নেপালে পাহাড়ি রাস্তা থেকে বাস খাদে পড়ে নিহত ১৯

নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে একটি যাত্রীবাহী বাস পাহাড়ি রাস্তা থেকে ২০০ মিটার (প্রায় ৬৫০ ফুট) নিচে খাদে পড়ে ১৯ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ব্রিটিশ নাগরিক রয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ সোমবার ভোরে কাঠমান্ডু থেকে ৮০ কিলোমিটার পশ্চিমে ধাদিং জেলার বেহিঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশের দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটিতে ৪৪ জন আরোহী ছিলেন। পর্যটন নগরী পোখরা থেকে রাজধানী কাঠমান্ডু যাওয়ার পথে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ১৯ জনের মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ৯ জনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।
দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২৫ জন যাত্রী। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নিউজিল্যান্ডের ও একজন চীনের নাগরিক রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কাঠমান্ডুর বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পাহাড়ি দেশ নেপালে সড়ক দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশটির দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা এবং রাস্তার বেহাল দশার কারণে প্রতিবছর শত শত মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।
