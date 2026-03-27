সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বালেন্দ্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নেপালের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বালেন্দ্র শাহ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাওদেল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান সুশীলা কার্কি। গতকাল রাজধানী কাঠমান্ডুতে। ছবি: এএফপি

রাষ্ট্র সংস্কারের দাবিতে নেপালের লাখো মানুষ গত বছর রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। সে স্বপ্নপূরণের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করলেন র‍্যাপার থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা বালেন্দ্র শাহ। রাজধানী কাঠমান্ডুতে প্রেসিডেন্টের বাসভবন শীতল নিবাসে গতকাল শুক্রবার নেপালের নতুন সরকারপ্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বালেন্দ্র।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবর থেকে জানা যায়, গণতান্ত্রিক নেপালের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে শপথ নিয়েছেন বালেন্দ্র। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, তিনিই প্রথম ‘মাধেশী’ (ভারতের সীমান্তবর্তী নেপালের দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা), যিনি নেপালের প্রধানমন্ত্রী হলেন। র‍্যাপ গানের মাধ্যমে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠা বালেন্দ্র মাঝে কাঠমান্ডুর মেয়র হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

গত সেপ্টেম্বরে দেশে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন থেকে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে অন্তত ৭৬ জনের প্রাণহানি হয়। এরপর ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন তৎকালীন সরকারপ্রধান কেপি শর্মা অলি। সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার নেপালের ক্ষমতা গ্রহণ করে। তাঁদের তত্ত্বাবধানে ৫ মার্চ আয়োজিত হয় সাধারণ নির্বাচন। এতে পার্লামেন্টের ২৭৫টির মধ্যে ১৮২টি আসন জিতে নেয় রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি)। এই দল থেকেই নির্বাচনে লড়েছিলেন বালেন্দ্র।

নেপালের সর্বশেষ নির্বাচনে ছিল তারুণ্যের দাপট। অভ্যুত্থানকারীদের সমর্থন দেওয়া দল আরএসপি মাত্র তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, দেশটির সবচেয়ে পুরোনো রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেস পার্টি যদিও দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে, তাদের ঝুলিতে আছে মাত্র ৩৮টি আসন। আর সাবেক ক্ষমতাসীন দল কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল পেয়েছে ২৫টি আসন।

তবে তারুণ্যের জোয়ারে ভর করে বালেন্দ্র মসনদে তো বসলেন, তাঁর সামনে রয়েছে অগ্নিপরীক্ষা। ১৯৯০ সালের পর থেকে ৩৬ বছরে ৩২ বার সরকার বদল হয়েছে নেপালে। তিন কোটি মানুষের দেশটিতে বেকারত্বের হার বেশ চড়া। আর রয়েছে লাগামহীন দুর্নীতি। ধারণা করা হয়, দুর্নীতি ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন গড়ে দেড় হাজার নেপালি দেশ ছাড়েন।

এই অস্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করা, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে উদ্যোগ নেওয়ার মতো কঠিন পরীক্ষায় পাস করতে হবে বালেন্দ্রকে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ পূর্নজন আচার্য বলেন, স্বচ্ছতা এবং ঠিকঠাক জনসেবা প্রদান হবে নতুন সরকারের প্রথম পরীক্ষা। জনগণ রোববার (আগামীকাল) থেকেই এমন লক্ষণ দেখতে চায়, যাতে বোঝা যায় সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। নতুন প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি চ্যালেঞ্জ হবে গত বছরের সহিংসতায় নিহত ব্যক্তিদের ওপর একটি স্বচ্ছ তদন্তের ব্যবস্থা করা।

নিজেকে সব সময় ব্যক্তিক্রম দেখানোর একটি প্রবণতা আছে বালেন্দ্রর। গতকাল শুক্রবার শপথ গ্রহণেও এর ছাপ রেখেছেন তিনি। প্রেসিডেন্ট বাসভবনে শপথ নিতে যান তাঁর স্বভাবসুলভ ফ্যাশনে। এখন দেখার বিষয়, দেশ পরিচালনায় তিনি নতুনত্ব আনতে পারেন কি না।

জিয়ার নাম না বলায় বিএনপির স্বাধীনতার অনুষ্ঠান বর্জন, ইউএনও বদলি

বিশ্বের সবচেয়ে অপছন্দের দেশের তালিকা প্রকাশ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ট্রাম্পের নীতিতে খেপেছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাতে খুঁজছে দুর্বল জায়গা

খারগ দ্বীপের দখলে ভেঙে পড়বে আইআরজিসি, শেষ হবে যুদ্ধ: হোয়াইট হাউস

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁস করেন তিনি, ভাগ্যে কী ঘটেছিল

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

ইরানে ৩১৩ টন সহায়তা পাঠাল রাশিয়া

ইরানে ৩১৩ টন সহায়তা পাঠাল রাশিয়া

সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বালেন্দ্র

সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বালেন্দ্র

স্থল সৈন্যের প্রয়োজন নেই, কয়েক সপ্তাহেই শেষ হবে ইরান যুদ্ধ: রুবিও

স্থল সৈন্যের প্রয়োজন নেই, কয়েক সপ্তাহেই শেষ হবে ইরান যুদ্ধ: রুবিও

ইউক্রেনের জন্য বরাদ্দ অস্ত্র যেতে পারে ইরান যুদ্ধে

ইউক্রেনের জন্য বরাদ্দ অস্ত্র যেতে পারে ইরান যুদ্ধে