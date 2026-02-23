Ajker Patrika
এশিয়া

নেপালে পাহাড়ি রাস্তা থেকে বাস খাদে পড়ে নিহত ১৯

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নেপালে পাহাড়ি রাস্তা থেকে বাস খাদে পড়ে নিহত ১৯
আজ ভোরে কাঠমান্ডু থেকে ৮০ কিলোমিটার পশ্চিমে ধাদিং জেলার বেহিঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: আরএসএস

নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে একটি যাত্রীবাহী বাস পাহাড়ি রাস্তা থেকে ২০০ মিটার (প্রায় ৬৫০ ফুট) নিচে খাদে পড়ে ১৯ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ব্রিটিশ নাগরিক রয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ সোমবার ভোরে কাঠমান্ডু থেকে ৮০ কিলোমিটার পশ্চিমে ধাদিং জেলার বেহিঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশের দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটিতে ৪৪ জন আরোহী ছিলেন। পর্যটন নগরী পোখরা থেকে রাজধানী কাঠমান্ডু যাওয়ার পথে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ১৯ জনের মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ৯ জনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২৫ জন যাত্রী। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নিউজিল্যান্ডের ও একজন চীনের নাগরিক রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কাঠমান্ডুর বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পাহাড়ি দেশ নেপালে সড়ক দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশটির দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা এবং রাস্তার বেহাল দশার কারণে প্রতিবছর শত শত মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

বিষয়:

বাসএশিয়াদুর্ঘটনানিহতপাহাড়নেপালপর্যটনকেন্দ্রআহত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

সম্পর্কিত

নেপালে পাহাড়ি রাস্তা থেকে বাস খাদে পড়ে নিহত ১৯

নেপালে পাহাড়ি রাস্তা থেকে বাস খাদে পড়ে নিহত ১৯

লাইনে দাঁড়ানো মুসলিম নারীদের কম্বল দিলেন না বিজেপি নেতা

লাইনে দাঁড়ানো মুসলিম নারীদের কম্বল দিলেন না বিজেপি নেতা

ভারতীয় নাগরিকদের জরুরি ভিত্তিতে ইরান ছাড়ার নির্দেশ

ভারতীয় নাগরিকদের জরুরি ভিত্তিতে ইরান ছাড়ার নির্দেশ

ফিল্মি কায়দায় মাত্র ৩০ সেকেন্ডে কিশোরকে ২৭ বার ছুরিকাঘাত

ফিল্মি কায়দায় মাত্র ৩০ সেকেন্ডে কিশোরকে ২৭ বার ছুরিকাঘাত