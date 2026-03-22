তুরস্কের জলসীমায় গোলাবারুদভর্তি মার্কিন ড্রোন ডুবোযান

তুরস্ক উপকূলে মার্কিন নির্মিত সেই এইজিআইআর–ডব্লিউ ডুবোযান। ছবি: সংগৃহীত

তুরস্কের উপকূলে একটি মনুষ্যবিহীন মার্কিন নৌযান শনাক্ত করার পর সেটি ধ্বংস করে দিয়েছে। তুরস্কের অরদু প্রদেশের সমুদ্র উপকূলের কাছে গোলাবারুদ বোঝাই এই নৌযানটি শনাক্ত করা হয় গতকাল শনিবার। তুরস্কের সংবাদমাধ্যম তুর্কি টুডের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

তুরস্কের অরদু প্রদেশের গভর্নরের কার্যালয় জানায়, পরিদর্শকেরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত মনুষ্যবিহীন সারফেস ভেসেলটি সক্রিয় অবস্থায় ছিল এবং এতে গোলাবারুদভর্তি ছিল, তুর্কি সামরিক দল সেটিকে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস করে।

এইজিআইআর–ডব্লিউ নৌযানটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয় তুরস্ক। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সিয়েরা নেভাদা করপোরেশন নির্মিত সামরিক মানের স্বয়ংচালিত ডুবোযান এইজিআইআর–ডব্লিউ শুক্রবার বিকেলে তুরস্কের কৃষ্ণসাগর উপকূলের উনিয়ে জেলার ইউজেলর মহল্লার একটি সৈকতে ভেসে ওঠে।

অজ্ঞাত বস্তুটি লক্ষ্য করা স্থানীয় বেসামরিক লোকজন কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে স্থানীয় নিরাপত্তা দল ঘটনাস্থল ঘিরে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে। ইস্তাম্বুলের এসএএস গ্রুপ কমান্ডের বিশেষজ্ঞরা শনিবার ভেসেলটি পরীক্ষা করে স্থানীয় সময় প্রায় দুপুর ২টার দিকে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে এটি এখনও কার্যক্ষম এবং এতে গোলাবারুদ রয়েছে বলে গভর্নরের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

এরপর জাহাজটিকে প্রায় চার কিলোমিটার সমুদ্রের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। অভিযান চলাকালে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আশপাশের বাড়িঘর খালি করে দেওয়া হয়েছিল।

ধারণা করা হচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধ–সংক্রান্ত পরীক্ষায় এই নৌযানটি ব্যবহৃত হয়েছিল। যদিও এ দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। কীভাবে ড্রোন জাহাজটি তুরস্কের উপকূলে এসে পৌঁছাল, সে বিষয়ে কোনো সরকারি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি এবং তদন্ত এখনও চলছে।

প্রতিষ্ঠানটির পণ্যের নির্দিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, এইজিআইআর–ডব্লিউ ভ্যারিয়েন্টটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ মিটার, এর পাল্লা প্রায় ৯০০ কিলোমিটার পর্যন্ত, গতি ২৫ নটের বেশি এবং এটি সর্বোচ্চ প্রায় ৩০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত বহন করতে পারে। এটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা মানব নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে সক্ষম।

কুমিল্লায় লেভেল ক্রসিংয়ে ওঠা বাস আধা কিমি টেনে নিয়ে গেল ট্রেন, নিহত ১২

হরমুজ প্রণালি মুক্ত করতে সমুদ্রপৃষ্ঠে অভিযান যুক্তরাষ্ট্রের, ইরানের চমক পানির নিচে

বিবাদ মেটাতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

ইরানি ড্রোন নয়, বাহরাইনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পেছনে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র, বলছেন বিশ্লেষকেরা

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করে আঘাত হানল ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র, বহু হতাহতের শঙ্কা

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

সম্পর্কিত

মাগা–সমর্থকদের স্বপ্নের নারী হয়ে ওঠা জেসিকা ফস্টারের আড়ালে যে প্রতারণা

মাগা–সমর্থকদের স্বপ্নের নারী হয়ে ওঠা জেসিকা ফস্টারের আড়ালে যে প্রতারণা

তুরস্কের জলসীমায় গোলাবারুদভর্তি মার্কিন ড্রোন ডুবোযান

তুরস্কের জলসীমায় গোলাবারুদভর্তি মার্কিন ড্রোন ডুবোযান

হরমুজ প্রণালি পারাপারে জাহাজপ্রতি ২০ লাখ ডলার নিচ্ছে ইরান

হরমুজ প্রণালি পারাপারে জাহাজপ্রতি ২০ লাখ ডলার নিচ্ছে ইরান

যুক্তরাষ্ট্রকে আকাশসীমা ও ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেওয়া নিয়ে মিথ্যাচার করছে উপসাগরীয় দেশগুলো

যুক্তরাষ্ট্রকে আকাশসীমা ও ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেওয়া নিয়ে মিথ্যাচার করছে উপসাগরীয় দেশগুলো