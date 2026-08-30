নেপাল-তিব্বতে নিহত বেড়ে ৬৯১, নিখোঁজ প্রায় তিন হাজার

হিমবাহ ধসে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় নেপালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৭৫ জনে দাঁড়িয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে ২৪০০ জনেরও বেশি। অন্যদিকে তিব্বতে মৃতের সংখ্যা ১৬ জনে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। সরকারি হিসাব অনুযায়ী তিব্বতে নিখোঁজ রয়েছে ৫৪৬ জন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির লাইভ সম্প্রচার থেকে জানা যায়, নেপালে নিখোঁজদের মধ্যে ৩২০ জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির পর্যটন বোর্ড। আর চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভির তথ্য অনুযায়ী, তিব্বতে নিখোঁজদের মধ্যে ২৩টি দেশের ২৬১ জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন।
সিসিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিব্বতে নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে ১৫ জন ব্রিটিশ নাগরিক রয়েছেন। অন্যদিকে নেপালের হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে ৩৩ জন ব্রিটিশ নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের কয়েকজন সীমান্ত পেরিয়ে তিব্বতের দিকে যাচ্ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে চীনা কর্তৃপক্ষের জানানো ১৫ জন ব্রিটিশ নাগরিকের কতজন নেপালের দেওয়া সংখ্যার মধ্যে রয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়।
এদিকে আবহাওয়া কিছুটা ভালো হওয়ায় পঞ্চম দিনের মতো উদ্ধার অভিযান চলছে। ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাসুয়া জেলার এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বৃষ্টি ও কুয়াশার কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার পর শনিবার বিকেলে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান আবার শুরু হয়।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় হেলিকপ্টার উড়ছে এবং অভিযান আবার শুরু হয়েছে।’
তবে বন্যার আশঙ্কা এখনো রয়ে গেছে বলে জানা গেছে। বন্যার পর নেপাল-চীন সীমান্তে তৈরি হওয়া একটি হ্রদের পানি উপচে নেপালের লেন্দে খোলা ও ত্রিশূলী নদীতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। বন্যাকবলিত এলাকার উজানে থাকা দুটি হ্রদের একটি হলো এটি। নেপাল ওই দুটি হ্রদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। এক কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেছেন, দুটি হ্রদের পানি পুরোপুরি বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বন্যার ঝুঁকি থাকবে।
চীনা কর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, শনিবার হ্রদটির পানি উপচে পড়ার ঝুঁকি কমে এসেছে এবং হ্রদের তলদেশের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। সিসিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপগ্রহচিত্রে দেখা গেছে, হ্রদটির পানি ধীরে ধীরে বের হয়ে যাচ্ছে এবং এর আয়তনও ক্রমে কমছে।
এদিকে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্ধার করা কিছু মরদেহ এতটাই পচে গেছে যে সেগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কায় আইনি আনুষ্ঠানিকতা শেষে এসব মরদেহ দাফন করা হবে।
চিতওয়ান জেলা প্রশাসন এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ‘ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হবে এবং মরদেহগুলো খোলা জায়গায় দাফন করা হবে।’
৩০ কোটি জনসংখ্যার দরিদ্র হিমালয়ঘেরা দেশটি বিশেষজ্ঞ সহায়তার জন্য বিদেশি দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। দেশটির অর্থমন্ত্রী রয়টার্সকে বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে নেপালের প্রায় ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিশির খানালও জানিয়েছিলেন, সুড়ঙ্গে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার, সেতু ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থা পুনরুদ্ধার, মরদেহ শনাক্ত, ডিএনএ পরীক্ষা এবং দীর্ঘ সময় মরদেহ সংরক্ষণের জন্য নেপালের বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রয়োজন।
চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শনিবার ভারতের সুড়ঙ্গ বিশেষজ্ঞদের একটি দল নেপালে পৌঁছেছে। উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য বেইজিং পাঁচজন সুড়ঙ্গ বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছে। আরও চারজন বিশেষজ্ঞ তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।
ভারত ইতিমধ্যে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে তিনটি উড়োজাহাজ পাঠিয়েছে। এসব উড়োজাহাজে কম্বল, ওষুধ ও খাবারসহ মোট ৬০ টন ত্রাণসামগ্রী রয়েছে।
নেপালের যোগাযোগব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে সহায়তার জন্য ভারত দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষিত কর্মী, আগে থেকে তৈরি করা সেতু এবং কারিগরি দল পাঠানোর প্রস্তাবও দিয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১০ হাজার পরিবারকে সর্বোচ্চ তিন মাসের জরুরি খাদ্য সহায়তাসহ মানবিক সহায়তা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ৩৬ লাখ ডলার (২৬ লাখ পাউন্ড) দেবে। দপ্তরটি এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেছে, ‘মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তার চেয়ে আমাদের কাছে কোনো অগ্রাধিকারই বেশি নয়। নেপাল ও চীনে আমাদের দূতাবাসগুলো মার্কিন নাগরিকদের সহায়তা এবং দুর্যোগ ত্রাণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।’
বুধবার একটি হিমবাহ ধসে এই দুর্যোগের সূত্রপাত হয়। এরপর পাহাড়ি নদী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পাথর, বরফ, কাদা ও ধ্বংসাবশেষের বিশাল স্রোত প্রবাহিত হয়। এতে নেপালে অন্তত ৬৬৯ জন এবং চীনের তিব্বতে ৭ জন নিহত হয়েছেন। স্রোতের তোড়ে ভবন, সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ভেসে গেছে।
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