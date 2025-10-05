এভারেস্টের তিব্বত অংশে আটকে পড়েছেন প্রায় ১ হাজার অভিযাত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
তিব্বতের দিকের এভারেস্ট পর্বতের পূর্ব ঢালে ভয়াবহ তুষারঝড়ে প্রায় এক হাজার অভিযাত্রী আটকা পড়েছেন। চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোববার (৫ অক্টোবর) উদ্ধার তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছে।
জিমু নিউজের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় শত শত গ্রামবাসী ও উদ্ধারকর্মী তুষারের স্তূপ সরাতে কাজ করছেন যেন আটকে থাকা পর্যটক ও কর্মীদের কাছে পৌঁছানো যায়। দুর্ঘটনাস্থলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪ হাজার ৯০০ মিটার (প্রায় ১৬ হাজার ফুট) উঁচুতে অবস্থিত।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ইতিমধ্যে কিছু পর্যটককে নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় টিংরি কাউন্টি টুরিজম কোম্পানির সরকারি উইচ্যাট অ্যাকাউন্টে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় তুষারপাত শুরু হয় এবং শনিবার সারা দিন তা অব্যাহত থাকে। ফলে শনিবার রাত থেকে এভারেস্ট সিনিক এরিয়ার টিকিট বিক্রি ও প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
তিব্বতের এই তুষারঝড়ের পাশাপাশি সীমান্তের ওপারে, নেপালেও ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। দেশটির পুলিশ জানায়, শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টি পাহাড়ধস ও আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি করেছে। এতে কমপক্ষে ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।
ভারতের সীমান্তঘেঁষা নেপালের পূর্বাঞ্চলীয় ইলাম জেলায় পৃথক কয়েকটি পাহাড়ধসে ৩৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বন্যার পানিতে ভেসে গেছেন আরও ৯ জন। এ ছাড়া বজ্রপাতে দেশটির অন্যান্য অঞ্চলে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।
চীন ও নেপালের এই দুই পার্বত্য অঞ্চলে টানা বর্ষণ ও তুষারপাতের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাস্তা বন্ধ, সেতু ভেঙে পড়া এবং বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার কারণে উদ্ধার অভিযানেও জটিলতা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, আবহাওয়া অনুকূলে এলে উদ্ধার কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত করা হবে।
