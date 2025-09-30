ইন্টারনেট বন্ধ করে দিল তালেবান, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন আফগানিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আফগানিস্তানে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) থেকে সারা দেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে তালেবান প্রশাসন। এর ফলে দেশটির কয়েক কোটি মানুষ বাইরের বিশ্বের সঙ্গে কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) আফগান গণমাধ্যমের বরাতে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ইন্টারনেট বন্ধের পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে তালেবান সরকারের সাম্প্রতিক এক আদেশের আলোকে। ওই আদেশে অনলাইনে অশ্লীলতা রোধের কথা বলা হয়েছিল।
এই নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশটির মোবাইল ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সম্প্রচার ব্যাহত হয়েছে। এমনকি কাবুল বিমানবন্দরের অন্তত পাঁচটি ফ্লাইটও বাতিল করতে হয়েছে। হাসপাতাল, সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কার্যক্রমেও বড় ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে।
তালেবান শাসনামলে এবারই প্রথমবারের মতো পুরো আফগানিস্তানে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট হয়েছে। এর আগে ছোট প্রদেশগুলোতে আংশিকভাবে ইন্টারনেট বন্ধ করে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে ‘ইন্টারনেটে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা’ জারি করেছিলেন।
ইন্টারনেট না থাকায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোও কাবুলে তাদের দপ্তর বা সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। নেটওয়ার্ক নজরদারি সংস্থা ‘নেটব্লকস’ জানিয়েছে, দেশটির ইন্টারনেট সংযোগ ১৪ শতাংশে নেমে এসেছে, যা কার্যত একটি পূর্ণাঙ্গ ব্ল্যাকআউট। ফোন সেবাও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে।
তালেবান প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা দাবি করেছেন, এই পদক্ষেপ ‘অশ্লীলতা রোধ’ ও ‘নৈতিকতা রক্ষার’ জন্য জরুরি। তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, এর পেছনে রয়েছে ভিন্ন উদ্দেশ্য। বাইরের দুনিয়া থেকে নিজেদের শাসনব্যবস্থার সমালোচনামূলক চিত্র আড়াল করতে এবং পশ্চিমা শক্তির নজরদারি এড়াতেই এমনটি করা হয়েছে।
আফগানিস্তানের সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান আহমদ জিয়া সারাজের মতে, তালেবান নেতৃত্ব আশঙ্কা করছেন, তাঁদের মোবাইল ব্যবহার করে পশ্চিমা দেশগুলো সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের অবস্থান শনাক্ত করছে।
তবে দেশটিতে ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আফগান নারীরা। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষেধাজ্ঞার পর তাঁরা অনলাইনে বিকল্প শিক্ষার সুযোগ খুঁজছিলেন। ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই পথও রুদ্ধ হলো। আফগান পিস ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা হাবিব খান বলেছেন, ‘চার কোটি মানুষকে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে তালেবান আফগানিস্তানকে অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে।’
আফগানিস্তানে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) থেকে সারা দেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে তালেবান প্রশাসন। এর ফলে দেশটির কয়েক কোটি মানুষ বাইরের বিশ্বের সঙ্গে কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) আফগান গণমাধ্যমের বরাতে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ইন্টারনেট বন্ধের পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে তালেবান সরকারের সাম্প্রতিক এক আদেশের আলোকে। ওই আদেশে অনলাইনে অশ্লীলতা রোধের কথা বলা হয়েছিল।
এই নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশটির মোবাইল ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সম্প্রচার ব্যাহত হয়েছে। এমনকি কাবুল বিমানবন্দরের অন্তত পাঁচটি ফ্লাইটও বাতিল করতে হয়েছে। হাসপাতাল, সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কার্যক্রমেও বড় ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে।
তালেবান শাসনামলে এবারই প্রথমবারের মতো পুরো আফগানিস্তানে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট হয়েছে। এর আগে ছোট প্রদেশগুলোতে আংশিকভাবে ইন্টারনেট বন্ধ করে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে ‘ইন্টারনেটে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা’ জারি করেছিলেন।
ইন্টারনেট না থাকায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোও কাবুলে তাদের দপ্তর বা সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। নেটওয়ার্ক নজরদারি সংস্থা ‘নেটব্লকস’ জানিয়েছে, দেশটির ইন্টারনেট সংযোগ ১৪ শতাংশে নেমে এসেছে, যা কার্যত একটি পূর্ণাঙ্গ ব্ল্যাকআউট। ফোন সেবাও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে।
তালেবান প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা দাবি করেছেন, এই পদক্ষেপ ‘অশ্লীলতা রোধ’ ও ‘নৈতিকতা রক্ষার’ জন্য জরুরি। তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, এর পেছনে রয়েছে ভিন্ন উদ্দেশ্য। বাইরের দুনিয়া থেকে নিজেদের শাসনব্যবস্থার সমালোচনামূলক চিত্র আড়াল করতে এবং পশ্চিমা শক্তির নজরদারি এড়াতেই এমনটি করা হয়েছে।
আফগানিস্তানের সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান আহমদ জিয়া সারাজের মতে, তালেবান নেতৃত্ব আশঙ্কা করছেন, তাঁদের মোবাইল ব্যবহার করে পশ্চিমা দেশগুলো সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের অবস্থান শনাক্ত করছে।
তবে দেশটিতে ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আফগান নারীরা। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষেধাজ্ঞার পর তাঁরা অনলাইনে বিকল্প শিক্ষার সুযোগ খুঁজছিলেন। ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই পথও রুদ্ধ হলো। আফগান পিস ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা হাবিব খান বলেছেন, ‘চার কোটি মানুষকে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে তালেবান আফগানিস্তানকে অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে।’
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যার বলছে, রাজীব নিয়মিত দুর্নীতি নিয়ে খবর করতেন। মৃত্যুর আগে সর্বশেষ ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সেদিনই তাঁর গাড়িটি ভাগীরথী নদীর কাছে পাওয়া যায়। এর ৯ দিন পর রাজীবের মরদেহ নদীর ভাটিতে যোশিয়ারা জলবিদ্যুৎ বাঁধ থেকে উদ্ধার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
ফেডারেল সরকারের ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে একমত্য না হওয়ায় ‘শাটডাউন’ বা অচলবস্থার হুমকিতে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল সোমবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট নেতাদের মধ্যে শেষ মুহূর্তের বৈঠকটি সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়েছে। উভয় পক্ষই নিজে নিজ অবস্থানে কঠোর।৩ ঘণ্টা আগে
এক প্রতিবেদনে আল-জাজিরা জানিয়েছে, গতকাল সোমবার বেলা ৩টার দিকে পূর্ব জাভার সিদোয়ারজোর আল-খোজিনি ইসলামি বোর্ডিং স্কুল ধসে পড়ে। সে সময় শিক্ষার্থীরা নামাজের জন্য জড়ো হচ্ছিল।৪ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা সংঘাত অবসানের জন্য একটি বিশদ ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা (রোডম্যাপ) জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠকের পরপরই এটি প্রকাশিত হয়। ওয়াশিংটন স্থানীয় সময় সোমবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।৭ ঘণ্টা আগে