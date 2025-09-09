বিক্ষোভ বাড়তে থাকায় বাসভবন থেকে হেলিকপ্টারে করে সরানো হচ্ছে নেপালের মন্ত্রীদের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নেপালজুড়ে তরুণদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ বেড়ে যাওয়ায় রাজধানী কাঠমান্ডুর ভাইসেপতি এলাকা থেকে মন্ত্রীদের হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে সেনাবাহিনী। ওই এলাকায় মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের বাসভবনে একের পর এক অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট।
দুর্নীতি বন্ধের দাবি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে নেপালে গতকাল সোমবার তরুণদের নেতৃত্বে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। কাঠমান্ডুসহ দেশটির অন্তত সাতটি শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।
বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষে গতকাল অন্তত ১৯ জন নিহত হন। আহত হন আরও অনেকে। বিক্ষোভকারীরা একপর্যায়ে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে পার্লামেন্ট ভবনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেন। ভাইসেপতিতে মন্ত্রীদের বাসভবনেও তাঁরা আগুন ধরিয়ে দেন। ভাঙচুর চালান।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাঠমান্ডুতে কারফিউ জারি করা হয়। মোতায়েন করা হয় সেনাবাহিনী।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সংসদ ভবন সুরক্ষিত রাখার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সামরিক ব্যারাকে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।
