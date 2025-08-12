মালয়েশিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের বার্তা দিলেন আনোয়ার ইব্রাহিম

অনলাইন ডেস্ক
বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের তিন দিনের মালয়েশিয়া সফরকে কেন্দ্র করে দেশটির প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম এক্স মাধ্যমে পরপর তিনটি পোস্ট দিয়েছেন। এসব পোস্টে তিনি দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও কৌশলগত সহযোগিতা জোরদারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।
প্রথম পোস্টে আনোয়ার ইব্রাহিম জানান, মঙ্গলবার সকালে তিনি ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এ সময় রয়্যাল রেঞ্জার রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়নের গার্ড অব অনার পরিদর্শন করা হয়। পরে দুই দেশের প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠক ও উষ্ণ পরিবেশে বন্ধ দরজার আলোচনায় অংশ নেন তাঁরা।
আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, এই সফর দুই দেশের মধ্যে শুধু বন্ধুত্ব জোরদার নয়, বরং জনগণের কল্যাণে নতুন কৌশলগত সহযোগিতার পথ খুলে দেবে।
দ্বিতীয় পোস্টে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জানান, দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শ্রম, শিক্ষা, পর্যটন, প্রতিরক্ষা, হালাল ইকোসিস্টেম, সংস্কৃতি বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সমর্থনের প্রশংসা করেন তিনি। বৈঠকে প্রতিরক্ষা, হালাল ইকোসিস্টেম, এলএনজি, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কৌশলগত সহযোগিতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি বিনিময় হয়।
তৃতীয় পোস্টে আনোয়ার ইব্রাহিম জানান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সম্মানে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক মধ্যাহ্নভোজে তিনি অংশ নেন। এর আগে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সফরের সুফল ও দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সব ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাবে এবং উভয় দেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করবে।
