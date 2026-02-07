Ajker Patrika
ঢাকা

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০০: ২৮
১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার
মেহেদী হাসান দীপু। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তর বাড্ডার একটি বাসা থেকে ১৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৩৯৪টি গুলিসহ মেহেদী হাসান দীপু ওরফে বিপু (৩৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী। তাঁকে গতকাল শনিবার পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানায়, গ্রেপ্তার দীপু শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তিনি অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচা করতেন। এই অভিযানে অস্ত্র ও গুলির একটি বড় চালান আটক করা হয়েছে।

আইএসপিআরের তথ্য অনুযায়ী, গত শুক্রবার রাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দীপুর বাসায় অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। এই অভিযানে ৭টি পিস্তল, ৩টি রিভলবার, ১টি রাইফেল, ২টি এয়ারগান, ৩৯৪টি গুলি, বিভিন্ন ম্যাগাজিন, ওয়াকিটকি, দেশি ও বিদেশি ধারালো অস্ত্র, দুরবিন এবং একটি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়। দীপুকেও আটক করা হয়। পরে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে বাড্ডা থানায় মামলা করেন উপপরিদর্শক মো. হাসানুর রহমান।

এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক সুমন মিয়া গতকাল দুপুরে দীপুকে আদালতে হাজির করে রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কামাল উদ্দীন। আদালতে দীপুর পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। প্রসিকিউশন পুলিশের উপপরিদর্শক কামাল হোসেন রিমান্ড মঞ্জুরের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, দীপুসহ অজ্ঞাতনামা আসামিদের সহায়তায় দীর্ঘদিন গোপনে বাড্ডা-ভাটারা এলাকাসহ মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচা হচ্ছিল।

পুলিশের তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উদ্ধার করা অস্ত্রগুলো ভাড়ায় বা সরবরাহের মাধ্যমে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কাছে গেছে কি না, তা তদন্ত করা হচ্ছে। সুব্রত বাইনের হয়ে রামপুরা, বনশ্রী, বাড্ডা, ভাটারা, বারিধারা ও গুলশান এলাকায় অপরাধ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতেন দীপু। গত বছরের মে মাসে কুষ্টিয়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে সুব্রত বাইন গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাজধানীর অপরাধজগতে তাঁর প্রতিনিধির ভূমিকায় ছিলেন দীপু। তিনি মাছের আড়ত, গাড়ির শোরুম, পোশাক কারখানাসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদাবাজি করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

বাড্ডা থানার পরিদর্শক (অপারেশনস) আজহারুল ইসলাম জানান, অস্ত্রের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দীপুকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

রাজধানীর বাড্ডায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধাররাজধানীর বাড্ডায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার

২৪ ঘণ্টায় আটক ২৯

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) জানায়, রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২-এর আওতায় সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৯ জনকে আটক করেছে বিভিন্ন থানার পুলিশ। এর মধ্যে গুলশান থানা দুজনকে, ক্যান্টনমেন্ট থানা তিনজনকে, ডেমরা থানা একজনকে, মোহাম্মদপুর থানা তিনজনকে, পল্লবী থানা তিনজনকে, খিলগাঁও থানা দুজনকে, হাজারীবাগ থানা তিনজনকে, আদাবর থানা একজনকে, বংশাল থানা তিনজনকে, যাত্রাবাড়ী থানা পাঁচজনকে, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা দুজনকে ও শেরেবাংলা নগর থানা একজনকে আটক করে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকাছাপা সংস্করণআগ্নেয়াস্ত্রশেষ পাতাসেনাবাহিনীযৌথ বাহিনীরিমান্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্কুলছাত্রকে হত্যা: ফেনীতে ছাত্রদল কর্মীসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

যৌন হয়রানির অভিযোগে বেরোবির ২ শিক্ষককে বরখাস্ত

যৌন হয়রানির অভিযোগে বেরোবির ২ শিক্ষককে বরখাস্ত

লক্ষ্মীপুরে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, আটক ৩

লক্ষ্মীপুরে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, আটক ৩

গোপালগঞ্জে ‘পরকীয়ার বলি’ শিশু, ২০ দিন পর ট্রাংক থেকে লাশ উদ্ধার

গোপালগঞ্জে ‘পরকীয়ার বলি’ শিশু, ২০ দিন পর ট্রাংক থেকে লাশ উদ্ধার