Ajker Patrika
> বিশ্ব
> এশিয়া

ইন্টারনেট বন্ধ করে দিল তালেবান, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন আফগানিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪৪
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

আফগানিস্তানে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) থেকে সারা দেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে তালেবান প্রশাসন। এর ফলে দেশটির কয়েক কোটি মানুষ বাইরের বিশ্বের সঙ্গে কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) আফগান গণমাধ্যমের বরাতে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ইন্টারনেট বন্ধের পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে তালেবান সরকারের সাম্প্রতিক এক আদেশের আলোকে। ওই আদেশে অনলাইনে অশ্লীলতা রোধের কথা বলা হয়েছিল।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশটির মোবাইল ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সম্প্রচার ব্যাহত হয়েছে। এমনকি কাবুল বিমানবন্দরের অন্তত পাঁচটি ফ্লাইটও বাতিল করতে হয়েছে। হাসপাতাল, সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কার্যক্রমেও বড় ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

তালেবান শাসনামলে এবারই প্রথমবারের মতো পুরো আফগানিস্তানে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট হয়েছে। এর আগে ছোট প্রদেশগুলোতে আংশিকভাবে ইন্টারনেট বন্ধ করে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে ‘ইন্টারনেটে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা’ জারি করেছিলেন।

ইন্টারনেট না থাকায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোও কাবুলে তাদের দপ্তর বা সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। নেটওয়ার্ক নজরদারি সংস্থা ‘নেটব্লকস’ জানিয়েছে, দেশটির ইন্টারনেট সংযোগ ১৪ শতাংশে নেমে এসেছে, যা কার্যত একটি পূর্ণাঙ্গ ব্ল্যাকআউট। ফোন সেবাও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

তালেবান প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা দাবি করেছেন, এই পদক্ষেপ ‘অশ্লীলতা রোধ’ ও ‘নৈতিকতা রক্ষার’ জন্য জরুরি। তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, এর পেছনে রয়েছে ভিন্ন উদ্দেশ্য। বাইরের দুনিয়া থেকে নিজেদের শাসনব্যবস্থার সমালোচনামূলক চিত্র আড়াল করতে এবং পশ্চিমা শক্তির নজরদারি এড়াতেই এমনটি করা হয়েছে।

আফগানিস্তানের সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান আহমদ জিয়া সারাজের মতে, তালেবান নেতৃত্ব আশঙ্কা করছেন, তাঁদের মোবাইল ব্যবহার করে পশ্চিমা দেশগুলো সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের অবস্থান শনাক্ত করছে।

তবে দেশটিতে ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আফগান নারীরা। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষেধাজ্ঞার পর তাঁরা অনলাইনে বিকল্প শিক্ষার সুযোগ খুঁজছিলেন। ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই পথও রুদ্ধ হলো। আফগান পিস ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা হাবিব খান বলেছেন, ‘চার কোটি মানুষকে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে তালেবান আফগানিস্তানকে অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে।’

বিষয়:

নিষিদ্ধএশিয়াইন্টারনেটযোগাযোগতালেবানআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় মার্কিন শান্তি প্রস্তাবে আরব-ইউরোপসহ সবাই একমত, কী আছে ট্রাম্পের ২০ দফায়

ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা, ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা নিহত

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

পুলিশের জালে জালিয়াতির মামলায় ফাঁসলেন ‘সম্পদের দেবী’, উদ্ধার ৬১ হাজার বিটকয়েন

এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর: ড. ইউনূস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

সম্পর্কিত

ইন্টারনেট বন্ধ করে দিল তালেবান, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন আফগানিস্তান

ইন্টারনেট বন্ধ করে দিল তালেবান, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন আফগানিস্তান

ভারতে নদীতে মিলল দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করা সাংবাদিকের লাশ

ভারতে নদীতে মিলল দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করা সাংবাদিকের লাশ

সরকারি ব্যয় নিয়ে ট্রাম্প-ডেমোক্র্যাট সমঝোতা হয়নি, অচলাবস্থার হুমকিতে যুক্তরাষ্ট্র

সরকারি ব্যয় নিয়ে ট্রাম্প-ডেমোক্র্যাট সমঝোতা হয়নি, অচলাবস্থার হুমকিতে যুক্তরাষ্ট্র

ইন্দোনেশিয়ায় নামাজের সময় ধসে পড়ল মাদ্রাসা, ৩ শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, নিখোঁজ ৩৮

ইন্দোনেশিয়ায় নামাজের সময় ধসে পড়ল মাদ্রাসা, ৩ শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, নিখোঁজ ৩৮