Ajker Patrika
জাতীয়

৬ সিটিতে প্রশাসক নিয়োগ কি নির্বাচন পেছানোর ইঙ্গিত, যা বললেন মন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৬ সিটিতে প্রশাসক নিয়োগ কি নির্বাচন পেছানোর ইঙ্গিত, যা বললেন মন্ত্রী
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

প্রশাসক নিয়োগ হলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচন সঠিক সময়েই হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছয়টি সিটি করপোরেশনে প্রশাসক নিয়োগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন পিছিয়ে যাচ্ছে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা জানান।

নির্বাচনে বিলম্বের আশঙ্কার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয়ে সরকারি কতকগুলো নিয়মকানুন আছে। সরকারি যেসব প্রথা আছে সেগুলোর মধ্যে কতগুলো মেয়াদ আছে, কতগুলো মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে.... সবগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে এসে আমরা সরকারের তরফ থেকে একটা সঠিক সময়ে এই নির্বাচনগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব। তবে নিঃসন্দেহে এই নির্বাচনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।’

আজ সোমবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম বিএনপি কার্যালয়ে আসলেন তিনি।

সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে দলীয় প্রার্থীর যোগ্যতা প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘নারী আসনের নির্বাচন এটা তো পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত হবে। আর প্রার্থী মনোনয়নের যোগ্যতা হবে দলের আদর্শ, নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকতে হবে, জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, নিবিড় সম্পৃক্ততা থাকতে হবে, দলের জন্য ত্যাগ থাকতে হবে। আমাদের দলের মধ্যে যারা দলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত আছেন, যাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা রয়েছে তাদের প্রাধান্য দেওয়া হবে।’

ঢাকা উত্তর, দক্ষিণসহ ৬ সিটিতে নতুন প্রশাসক নিয়োগঢাকা উত্তর, দক্ষিণসহ ৬ সিটিতে নতুন প্রশাসক নিয়োগ

সংসদ নির্বাচনে একই পরিবার থেকে দুইজনকে মনোনয়ন না দেওয়ার নীতি নিয়েছিল বিএনপি। এখন সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে একই নীতি বিবেচনা করা হবে কিনা জানতে চাইলে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘এটা এখনই কিছু বলা যাবে না। এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।’

বিষয়:

নিয়োগনির্বাচনমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসরকারি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

সম্পর্কিত

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

৬ সিটিতে প্রশাসক নিয়োগ কি নির্বাচন পেছানোর ইঙ্গিত, যা বললেন মন্ত্রী

৬ সিটিতে প্রশাসক নিয়োগ কি নির্বাচন পেছানোর ইঙ্গিত, যা বললেন মন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, সফরের আমন্ত্রণ

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, সফরের আমন্ত্রণ