মধ্যপ্রাচ্য

লেবাননে আরও দুই বাংলাদেশি নিখোঁজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ মে ২০২৬, ২০: ৩১
লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর। ফাইল ছবি

লেবাননে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় দুই বাংলাদেশি নিহত হওয়ার পর আরও দুজন নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানা গেছে। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় প্রথমে দুই বাংলাদেশি প্রবাসী নিহত হন। পৃথক আরেকটি হামলায় অন্য দুই বাংলাদেশি নিখোঁজ হন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

নিহত দুই বাংলাদেশি হলেন সাতক্ষীরা জেলার শফিকুল ইসলাম (৪০) ও মোহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম (২০)। সোমবার দুপুরে লেবাননের নাবাতিয়েহ অঞ্চলের জেবদিন এলাকায় তাঁদের বাসস্থানে ড্রোন হামলা চালানো হলে তাঁরা নিহত হন।

সোমবার রাতেই নাবাতিয়েহর আরেকটি আবাসিক এলাকায় পৃথক ড্রোন হামলা হয়, যেখানে বাংলাদেশি অভিবাসীরা বসবাস করতেন। এই হামলার পর আরও দুই বাংলাদেশি নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন বৈরুতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।

বাংলাদেশি গণমাধ্যমকে মোহাম্মদ আনোয়ার জানান, ড্রোন হামলায় নিখোঁজ দুজনের থাকার জায়গাটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। এখনো মরদেহ উদ্ধার না হওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে এই ঘটনাকে ইসরায়েলি বাহিনীর ‘জঘন্য হামলা’ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

বৈরুতে বাংলাদেশ দূতাবাস বর্তমানে লেবাননের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে শফিকুল ও নাহিদুলের মরদেহ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। পাশাপাশি সাতক্ষীরায় থাকা নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গেও দূতাবাস সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছে বলে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

