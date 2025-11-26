হংকংয়ে আবাসিক ভবনে আগুন, অন্তত ৪ জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় তাই পো জেলার একটি হাউজিং কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দেশটির জরুরি পরিষেবা কর্মীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, ভবনগুলো থেকে এখনো কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা গেছে।
হংকংয়ের পাবলিক ব্রডকাস্টার আরটিএইচকে স্থানীয় পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) এ ঘটনা ঘটে। ভবনগুলোর ভেতরে আরও অনেকে আটকা পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানায়, গুরুতর দগ্ধ দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আগুন নেভানোর সময় কয়েকজন ফায়ার সার্ভিস কর্মীও আহত হয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় বহুতল ভবনগুলো থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে পাশের ফুটওভার ব্রিজে বহু মানুষ ভিড় করে। এ সময় কমপ্লেক্সটির নিচের সড়কে অসংখ্য ফায়ার ইঞ্জিন ও অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাই পোর ওয়াং ফুক কোর্ট নামের এই হাউজিং কমপ্লেক্স আটটি ব্লক নিয়ে গঠিত এবং এতে প্রায় ২ হাজার আবাসিক ইউনিট রয়েছে। একাধিক ৩১ তলা ভবনের বাইরে বাঁশের মাচা দেখা গেছে।
ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট রয়টার্সকে জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বেলা ২টা ৫১ মিনিটে ওয়াং ফুক কোর্টে আগুন লাগার খবর আসে। আগুনের তীব্রতা বাড়লে বেলা ৩টা ৩৪ মিনিটে ওই এলাকায় ৪ নম্বর (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ) সতর্কবার্তা জারি করা হয়।
ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এখনো নিশ্চিত করতে পারেননি, ভেতরে ঠিক কতজন আটকা পড়ে আছেন।
এই অগ্নিকাণ্ডের কারণে হংকংয়ের দুটি প্রধান মহাসড়কের অন্যতম তাই পো রোডের পুরো একটি অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বাসের রুট পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
২০০৬ সাল। দিল্লির অদূরে নয়ডার এক বাংলোর পাশের নর্দমায় পাওয়া গেল হাড় ও দেহাংশ। এরপর আরও তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হলো প্রায় ১৯ জন নারী-শিশুর কঙ্কাল ও দেহাংশ। আটক করা হয় ওই বাংলোর মালিক ও গৃহকর্মীকে। প্রকাশ্যে আসে প্রায় দুই বছর ধরে নিঠারি বস্তি থেকে একের পর এক শিশু ও নারী নিখোঁজের তথ্য। এই ঘটনা নাড়িয়ে দেয় পুরো ভারতকে।
বাংলোর মালিক মনিন্দর সিং পান্ধের ও গৃহকর্মী সুরিন্দর কোলির বিরুদ্ধে হত্যা, নরমাংস ভক্ষণ ও মৃতদেহের প্রতি বিকৃত আচরণের অভিযোগ ওঠে। ১৩টি মামলা হয় তাদের বিরুদ্ধে। আদালতে নিজেদের দোষ স্বীকারও করেন তারা। কারাগারে ঠাঁই হয় তাদের। দুইজনকেই ধর্ষণ ও হত্যার দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় বছরের পর বছর কাটতে থাকে তাদের।
এর প্রায় ২০ বছর পর আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে ‘নিঠারি হত্যাকাণ্ড’।
২০০৬ সালে ডিসেম্বরে হওয়া ওই মামলায় তথ্যপ্রমাণের অপর্যাপ্ততা উল্লেখ করে মালিক মনিন্দরকে ২০২৩ সালে খালাস করা হয়। এবার একই কারণ দেখিয়ে গত ১২ নভেম্বর বেকসুর খালাস দেওয়া হলো গৃহকর্মী সুরিন্দরকে। আদালতে সুরিন্দর দাবি করেন, নির্যাতন করে তাদের স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল। এই দাবিকে গ্রাহ্য করে এবং তথ্য প্রমাণ না পাওয়ায় খালাস পান তিনি।
এই বেকসুর খালাস পাওয়ার খবরে নিঠারিবাসীর মনে এখন একটাই প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে, ‘যদি মনিন্দর আর সুরিন্দর দোষী না-ই হয়, তাহলে আমাদের সন্তানদের হত্যা করল কে?’
নিঠারির বাসিন্দারা সমাজের হতদরিদ্র বা দিনমজুর সমাজের মানুষ। এই বিভীষিকা ভুলতে নিঠারি বস্তি ছেড়ে অনত্র চলে গিয়েছেন অনেকে। এই রায়ের বিরুদ্ধে কিছু বলার মতো বা মামলায় লড়াই করার মতোও তাদের এখন আর সামর্থ্যে কুলাচ্ছে না।
২০০৫ সালের গ্রীষ্মে নিখোঁজ হয় নিঠারির বাসিন্দা ১০ বছর বয়সী জ্যোতি। নয়ডার ওই বাংলোর পাশে পাওয়া কঙ্কাল ও দেহাংশর ডিএনএ পরীক্ষায় নিশ্চিত হয় জ্যোতিও এই হত্যাকাণ্ডের শিকার। রায় শুনে তার মা সুনীতা কানৌজিয়া অশ্রুসজল চোখে প্রশ্ন করেন, ‘তারা যদি নির্দোষই হয়ে থাকে, তাহলে কেন ১৮ বছর জেলে থাকতে হলো? তিনি বলতে থাকেন, ‘যারা আমার জ্যোতিকে হত্যা করেছে, ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করবেন না।’
জ্যোতির বাবা ঝাব্বু লাল কানৌজিয়া এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে শুরু থেকে সাহায্য করেছিলেন। সুরিন্দরের খালাসের খবর শুনে হতাশায় ভেঙে পড়েন তিনি। এত বছর ধরে মামলার জন্য সংগ্রহ করা সব তথ্যপ্রমাণ জ্বালিয়ে দেন।
মেয়ের নিখোঁজের পর ১৫ মাস ধরে নিয়মিত থানায় ধরনা দিয়েছেন ঝাব্বু লাল। এমনকি এই হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ সংগ্রহ করতে বছরের পর বছর মনিন্দরের বাংলোর পাশে কাপড় ইস্ত্রি করার কাজ করেছেন তিনি।
ঝাব্বু লাল বলেন, ‘কেউ হারিয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। এটা সারাজীবনের ক্ষত হয়ে থেকে যায়। আর যন্ত্রণা দিয়ে যায়। সবসময় মাথায় ঘুরতে থাকে, তারা কোথায় আছে, কেমন আছে?’
তাঁর মনে এখন বারবার এই প্রশ্নই আসে, ‘যদি তারা দোষী না হয়, তাহলে দোষী কে? আর আমাদের সন্তানদের ভাগ্যে তখন কি ঘটেছিল?’
দোষী সাব্যস্ত দুজনেরই এমনভাবে মুক্তি মানসিক শান্তি কেড়ে নিয়েছে জ্যোতির বাবা ঝাব্বু লালের। পুরনো ক্ষতগুলো আবারও যেন রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ‘আর কোনো লড়াই বাকি আছে কি না জানি না। আমি এক বৃদ্ধ মানুষ। ভেঙে পড়েছি আমি।’
সুরিন্দরকে খালাসের আদেশে সুপ্রিম কোর্ট বলেন, ‘নিঠারিতে সংঘটিত অপরাধগুলো ছিল নৃশংস। পরিবারগুলোর যন্ত্রণার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা করা যায় না।’
২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়ার পর বাংলোর মালিক মনিন্দর সিং পান্ধের বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বারবার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। অন্যদিকে গৃহকর্মী সুরিন্দর কোলি কারাগার থেকে বের হওয়ার পর থেকে একবারও প্রকাশ্যে আসেননি। এ নিয়ে কোনো মন্তব্যও করেননি।
সুরিন্দরের খালাসের রায় দেওয়ার সময় বিচারকেরা বলেন, তার স্বীকারোক্তি থেকে ‘মনে হচ্ছিল, তাকে টিউটর করা হচ্ছে।’ হেফাজতে রাখার ৬০ দিন পর এই জবানবন্দি নেওয়া হয়েছিল।
তার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সব প্রমাণই ছিল সাজানো বলে দাবি করেন তার আইনজীবী যুগ মোহিত চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘১৯ বছর পার হয়েছে। যে ১৩টি মামলায় সুরিন্দরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ১২টিতেই তিনি ইতিমধ্যে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। একটি মামলা বাকি ছিল, যাতে পাঁচটি আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।’
সুরিন্দরের আইনজীবী পিটিআইকে বলেন, ‘আজ সুপ্রিম কোর্ট ওই মামলায় আগের চার-পাঁচটি রায়ও বাতিল করে দিয়েছে। অভিযোগগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুতর, কিন্তু সব প্রমাণই সাজানো ছিল।’
তিনি আরও বলেন, ‘কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য এই অসহায় মানুষটিকে ফাঁসানো হয়েছিল। প্রতিটি প্রমাণ ছিল জাল। একটি প্রমাণও এমন ছিল না যা দিয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যেত।’
যুগ মোহিত চৌধুরী আরও বলেন, ‘আপনাদের এ প্রশ্ন সিবিআইকে (ফেডারেল সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) করা উচিত। কারণ এটা স্পষ্ট, সিবিআই আসল অপরাধী কে সেটা জানার পরও নির্দোষ মানুষদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ তৈরি করে ফাঁসিয়েছে। সিবিআইকে এই প্রশ্নগুলো করুন।’
আদেশে তদন্তকারীরা তদন্তের নির্দেশনা অনুসরণ করেননি উল্লেখ করে আদালতও পুলিশ এবং তদন্ত সংস্থাগুলোকে সমালোচনা করেন। আদেশে বলা হয়, তদন্তকারীরা ‘সহজ পথ বেছে নিয়ে বাড়ির দরিদ্র গৃহকর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং তাকে ভয়ংকর রূপে উপস্থাপন করেছেন।’
জ্যোতির বাবা ঝাব্বু লাল বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত এমন পুলিশকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হবে না, ততক্ষণ আমরা ন্যায়ের সন্ধান পাব না।’
অভিযোগ রয়েছে, পুলিশের কাছে নিঠারির নিখোঁজ শিশু বিশেষ করে মেয়েদের অভিভাবকেরা যতবারই গিয়েছিলেন, তারা একই উত্তর দিয়েছেন যে তাদের মেয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে।
নিঠারির বাসিন্দা পাপ্পু লালের মেয়ে রচনা ২০০৬ সালের ১০ এপ্রিল দাদা-দাদীকে দেখতে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়। পাপ্পু লাল জানান, মনিন্দরের বাংলোর দুই বাড়ি পরে থাকতেন রচনার দাদা-দাদি। ৮ বছরের ওই শিশুটির খোঁজ না পেয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দিতে গেলে পুলিশ বলে, তাদের মেয়ে হয়তো প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে।
রচনার খোঁজে অন্যান্য শহর ও রাজ্যে গিয়েছেন পাপ্পু লাল। এর তাঁর এই খোঁজের অবসান ঘটে আট মাস পর, মনিন্দরের বাংলোর পেছনের গলি থেকে রচনার কাপড় ও জুতো উদ্ধারের মাধ্যমে।
পাপ্পু লাল বলেন, ‘যদি পুলিশ সময়মতো পদক্ষেপ নিত, রচনাকে বাঁচানো যেত। আরও অনেক শিশুকেও বাঁচানো যেত।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি এখনো সেই দিনগুলো ভুলতে পারছি না। আমি পুলিশে গিয়ে নতুন অভিযোগ করব। তাদের খুঁজে বের করতে হবে, আমাদের সন্তানদের কে হত্যা করেছে।’
ন্যায়বিচারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। তিনি বলেন, ‘আমাদের লড়াই এখন সরকারের সঙ্গে। অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাদেরও আছে। আমাদের সন্তানরা কি ভারতের সন্তান নয়?’
তবে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর সহায়তা করে আসা বেটার ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশন চ্যারিটির অনুপম নাগোলিয়া মনে করছেন, এখন আর এই পরিবারগুলোর লড়াইয়ের পথ নেই। তিনি বলেন, ‘দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ বেঞ্চ থেকে রায়টি এসেছে। এখন তাদের আপিল করার মতো আর কোনো জায়গা আমি দেখি না।’
তিনি আরও বলেন, ‘এখন ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর হারানোর সদস্যদের কথা মনে করে কাঁদা ও শোক পালন করা আর কিছুই করার নেই।’
তবে কিছু আইন বিশেষজ্ঞ বলছেন, পরিবারগুলোর সামনে এখনো একটি শেষ বিকল্প আছে। তারা সুপ্রিম কোর্টে পুনরায় তদন্তের নির্দেশনার জন্য আবেদন করতে পারে।
অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি মদন লোকুর বলেন, ‘এই পথেও ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ এতটা দিন পেরিয়ে গেছে। প্রমাণগুলো নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে। আর পুনরায় তদন্তের সম্ভাবনাও কার্যত অসম্ভব।’
আর নয়ডার ওই বাংলো এখন যেন পরিণত হয়েছে ‘হরর হাউস’-এ। ইট ও কাদামাটি দিয়ে দেয়াল তৈরি করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রবেশদ্বার। বোগেনভেলিয়া গাছের জঙ্গলে ছেয়ে গেছে স্যাঁতসেঁতে দেয়ালগুলো। গোলাপি বোগেনভেলিয়ায় সেজে থাকা পরিত্যক্ত বাংলোর পাশের সেই নর্দমায় এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে প্লাস্টিকের ব্যাগ-বোতল-কাদা আর বাতাসে তীব্র দুর্গন্ধ।
২০০৬ সালে ডিসেম্বরের তীব্র শীতের দিনে এই নর্দমায় আরও অনেকের সঙ্গে কঙ্কাল, হাড় ও দেহাংশ উদ্ধারের জন্য নেমেছিলেন জ্যোতির বাবা ঝাব্বুলাল। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, উদ্ধারকৃত খুলি ছিল ১৯টির চেয়েও অনেক বেশি।
সূত্র: বিবিসি
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সুমাত্রা দ্বীপে রেইনফরেস্টের গভীরে ইন্দোনেশিয়ার সংরক্ষণবিদ সেপতিয়ান আন্দ্রিকি ঝুঁকে বসে আছেন এবং অঝোরে কাঁদছেন। কয়েক মিটার দূরেই ফুটে আছে এক অপূর্ব ফুল; যার বৈজ্ঞানিক নাম রাফলেসিয়া হ্যাসেলটি।
আন্দ্রিকি বলেন, ‘যখন দেখলাম ফুলটি ফুটতে শুরু করেছে, আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।’
আন্দ্রিকি সেই গবেষক দলের সদস্য, যারা স্থানীয় এক রেঞ্জারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রায় এক দিন গহিন জঙ্গলে ফুলটিকে খুঁজছিলেন।
আন্দ্রিকি বলেন, ‘১৩ বছর পর ২৩ ঘণ্টার যাত্রা, বাঘের আক্রমণের ঝুঁকি, প্রায় চার্জ চলে যাওয়া ফোন—সব মিলিয়ে আমি আর কথা বলতে পারিনি। শুধুই কেঁদেছি।’
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক গার্ডেনের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ক্রিস থরোগুড সেই মুহূর্তটি ভিডিও করেন, যা দ্রুতই ভাইরাল হয়।
এবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, ফুলটিকে শেষ দেখা গিয়েছিল এক দশকের বেশি সময় আগে।
বিশ্বে রাফলেসিয়ার অনেকগুলো প্রজাতি আছে। এর ফুল এক মিটার পর্যন্ত চওড়া হতে পারে। ওজন ছয় কিলোগ্রামের বেশি হয়। তাদের মধ্যে রাফলেসিয়া হ্যাসেলটি সবচেয়ে বিরল প্রজাতির একটি।
ড. থরোগুড বলেন, ‘খুব কম লোকই ফুলটি দেখেছে। আমার মতে, এটিই সবচেয়ে সুন্দর। এটি একধরনের সাদা ফুল, যার ওপরের দিকে বড় বড় লাল দাগ আছে আর পাপড়িগুলোর উল্টো দিকেও একই রকম নকশা—এককথায় অসাধারণ।’
জীবনের বড় অংশ সংরক্ষণকাজ আর বিরল ফুলের সন্ধানে কাটিয়েছেন আন্দ্রিকি। করোনা মহামারির সময় ড. থরোগুডের সঙ্গে কাজ শুরু করেন তিনি।
২০২১ সালে সুমাত্রার রেইনফরেস্টে তাঁরা রাফলেসিয়ার কয়েকটি প্রজাতি খুঁজে পান। কিন্তু রাফলেসিয়া হ্যাসেলটি তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।
এ বছরের শুরুতে পশ্চিম সুমাত্রার এক রেঞ্জার তাঁদের কাছে রাফলেসিয়া হ্যাসেলটির কুঁড়ির একটি ছবি পাঠান।
ড. থরোগুড বলেন, ‘এই ফুলের কুঁড়ি পরিপক্ব হতে কয়েক মাস, কখনো নয় মাস পর্যন্ত সময় নেয়। ফোটার পর মাত্র কয়েক দিনই পাপড়িগুলো খোলা থাকে। ফলে একে দেখার সুযোগ খুব বিরল। ফুলটির অবস্থান শুধু দুর্গম অঞ্চলেই ছিল না; বরং এমন এক জায়গায়, যেখানে বাঘ আর গণ্ডার থাকে। আমার ধারণা, মানুষের চেয়ে বাঘই এই ফুল বেশি দেখেছে।’
রাফলেসিয়া হ্যাসেলটির কুঁড়ির ছবি দেখার পর আন্দ্রিকি ও থরোগুড বিশেষ অনুমতি নিয়ে রেঞ্জার ইসওয়ান্দিকে সঙ্গে নিয়ে বিপদসঙ্কুল সেই বনে প্রবেশ করেন। ২৩ ঘণ্টা ধরে হাঁটার পর ফুলটি খুঁজে পান তাঁরা। তবে তখনো তা ফোটেনি।
আন্দ্রিকি বলেন, ‘আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। এতটা পথ, এত কষ্ট! কিন্তু ফুল তখনো ফোটেনি।’
এদিকে রাত নামতে চলেছে এবং ইসওয়ান্দি তাঁদের সতর্ক করেন, এলাকাটি সুমাত্রান বাঘের পরিচিত আবাস।
কিন্তু এতটা পথ এসে ফিরে যেতে চাইছিলেন না আন্দ্রিকি।
আন্দ্রিকি বলেন, ‘আমি ফুলের কাছে গিয়ে বললাম—আমাদের এখানে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।’
বিরল মুহূর্ত ধরার আশায় তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন—প্রাণীর আক্রমণের শঙ্কা মাথায় নিয়েই।
কিছুক্ষণ পরই চাঁদের আলোয় ফুলটি ফুটতে শুরু করে।
ড. থরোগুড বলেন, ‘এর কোনো তুলনা নেই। আমরা বসে বসে চোখের সামনে ফুলটিকে ফুটতে দেখেছি। এটা ছিল সম্পূর্ণ জাদুকরি এক অভিজ্ঞতা—যা জীবনের বাকি সময় আমার স্মৃতিতে থাকবে।’
এই অভিজ্ঞতাকে নিজের সন্তান জন্মানোর সঙ্গে তুলনা করেন আন্দ্রিকি।
তিনি বলেন, ‘রাফলেসিয়ার জীবনচক্র নয় মাসের—ঠিক গর্ভে থাকা শিশুর মতো। ওটা প্রথমবার দেখতে পাওয়ার অর্থ—আমার প্রথম সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখা।’
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে করাচি ও ঢাকার মধ্যে মাহান এয়ারের সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন, পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ইকবাল হুসাইন খান। এই ফ্লাইট চালু দুই দেশের বাণিজ্যকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হবে। পাশাপাশি আঞ্চলিক যোগাযোগেও নতুন গতি যোগ করবে।
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লাহোর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে (এলসিসিআই) বক্তব্য দিতে গিয়ে হাইকমিশনার ইকবাল হুসাইন খান বলেন, ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। এখন এলসিসিআই এবং লাহোরে বাংলাদেশের অনারারি কনস্যুলেটের যৌথ সুপারিশে ভিসা দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, সদস্যদের তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই ভিসা দেওয়া হবে। এতে দুই দেশের মানুষের যাতায়াত আরও দ্রুত ও সহজ হবে।
বাণিজ্যের সম্ভাবনা তুলে ধরে হাইকমিশনার বলেন, পাকিস্তান বাংলাদেশে চাল রপ্তানি করতে পারে। আর বাংলাদেশ পাকিস্তানে তাজা আনারস সরবরাহ করতে পারে। তিনি টেক্সটাইল ও রেডিমেড গার্মেন্টস খাতে বিশাল বাণিজ্য সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, খুব শিগগিরই সরাসরি কার্গো সার্ভিস চালু হবে। গত ডিসেম্বর থেকে দুই দেশের মধ্যে কার্গো সেবা চালু থাকলেও বাণিজ্য বাড়ায় এখন একটি নিবেদিত সরাসরি রুটের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।
শিক্ষা খাতে সহযোগিতার প্রসঙ্গে হাইকমিশনার বলেন, দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করতে পারে। পাকিস্তানের হায়ার এডুকেশন কমিশন শিগগিরই বাংলাদেশে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাবে। ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা এতে থাকবেন। তাদের লক্ষ্য হবে আরও বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে পাকিস্তানে পড়াশোনায় আকৃষ্ট করা। তিনি পাকিস্তানের পর্যটন খাতের সম্ভাবনা নিয়েও কথা বলেন। পাশাপাশি দুই দেশের অভিন্ন সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মূল্যবোধের কথা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এক সম্প্রদায়ের মতো।
সভায় বক্তব্য রাখেন এলসিসিআই সভাপতি ফাহিমুর রহমান সাইগল। তিনি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা স্মরণ করেন। বলেন, দুই দেশ একই উত্তরাধিকার ভাগ করে নেয়। তিনি জানান, পাকিস্তান বাংলাদেশে চাল রপ্তানি আরও বাড়াতে পারে। আর তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশ থেকে পরামর্শ নিতে পারে। তিনি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি, অটোমোবাইলসহ অন্যান্য শিল্পেও দুই দেশের সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে।
বর্তমানে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলার। আগামী কয়েক বছরে এ পরিমাণ ৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার সম্ভাবনা রয়েছে। সাইগল বলেন, সরাসরি ফ্লাইট চালু হলে বাণিজ্য আরও গতি পাবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশনকে এলসিসিআই পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। হাইকমিশনারের আমন্ত্রণে তিনি জানান, খুব শিগগিরই এলসিসিআই–এর একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জাতিসংঘ বলেছে, ইসরায়েলি হামলায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনে সময় লাগবে অন্তত কয়েক দশক। আগামী কয়েক দশকে এই পুনর্গঠনের জন্য প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলার লাগবে। পাশাপাশি সতর্ক করেছে, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আসন্ন অর্থনৈতিক ধসের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (আঙ্কটাড) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের অবিরাম বোমাবর্ষণে গাজায় সৃষ্টি হয়েছে এক ‘মানবসৃষ্ট অতল গহ্বর।’ ২০২৩–২৪ সময়কালে এখানকার অর্থনীতি ৮৭ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। ইসরায়েলের পদ্ধতিগত ধ্বংসযজ্ঞ ও অর্থনৈতিক অবরোধ গাজার মাথাপিছু জিডিপিকে ঠেলে দিয়েছে মাত্র ১৬১ ডলারে, যা বিশ্বের সর্বনিম্নগুলোর মধ্যে একটি।
এদিকে, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনা ও বসতি স্থাপনকারীদের লাগাতার হামলাও ফিলিস্তিনি অর্থনীতিকে গভীর সংকটে ঠেলে দিচ্ছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের কয়েক দশকের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এক আঘাতে মুছে গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ফলে যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে, তা ১৯৬০ সালের পর বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে ভয়াবহ দশটির একটি। গাজার পরিস্থিতি আরও আলাদা; এটি নথিভুক্ত ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়।’
রোববার জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি-প্রক্রিয়ার উপ বিশেষ সমন্বয়কারী রামিজ আলাকবারভ বলেন, গাজায় পরিস্থিতি এখনও ‘ভয়ংকরভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।’ তিনি দ্রুত আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান জানান, কারণ মানুষ এখনো ‘অসহনীয় জীবনযাপন’ করছে।
তিনি জানান, ১৭ লাখের বেশি মানুষ এখনো বাস্তুচ্যুত; অগণিত মানুষ গাদাগাদি করে শরণার্থী কেন্দ্রে দিন কাটাচ্ছে, যেখানে পরিষ্কার পানি, খাবার ও চিকিৎসার প্রবল সংকট। আলাকবারভ বলেন, ‘জাতিসংঘ ও তার সহযোগী সংস্থাগুলো এখনো তাবু ও কম্বলসহ আশ্রয় সামগ্রী সরবরাহে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে আছে। শীতকাল ঘনিয়ে আসায় এসব বিলম্ব দ্রুত কাটাতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ও পানির অভাবে হাসপাতালগুলো টালমাটাল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। ইসরায়েলকে তিনি অনুরোধ করেন সীমান্তপথের ধারণক্ষমতা বাড়াতে এবং জাতিসংঘসহ জরুরি ত্রাণসামগ্রীর অনুমোদন দ্রুততর করতে।
গাজার সরকারি জনসংযোগ কার্যালয় জানায়, অস্ত্রবিরতি চুক্তিতে প্রতিদিন ৬০০ ট্রাক ঢোকার কথা থাকলেও ইসরায়েল এখন মাত্র ২০০ ট্রাক ঢুকতে দিচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার বেশির ভাগ পরিবারেরই এখন ন্যূনতম খাদ্য কিনে খাওয়ার সক্ষমতা নেই। জাতিসংঘ আরও জানিয়েছে, ইসরায়েলি অভিযানের পুনরাবৃত্তি, চলাচলে কঠোর বিধিনিষেধ এবং বেআইনি বসতি নির্মাণের কারণে পশ্চিম তীরের অর্থনীতিও ভয়াবহ ক্ষতির মুখে।
জাতিসংঘ জানায়, চলাচলের ওপর এই বিধিনিষেধ ৩৩ লাখের বেশি মানুষের ওপর প্রভাব ফেলছে। এতে পরিবহন ব্যয় বাড়ছে, যাতায়াতে সময় দ্বিগুণ হচ্ছে, বাজার, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় পৌঁছানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘অর্থনৈতিক অধঃপতন ঠেকাতে, মানবিক সংকট কমাতে ও টেকসই উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি শান্তির ভিত্তি গড়তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবিলম্বে এবং ব্যাপক হস্তক্ষেপ জরুরি।’
এতে আরও বলা হয়, ‘অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের জন্য একটি সমন্বিত পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সহায়তা সমন্বিতভাবে বাড়াতে হবে, আর্থিক হস্তান্তর পুনরুদ্ধার করতে হবে, এবং বাণিজ্য, চলাচল ও বিনিয়োগে আরোপিত বাধা শিথিল করতে হবে।’
