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ভূমিকম্পে বিস্ফোরিত জাপানের শপিং মলে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ জুলাই ২০২৬, ২৩: ১১
ভূমিকম্পে বিস্ফোরিত জাপানের শপিং মলে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু
ভূমিকম্পে ধসে পড়া শপিংমল। ছবি: বিবিসি

জাপানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কুমামোতো শহরে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর একটি বড় শপিং মলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও আংশিক ধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের বরাতে জানিয়েছে সিএনএনের সহযোগী গণমাধ্যম টিভি আসাহি।

তবে এই ঘটনায় ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তিরা শপিং মলের কর্মী নাকি ক্রেতা—তা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

এর আগে জাপানের জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকে জানায়, ‘ইওন মল কুমামোতো’ নামের ওই বিক্রয় কেন্দ্রের অন্তত ২০ থেকে ৩০ জন কর্মীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। ধসে পড়া অংশের নিচে এখনো অনেকে আটকে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কর্মকর্তাদের প্রাথমিক ধারণা, ভূমিকম্পের পরপরই গ্যাস লিকেজ থেকে ওই বিস্ফোরণের সৃষ্টি হতে পারে। সরকারি সূত্রের বরাতে টিভি আসাহি জানিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলে গ্যাসের তীব্র গন্ধ পাওয়া গেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, ভূমিকম্পের তীব্র ঝাঁকুনিতে মলের ভেতরে থাকা রেস্তোরাঁগুলোর গ্যাস লাইনে ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেখান থেকে নির্গত গ্যাস কোনো কারণে আগুনের সংস্পর্শ পেয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে।

তবে বিস্ফোরণের সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার তৎপরতা চলছে।

বিষয়:

এশিয়ামৃত্যুভূমিকম্পজাপানবিস্ফোরণ
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