঘটনা এমন সময় ঘটেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ ডানপন্থী অনেকেই দাবি করছেন—নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টানদের ওপর পরিকল্পিত হামলা করা হচ্ছে। তবে নাইজেরিয়ার সরকার এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। বাস্তবে দেশটিতে হামলার শিকার হয় মুসলিম ও খ্রিষ্টান উভয়েই।

এক সরকারি মুখপাত্র বলেছেন, ‘সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাদের আদর্শে আপত্তি জানানো যেকোনো ব্যক্তিকেই আক্রমণ করে—মুসলিম, খ্রিষ্টান বা ধর্মনিরপেক্ষ সবাইকে।’

আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশ নাইজেরিয়ায় স্কুলছাত্রী অপহরণ এখন নিরাপত্তাহীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয়দের মতে, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কাছে স্কুল হলো কৌশলগত লক্ষ্যবস্তু—যেখানে হামলা করলে বেশি মনোযোগ পাওয়া যায়।

ইউনিসেফ গত বছর বলেছিল, সংঘাতপ্রবণ ১০টি অঙ্গরাজ্যের মাত্র ৩৭ শতাংশ স্কুলে হুমকি শনাক্তের প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা রয়েছে।

১০ বছর আগে বোকো হারাম নাইজেরিয়ার চিবুক শহরের একটি স্কুল থেকে ২৭৬ ছাত্রীকে অপহরণ করে আন্তর্জাতিক মনোযোগ কাড়ে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উত্তরাঞ্চলে ডজন ডজন ‘ব্যান্ডিট’ বা ডাকাত গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা সাধারণত নিরাপত্তাহীন, দূরবর্তী গ্রামগুলোতে হামলা চালায়।

নাইজেরিয়ায় শত শত স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়নাইজেরিয়ায় শত শত স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়

চিবুক শহরে বোকো হারামের ওই ঘটনার পর থেকে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে (বেশির ভাগই ছাত্রী) অপহরণ করা হয়। তাদের অনেককে মুক্তি দেওয়া হয় মুক্তিপণের বিনিময়ে।

বোকো হারাম অপহরণ করে মূলত তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা এবং নাইজেরিয়ায় শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। অপহৃতদের মধ্যে অনেককেই তারা নিজেদের সংগঠনে যোগ দিতে বাধ্য করে অথবা মুক্তিপণ আদায়ে ব্যবহার করে।

তবে বোকো হারামের প্রধান লক্ষ্য হলো, পশ্চিমা ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করা এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তারা বিশ্বাস করে যে এই ধরনের শিক্ষা তাদের ‘ইসলামিক’ আদর্শের পরিপন্থী।

তাদের আরেকটি লক্ষ্য হলো, নাইজেরিয়ায় ইসলামিক শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সহিংসতা ও অপহরণের মতো কর্মকাণ্ডকে ব্যবহার করে।

এর বাইরে অপহৃতদের (মেয়ে) মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করে তারা তাদের সামরিক ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। অনেক ক্ষেত্রে, অপহৃতদের (ছেলে) তাদের নিজেদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়।

উত্তরের অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীও মূলত মুক্তিপণের জন্যই অপহরণ করে। কর্তৃপক্ষ বলছে, এদের অনেকেই আগে গবাদিপশু পালন বা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দীর্ঘদিনের সংঘাতের পর তারা অস্ত্র হাতে নিয়েছে।

বিষয়:

মুসলিমআফ্রিকাখ্রিষ্টাননাইজেরিয়াজঙ্গিঅপহরণ
ইউরোপ

প্রিন্সেস ডায়ানার বিখ্যাত ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’, যার মূল্য এখন ৬ লাখ ডলার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘রিভেঞ্জ ড্রেস’ পরিহিত প্রিন্সেস ডায়ানা। ছবি: সংগৃহীত
‘রিভেঞ্জ ড্রেস’ পরিহিত প্রিন্সেস ডায়ানা। ছবি: সংগৃহীত

প্রিন্সেস ডায়ানার কালো ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’ কেবল ফ্যাশনের প্রতীকই নয়; দৃঢ়তা ও শক্তির প্রতীক হিসেবেও চিরস্মরণীয়। পোশাকটি আবার আলোচনায় এসেছে। কারণ, গত বৃহস্পতিবার প্যারিসের মিউজে গ্রেভাঁ জাদুঘরে ওয়েলসের প্রয়াত এই রাজকুমারীর নতুন মোমের মূর্তি উন্মোচন করা হয়।

সেখানে তাঁকে দেখা গেছে সেই অফ শোল্ডার কালো পোশাকে; যেটি তিনি ১৯৯৪ সালে কেনসিংটন গার্ডেনসের সারপেন্টাইন গ্যালারির এক নৈশভোজে পরে সাড়া ফেলেছিলেন।

এই বিখ্যাত পোশাকের কাহিনি বুঝতে হলে একটু পেছনের দিকে তাকাতে হবে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই প্রিন্সেস ডায়ানা ও প্রিন্স চার্লসের (বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লস) দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতা নিয়ে নানা গুজব ছড়ায়। তিনি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের বড় ছেলে ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর রানি এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ২০২৩ সালের ৬ মে তিনি ব্রিটেনের রাজা হন।

১৯৯২ সাল নাগাদ চার্লস-ডায়ানার সম্পর্কের টানাপোড়েন সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বছর তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন। ১৯৯৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, আইটিভির এক তথ্যচিত্রে প্রিন্স চার্লস স্বীকার করেন, তিনি ডায়ানার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

১৯৯৪ সালের ২৯ জুন আইটিভির সেই তথ্যচিত্রে প্রিন্স চার্লসের অবিশ্বস্ততার স্বীকারোক্তি প্রকাশ্যে আসে এবং পুরো বিশ্ব বিষয়টি জানতে পারে। সে দিনই লন্ডনের সারপেন্টাইন গ্যালারিতে ভ্যানিটি ফেয়ার গালায় বিখ্যাত ব্ল্যাক অফ শোল্ডার ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’ পরে উপস্থিত হন ডায়ানা।

পিপল ম্যাগাজিনের এক সাক্ষাৎকারে নির্বাহী সম্পাদক মিশেল টাউবার বলেন, ‘মানুষ হিসেবে ভাবুন—যা তিনি (ডায়ানা) শুনলেন আর বিশ্বজুড়ে সবাই জানল—এটা তাঁর (ডায়ানা) জন্য কতটা কষ্টদায়ক ছিল। চার্লস কার্যত তাঁদের ব্যক্তিগত অন্ধকার দিকগুলো প্রকাশ করে দিলেন।’

যেখানে অন্য কেউ হলে ঘরে লুকিয়ে থাকত, ডায়ানা বেছে নেন ভিন্ন পথ। সেই রাতে ভ্যানিটি ফেয়ার আয়োজিত গালায় তাঁর উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন—তিনি যাবেনই।

পিপলের ডেপুটি স্টাইল ডিরেক্টর ব্রিটানি টেলারিকো বলেন, ‘ডায়ানা জানতেন সেদিন সবার চোখ তাঁর দিকেই থাকবে।’

তাই তিনি পোশাক দিয়েই নিজের বক্তব্য জানান। তিনি ব্যক্তিগত জীবনের বিশৃঙ্খলা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু তাঁর পোশাকই সব কথা বলে দেয়।

শোনা যায়, সেদিন তিনি ভ্যালেনটিনোর একটি পোশাক পরার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি বদলে নেন ডিজাইনার ক্রিস্টিনা স্ট্যামবোলিয়ানের এই কালো গাউনটি।

মজার বিষয়, স্ট্যামবোলিয়ান পরে বলেন, ‘তিন বছর ধরে পোশাকটি পরে ছিল, তিনি কখনো পরেননি। আমি খুব হতাশ হয়েছিলাম।’

ব্রডওয়ে মিউজিক্যাল ডায়ানার কস্টিউম ডিজাইনার উইলিয়াম আইভি লং বলেন, ‘তিনি সিদ্ধান্ত নেন, লড়াই করবেন আর সেই লড়াইয়ের অংশ হিসেবে এমন একটি পোশাক পরবেন; যেটিকে আগে তিনি একটু বেশি সাহসী ভেবে বাদ দিয়েছিলেন। সেই পোশাক পরেই তিনি জনসমক্ষে বেরিয়ে আসেন।’

১৯৯৭ সালে ডায়ানা তাঁর ৭৯টি গাউন নিলামে বিক্রি করেন, যার মধ্যে ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’টিও ছিল, জানিয়েছে ফোর্বস।

পোশাকটি ২৪ হাজার ১৫০ ডলারে স্কটল্যান্ডের ব্যবসায়ী গ্রায়েম ম্যাকেনজির কাছে বিক্রি হয়েছিল। গাউনগুলো বিক্রি করে তিনি মোট ৩০ লাখ ডলার সংগ্রহ করেন, যা এইডস ও ক্যানসারবিরোধী দাতব্য কাজে দান করা হয়।

২০২৩ সালে পোশাকটি আবার ‘সদবিসে’র নিলামে ওঠে নিউইয়র্কে। চারজন দরদাতা প্রতিযোগিতা করেন। শেষ পর্যন্ত এটি ৬ লাখ ৪ হাজার ৮০০ ডলারে বিক্রি হয়।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

বিষয়:

প্রিন্সেস ডায়ানারাজাব্রিটেন
এশিয়া

পাকিস্তান–আফগানিস্তান উত্তেজনা, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চায় তালেবান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৫
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

আফগানিস্তানের তালেবান সরকার গত বৃহস্পতিবার ভারতকে বাণিজ্য আরও বাড়ানোর পাশাপাশি নিজেদের ভূখণ্ডে কার্গো হাব চালুর আহ্বান জানিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ধারাবাহিক সীমান্ত উত্তেজনা ও বাণিজ্যপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের অংশ হিসেবে এ আহ্বান জানিয়েছে কাবুল।

আফগানিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দি এক্সপ্রেস ট্রিবিউন তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, গত বৃহস্পতিবারের বৈঠকে তালেবান সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী আলহাজ নুরুদ্দিন আজিজি নয়াদিল্লিকে অনুরোধ করেন, ভারত পরিচালিত ইরানের চাবাহার বন্দর ব্যবহার করে আফগান পণ্য পরিবহনের জন্য যাতে নিয়মিত শিপিং সার্ভিস চালু করা হয়।

স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তান সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তাদের পণ্যের বড় অংশ ইরান ও মধ্য এশিয়ার দিকে সরিয়ে নিয়েছে। কারণ, পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।

নয়াদিল্লিতে বাণিজ্যমন্ত্রী আজিজি ও ভারতের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদের বৈঠকে দেশটিতে বিনিয়োগ, যৌথ উদ্যোগ এবং আফগান রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগ বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে আফগান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

বৈঠকে ইরান সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নিমরোজ প্রদেশে ভারতকে স্থলবন্দর নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি মুম্বাইয়ের কাছে ভারতের বৃহত্তম কনটেইনার বন্দর নাভা শেভায় পণ্য প্রক্রিয়াকরণ আরও সহজ করার আহ্বান জানান আজিজি।

তিনি আফগান ব্যবসায়ীদের ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত করার পাশাপাশি ওষুধশিল্প, কোল্ড স্টোরেজ, ফল প্রক্রিয়াকরণ, শিল্পপার্ক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকেন্দ্রগুলোতে সহযোগিতারও প্রস্তাব দেন।

এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেন, এই বৈঠক দুই দেশের বাণিজ্য জোরদারের যৌথ অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

বিষয়:

ভারতবাণিজ্যআফগানিস্তান
ইউরোপ

লন্ডনে বিশাল আয়তনের দূতাবাস নির্মাণের অনুমোদন পাচ্ছে চীন, তুমুল বিতর্ক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ৩১
লন্ডনে চীনের নতুন দূতাবাসের নকশা। ছবি: সংগৃহীত
লন্ডনে চীনের নতুন দূতাবাসের নকশা। ছবি: সংগৃহীত

প্রবল বিতর্ক এবং জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ সত্ত্বেও ব্রিটেন সরকার লন্ডনের কেন্দ্রে চীনের জন্য একটি নতুন বিশাল আয়তনের দূতাবাস ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন করতে চলেছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নেওয়া না হলেও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সরকার যে পরামর্শ পেয়েছে, তাতে এই বিতর্কিত প্রকল্পের সবুজ সংকেত পাওয়ার পথ খুলে গেছে।

‘দ্য টাইমস’ পত্রিকায় এই অনুমোদনের খবরটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বেইজিংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা কতটা বুদ্ধিমানের কাজ, তা নিয়ে জনপরিসরে চলমান বিতর্কের সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে এটি।

এই নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে আবাসনমন্ত্রী স্টিভ রিডের হাতে। স্পর্শকাতরতার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এমআই ৫ এবং এমআই ৬-সহ একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। বারবার স্থগিত হওয়ার পর এই সিদ্ধান্তের সময়সীমা আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

পূর্ব লন্ডনের রয়্যাল মিন্ট কোর্টে প্রস্তাবিত এই দূতাবাসটি হবে ২০ হাজার বর্গমিটার আয়তনের। সে হিসাবে আয়তনের দিক থেকে ইউরোপে মধ্যে কোনো দেশের সবচেয়ে বড় দূতাবাস হবে এটি। উদ্বেগের মূল কারণ হলো, এই স্থানটি সিটি অব লন্ডনের খুবই কাছাকাছি, যেখান দিয়ে বিপুল পরিমাণ স্পর্শকাতর ডেটা বহনকারী ফাইবার অপটিক কেব্‌ল গেছে। সমালোচকদের মতে, এই অবস্থানটি গুপ্তচরবৃত্তির ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

অন্যদিকে কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে লন্ডনের বিভিন্ন স্থানে একাধিক দপ্তর রাখার চেয়ে একটি একক স্থানে দূতাবাস নির্মাণ করা হলে তা নজরদারির জন্য বরং সহজ হবে। ব্রিটিশ সরকারের অভ্যন্তরে এমন ধারণাও রয়েছে যে চীনের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই দূতাবাস নির্মাণে বাধা দিলে কূটনৈতিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

এই প্রত্যাশিত অনুমোদনের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টির ছায়া মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেম প্রীতি প্যাটেল। তিনি প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের বিরুদ্ধে ‘বেপরোয়া ও নীতিহীন’ হওয়ার অভিযোগ এনে সতর্ক করেছেন, এই অনুমোদন ব্রিটেনকে ঝুঁকিতে ফেলবে।

লিবারেল ডেমোক্র্যাট নেতা এড ডেভি এই সিদ্ধান্তকে ‘ভুল’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘যেসব হংকংবাসী চীনের নিপীড়ন থেকে বাঁচতে আমাদের দেশে এসেছেন, সরকার এখন তাঁদের নাকের ডগায় এমন কিছু হতে দিচ্ছে।’

লেবার পার্টি গত বছর সাধারণ নির্বাচনে জেতার পর থেকে বেইজিংয়ের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের সম্পর্ক উষ্ণ করার চেষ্টা করছে। চ্যান্সেলর র‍্যাচেল রিভস এবং বাণিজ্যমন্ত্রী পিটার কাইলসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা চীনে সফর করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী স্টারমারও সম্ভবত আগামী বছরের প্রথম দিকেই বেইজিং সফরে যাবেন।

জি ২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের কাছে স্টারমার চীনের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে বলেন, তাঁর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ‘একই থাকবে, অর্থাৎ যেখানে পারি সহযোগিতা করব এবং যেখানে অবশ্যই প্রয়োজন সেখানে চ্যালেঞ্জ জানাব, বিশেষ করে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে।’

তবে সমালোচকেরা বলছেন, সরকার বেইজিংয়ের হুমকি সম্পর্কে যথেষ্ট কঠোর নয় এবং যুক্তরাজ্যের উচিত আরও বেশি সতর্ক থাকা। ডেম প্রীতি প্যাটেল হতাশা প্রকাশ করে বলেন, ‘স্যার কিয়ার স্টারমার এতটাই দুর্বল এবং আমাদের অর্থনীতি এতটাই অনিশ্চিত যে লেবার পার্টি দেশের খরচের চিন্তা না করেই প্রতিটি সুযোগে চীনের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হচ্ছে।’

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরে চীনের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির (যাঁদের মধ্যে একজন সাবেক পার্লামেন্টারি গবেষক) মামলাটি বিতর্কিত পরিস্থিতিতে বাতিল হয়ে যায়। এই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ বলেছিল, চীনকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় প্রমাণ পেতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। গত সপ্তাহে এমআই ৫ সংসদ সদস্যদের কাছে সতর্কতা জারি করে জানিয়েছে, তারা চীনা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গুপ্তচরবৃত্তির উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির সম্মুখীন।

বিষয়:

লন্ডনসরকারব্রিটেনইউরোপ
