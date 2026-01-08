‘শিবাজি: হিন্দু কিং ইন ইসলামিক ইন্ডিয়া’ বইয়ের জন্য ক্ষমা চাইল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের (ওইউপি) ভারতীয় শাখা প্রায় দুই দশক আগে প্রকাশিত একটি বইয়ে সপ্তদশ শতকের মারাঠা যোদ্ধা রাজা ছত্রপতি শিবাজিকে নিয়ে বিতর্কিত ও যাচাইহীন তথ্য উপস্থাপনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছে। ‘শিবাজি: হিন্দু কিং ইন ইসলামিক ইন্ডিয়া’ শিরোনামের ওই বইটি ২০০৩ সালে মার্কিন লেখক জেমস লেইন রচনা করেছিলেন।
ওইউপি ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বইটিতে শিবাজিকে নিয়ে কিছু ‘অযাচাই করা বক্তব্য’ ছিল, যা অযথা কষ্ট ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। প্রকাশনা সংস্থাটি স্বীকার করেছে, বইটিতে ব্যবহৃত ভাষা শিবাজির প্রতি ভারতজুড়ে যে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে, তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য তারা মহারাষ্ট্রের জনগণ, মারাঠা সম্প্রদায় এবং শিবাজিকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ধারণকারীদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।
শিবাজি শাহাজি ভোঁসলে ছিলেন পশ্চিম ভারতের সপ্তদশ শতকের এক প্রভাবশালী যোদ্ধা-রাজা। মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে জীবদ্দশাতেই তিনি নায়ক হিসেবে পরিচিতি পান। বর্তমানে তিনি বিশেষ করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোর কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রতীক। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামে বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, সড়ক, শহর, চত্বর ও স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, বইটি প্রকাশের পর মহারাষ্ট্রজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়। সমালোচকদের মতে, বইটির শিরোনাম ও বিষয়বস্তু শিবাজির ঐতিহ্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। তাঁরা বলেন, শিবাজি কোনো ধর্মীয় শাসক ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক আঞ্চলিক সার্বভৌম শাসক, যার প্রশাসনে মুসলিম কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন এবং যিনি বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের সুরক্ষায় উদ্যোগী ছিলেন। একই সঙ্গে তাঁর শাসনামলের ভারতকে ‘ইসলামিক’ হিসেবে বর্ণনা করাও আপত্তিকর বলে বিবেচিত হয়।
২০০৪ সালে এই বিতর্ক চরমে পৌঁছায়। সে সময় প্রায় ১৫০ জন বিক্ষোভকারী পুনের ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে হামলা চালায়। অভিযোগ ছিল, প্রতিষ্ঠানটি লেখককে গবেষণায় সহায়তা করেছিল।
সম্প্রতি শিবাজির ১৩ তম বংশধর উদয়নরাজে ভোঁসলের ২০০৫ সালে করা একটি মানহানি মামলার প্রেক্ষিতে বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে। গত ১৭ ডিসেম্বর কোলহাপুর হাইকোর্ট বেঞ্চে শুনানিকালে ওইউপি ইন্ডিয়ার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাঈদ মানজার খান ও আরও তিনজনের আইনজীবীরা জানান, তাঁরা ভোঁসলের কাছে ক্ষমাপত্র দেবেন এবং তা বহুল প্রচারিত মারাঠি ও ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশ করবেন। একই সঙ্গে প্রকাশনা সংস্থাটি স্বীকার করেছে, বইটির ৩১,৩৩, ৩৪ ও ৯৩ নম্বর পৃষ্ঠায় শিবাজিকে নিয়ে থাকা কিছু বক্তব্য যাচাই করা হয়নি।
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের (ওইউপি) ভারতীয় শাখা প্রায় দুই দশক আগে প্রকাশিত একটি বইয়ে সপ্তদশ শতকের মারাঠা যোদ্ধা রাজা ছত্রপতি শিবাজিকে নিয়ে বিতর্কিত ও যাচাইহীন তথ্য উপস্থাপনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছে। ‘শিবাজি: হিন্দু কিং ইন ইসলামিক ইন্ডিয়া’ শিরোনামের ওই বইটি ২০০৩ সালে মার্কিন লেখক জেমস লেইন রচনা করেছিলেন।
ওইউপি ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বইটিতে শিবাজিকে নিয়ে কিছু ‘অযাচাই করা বক্তব্য’ ছিল, যা অযথা কষ্ট ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। প্রকাশনা সংস্থাটি স্বীকার করেছে, বইটিতে ব্যবহৃত ভাষা শিবাজির প্রতি ভারতজুড়ে যে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে, তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য তারা মহারাষ্ট্রের জনগণ, মারাঠা সম্প্রদায় এবং শিবাজিকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ধারণকারীদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।
শিবাজি শাহাজি ভোঁসলে ছিলেন পশ্চিম ভারতের সপ্তদশ শতকের এক প্রভাবশালী যোদ্ধা-রাজা। মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে জীবদ্দশাতেই তিনি নায়ক হিসেবে পরিচিতি পান। বর্তমানে তিনি বিশেষ করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোর কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রতীক। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামে বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, সড়ক, শহর, চত্বর ও স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, বইটি প্রকাশের পর মহারাষ্ট্রজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়। সমালোচকদের মতে, বইটির শিরোনাম ও বিষয়বস্তু শিবাজির ঐতিহ্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। তাঁরা বলেন, শিবাজি কোনো ধর্মীয় শাসক ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক আঞ্চলিক সার্বভৌম শাসক, যার প্রশাসনে মুসলিম কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন এবং যিনি বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের সুরক্ষায় উদ্যোগী ছিলেন। একই সঙ্গে তাঁর শাসনামলের ভারতকে ‘ইসলামিক’ হিসেবে বর্ণনা করাও আপত্তিকর বলে বিবেচিত হয়।
২০০৪ সালে এই বিতর্ক চরমে পৌঁছায়। সে সময় প্রায় ১৫০ জন বিক্ষোভকারী পুনের ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে হামলা চালায়। অভিযোগ ছিল, প্রতিষ্ঠানটি লেখককে গবেষণায় সহায়তা করেছিল।
সম্প্রতি শিবাজির ১৩ তম বংশধর উদয়নরাজে ভোঁসলের ২০০৫ সালে করা একটি মানহানি মামলার প্রেক্ষিতে বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে। গত ১৭ ডিসেম্বর কোলহাপুর হাইকোর্ট বেঞ্চে শুনানিকালে ওইউপি ইন্ডিয়ার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাঈদ মানজার খান ও আরও তিনজনের আইনজীবীরা জানান, তাঁরা ভোঁসলের কাছে ক্ষমাপত্র দেবেন এবং তা বহুল প্রচারিত মারাঠি ও ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশ করবেন। একই সঙ্গে প্রকাশনা সংস্থাটি স্বীকার করেছে, বইটির ৩১,৩৩, ৩৪ ও ৯৩ নম্বর পৃষ্ঠায় শিবাজিকে নিয়ে থাকা কিছু বক্তব্য যাচাই করা হয়নি।
যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী বৈদেশিক নীতির কড়া সমালোচনা করেছেন জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমায়ার। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক এবং গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকির মতো ঘটনাগুলোকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন আর বিশ্বব্যবস্থার রক্ষক নয়; বরং তা ধ্বংসকারী হিসেবে আবির্ভূত২৯ মিনিট আগে
ভেনেজুয়েলার ওপর হোয়াইট হাউস কত দিন সরাসরি নজরদারি বজায় রাখবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘সেটা সময়ই বলে দেবে।’ এক বছরের বেশি সময় হবে কি না, জানতে চাইলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘আমি বলব, তার চেয়েও অনেক বেশি।’২ ঘণ্টা আগে
এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ আন্তর্দেশীয় অপরাধচক্রের প্রধান হিসেবে অভিযুক্ত ‘রোমান্স ফ্রড বিলিয়নিয়ার’ চেন ঝিকে শেষ পর্যন্ত নিজ দেশ চীনে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র গত বছর তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার তিন মাসের মাথায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে চীনের কাছে হস্তান্তর করেছে কম্বোডিয়া।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেলের মজুত—এই পরিচয়েই সাধারণত ভেনেজুয়েলাকে চেনে সবাই। কিন্তু তেলের বাইরেও দেশটির মাটির নিচে লুকিয়ে রয়েছে বিপুল সম্পদ। খনিজ, প্রাকৃতিক গ্যাস, সোনা—সব মিলিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশ দীর্ঘদিন ধরে বৈশ্বিক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে।২ ঘণ্টা আগে