Ajker Patrika
> বিশ্ব
> এশিয়া

সুশীলাই হচ্ছেন নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান, নাম ঘোষণা আজই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ৪৭
সুশীলা কার্কি। ছবি: সংগৃহীত
সুশীলা কার্কি। ছবি: সংগৃহীত

আজই সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকিকে নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ-সংক্রান্ত আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

সংবিধানবিষয়ক এক বিশেষজ্ঞ রয়টার্সকে বলেন, সুশীলা কারকিকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ বিষয়ে নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাওদেল ও সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেল তাঁর সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছেন বলে দাবি তাঁর। তবে আলোচনার বিষয়বস্তু স্পর্শকাতর হওয়ায় নাম প্রকাশ করতে চাননি ওই বিশেষজ্ঞ।

তিনি আরও বলেন, ‘জেন-জি তাঁকে চায়। সুতরাং এটাই হবে। এবং আজই হবে।’

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আজ প্রেসিডেন্টের বাসভবনে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এবং ওই বৈঠকের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে সুশীলার নিয়োগের বিষয়টি ঘোষণা হতে পারে বলে এক জেন-জি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে রয়টার্স। তবে, কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করাকে কেন্দ্র করে গত সপ্তাহে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নেপাল। গত সোমবার তা রূপ নেয় ব্যাপক গণবিক্ষোভে। বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষে ওই আন্দোলনে নিহত হয় অন্তত ৩৪ জন, আহত হয়েছে আরও ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি। দুই দিনের বিক্ষোভের মুখে গত মঙ্গলবার পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি।

গত কয়েক দিনের চরম বিশৃঙ্খলার পর আজ শুক্রবার রাজধানী কাঠমান্ডু কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। দোকানপাট খোলা হচ্ছে, রাস্তায় গাড়ি চলাচল শুরু করেছে। পুলিশ সদস্যদের হাতে এখন আগের মতো বন্দুক নেই, তাঁরা লাঠি হাতে দায়িত্ব পালন করছেন। সঙ্গে মোতায়েন রয়েছেন সেনাসদস্য।

তবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও আজ শুক্রবার কাঠমান্ডুসহ কয়েকটি শহরে জনসমাগমে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রাতেও কারফিউ চলবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সেনাবাহিনী।

বিষয়:

নেপালঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

ইসরায়েলের হামলার কী জবাব হবে—আরব-ইসলামিক সম্মেলন ডাকল কাতার

রাজাকারের বাচ্চারা মুক্তিযুদ্ধকে বিনাশ করতে পারবে না: ফজলুর

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

সুশীলাই হচ্ছেন নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান, নাম ঘোষণা আজই

সুশীলাই হচ্ছেন নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান, নাম ঘোষণা আজই

বালিতে ভয়াবহ বন্যায় ১৪ জন নিহত, ৭ দিনের জরুরি অবস্থা জারি

বালিতে ভয়াবহ বন্যায় ১৪ জন নিহত, ৭ দিনের জরুরি অবস্থা জারি

সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ সফরের পরিকল্পনা রাহুল গান্ধীর

সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ সফরের পরিকল্পনা রাহুল গান্ধীর

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর ২৭ বছরের কারাদণ্ড

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর ২৭ বছরের কারাদণ্ড