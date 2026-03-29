জ্বালানির দাম বাড়ায় গণপরিবহন ফ্রি করে দিল অস্ট্রেলিয়ার দুই রাজ্য

অস্ট্রেলিয়ায় জ্বালানির দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় বাড়ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচ। এ অবস্থায় দেশটির দুই অঙ্গরাজ্য গণপরিবহনকে সাময়িকভাবে বিনা মূল্যে করার ঘোষণা দিয়েছে।
রোববার (২৯ মার্চ) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া ও ভিক্টোরিয়া সরকার এই সপ্তাহ থেকেই বাস ও ফেরি পরিষেবা ফ্রি করেছে। চলতি বছরের ১ জুলাই পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।
তাসমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী জেরেমি রকলিফ জানান, জ্বালানির বাড়তি দামের চাপ থেকে জনগণকে স্বস্তি দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক যৌথ বিবৃতিতে তিনি ও পরিবহনমন্ত্রী ক্যারি ভিনসেন্ট বলেন—পরিবারের বাজেটে জ্বালানির খরচ বড় প্রভাব ফেলছে। তাই এই পদক্ষেপ মানুষের জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তা দেবে।
একই পথে হেঁটেছে ভিক্টোরিয়াও। এই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্তা অ্যালান ঘোষণা দিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকেই গণপরিবহন ফ্রি থাকবে। তিনি জানান, এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের ওপর চাপ কমাতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
অস্ট্রেলিয়ায় এই উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। তাসমানিয়ায় গত এক সপ্তাহে গণপরিবহনের ব্যবহার ২০ শতাংশ বেড়েছে। সরকার আশা করছে, এতে যাত্রীরা সপ্তাহে ২০ থেকে ৮৮ অস্ট্রেলিয়ান ডলার পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবেন।
তবে অস্ট্রেলিয়ার সব অঙ্গরাজ্য এই পথে হাঁটছে না। নিউ সাউথ ওয়েলসের পরিবহনমন্ত্রী জন গ্রাহাম জানিয়েছেন, তারা বিনা মূল্যে গণপরিবহন চালুর পরিকল্পনা করছে না। তাঁর মতে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য ভিন্ন কৌশল প্রয়োজন।
উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে কেন্দ্র করে চলমান সংঘাত, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল-সমর্থিত যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর ফলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি খাদ্য ও ওষুধসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।
ইউরোপজুড়ে সরবরাহের উদ্দেশে ইতালির মধ্যাঞ্চল থেকে রওনা দেওয়া একটি ট্রাকসহ ৪ লাখের বেশি কিটক্যাট চকলেট বার চুরি হয়ে গেছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নেসলে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।১১ মিনিট আগে
গত ৪ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের রণতরী ‘আইআরআইএস দেনা’ ডুবে শহীদ নৌসেনাদের রক্তের বদলা নিতেই এই পাল্টা হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন আমাদের ফায়ারিং রেঞ্জে আসামাত্রই আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে এর চরম প্রতিশোধ নেওয়া হবে।’২২ মিনিট আগে
নতুন নিয়মে আবেদনকারীদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ‘পাবলিক’ বা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। কনস্যুলার কর্মকর্তারা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বা পটভূমি যাচাইয়ের সময় আবেদনকারীর অনলাইন কনটেন্ট, অ্যাক্টিভিটি এবং অন্যান্য ডিজিটাল রেকর্ড পরীক্ষা করবেন।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র একদিকে কূটনৈতিক আলোচনার কথা বললেও গোপনে ইরানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনা করছে বলে দাবি করেছেন ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। আজ রোববার তাঁর এক বিবৃতির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনা।৩ ঘণ্টা আগে