নেপালে বন্যায় ভেসে আসা ব্যাংকের লকার লুট, আটক ২৯

ভয়াবহ বন্যায় লন্ডভন্ড নেপালে অপরাধের ঘটনাও ঘটেছে। প্রলয়ংকরী পাহাড়ি ঢলে মাইলের পর মাইল ভেসে আসা একটি ব্যাংকের লকার ভেঙে টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগে ২৯ জনকে আটকও করেছে স্থানীয় পুলিশ।
পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, গত ২৬ আগস্ট রসুয়া জেলার ভোতে কোশি এলাকা থেকে বন্যায় ভেসে যায় ব্যাংকের একটি লকার। পরবর্তীতে এটি ধাদিং জেলার গালছি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলখুখোলা সংলগ্ন ত্রিশূলি নদীর তীরে ভেসে ওঠে।
ধাদিং পুলিশ জানায়, গত ২৮ আগস্ট তারা খবর পায় যে স্থানীয় কিছু লোক নদীর পাড়ে ভেসে আসা একটি ব্যাংকের লকার ভেঙে ভেতরের নগদ অর্থ লুট করে নিয়ে গেছে। খবর পেয়েই দ্রুত পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং অভিযান শুরু করে। প্রাথমিক তল্লাশিতে পুলিশ ১৯ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ২৯ জনকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে ৯২ লাখ ৬৮ হাজার ৫০৫ নেপালি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৮৩ লাখ টাকার বেশি) উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।
আটক ব্যক্তিদের বেশির ভাগই ধাদিংয়ের স্থানীয় বাসিন্দা, পাশাপাশি চিতওয়ান ও পর্ষা থেকে এসে সাময়িকভাবে বসবাস করা কিছু ব্যক্তিও এই চক্রে জড়িত ছিল। পুলিশ উদ্ধার করা অর্থের উৎস এবং ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
অন্যদিকে ওই দিনই নারায়ণী নদীতে ভেসে আসা এক বন্যাদুর্গত নারীর মরদেহ থেকে সোনার কানের দুল চুরির অভিযোগে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃতদেহ থেকে গয়না খুলে নেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার ঝড় ওঠে এবং পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে।
এদিকে নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আজ শনিবার বন্যার সার্বিক পরিস্থিতির নতুন তথ্য প্রকাশ করেছে। হালনাগাদ তথ্যানুযায়ী, বন্যায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬২৬ জনে দাঁড়িয়েছে এবং নিখোঁজের সংখ্যা একলাফে ৩ হাজারে পৌঁছেছে। এতে নিখোঁজ নেপালিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, তবে নিখোঁজ থাকা ৫১৭ জন বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা পূর্বের মতোই অপরিবর্তিত রয়েছে। বিপর্যয়ের তিন দিন পেরিয়ে গেলেও দেশটির বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে উদ্ধার ও অনুসন্ধান অভিযান এখনো অব্যাহত রয়েছে।
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