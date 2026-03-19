৯৯.৯৩ শতাংশ ভোট পেয়ে পুনর্নির্বাচিত কিম জং-উন, বাকিটা ‘না’ ভোট

উত্তর কোরিয়ার পার্লামেন্ট নির্বাচনে আবারও নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছেন দেশটির শীর্ষ নেতা কিম জং-উন। ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলির ১৫তম আসরের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বাধীন ‘ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়া’ এবং সমমনা দলগুলো ৯৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছে। তবে এই বিপুল জয়ের চেয়েও বিশ্ব গণমাধ্যমে বেশি আলোচনা হচ্ছে বাকি শূন্য দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ ভোট নিয়ে।
উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে, নির্বাচনে কোনো বিরোধী প্রার্থী ছিল না। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের সামনে মাত্র একজন অনুমোদিত প্রার্থী ছিলেন, যাঁকে গ্রহণ বা বর্জন করার সুযোগ ছিল ভোটারদের। ফলে বাকি শূন্য দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ ভোট কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বা দল পায়নি; বরং এটি ছিল সরকারি প্রার্থীর বিরুদ্ধে দেওয়া ‘না’ ভোট।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৫৭ সালের পর এই প্রথম উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম নির্বাচনে ‘না’ ভোট পড়ার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করল। দেশটির নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং সামরিক কর্মকর্তাসহ মোট ৬৮৭ জন প্রতিনিধি সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হয়েছেন।
২০১১ সালে বাবা কিম জং ইলের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন কিম জং-উন। ২০১৯ সালে দেশটির সংবিধান সংশোধন করে তাঁর ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করা হয়। বর্তমানে তিনি দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান এবং সামরিক ও সরকারি সব প্রতিষ্ঠানের ওপর তাঁর ‘মনোলিথিক’ বা একক কর্তৃত্ব রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদ সংস্থা ইয়োনহাপ জানিয়েছে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে কিম তাঁর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।
ইরানে হামলা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ইসরায়েল লেবাননেও হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে স্থল অভিযান শুরু করেছে। গাজায় যুদ্ধবিরতি থাকলেও সেখানে ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত, আর অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতাও চলছে। ইসরায়েলকে ‘বর্ণবাদী’ রাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে দেশটির সাংবাদিক ও লেখক গিদিওন লেভি....১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ লেবাননে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রে আহত হয়েছেন রুশ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ‘আরটি’-এর একজন সংবাদদাতা এবং ক্যামেরাম্যান। লেবাননের ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সির বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা। আরটি-এর ওয়েবসাইটেও এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা পাকিস্তানকে রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া ও ইরানের সঙ্গে একই সারিতে রেখে বলেছেন, দেশটির দ্রুত অগ্রসরমাণ ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডকেও আঘাতের আওতায় আনতে পারে। গতকাল বুধবার সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির সামনে ২০২৬ সালের বার্ষিক হুমকি মূল্যায়ন...২ ঘণ্টা আগে
বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইরানের তেলের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ শিথিল করার ইঙ্গিত দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ফক্স বিজনেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই সম্ভাবনার কথা জানান।২ ঘণ্টা আগে