জেন-জি আন্দোলনে ২২ প্রাণহানি, পদত্যাগ করবেন না মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারত মহাসাগরের অবস্থিত আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনা তাঁর পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে চলা জেন-জেড আন্দোলনের ডাক উপেক্ষা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করছে।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গতকাল শুক্রবার রাজধানী আনতানানারিভোতে আবারও রাস্তায় নামে বিক্ষোভকারীরা। এর আগে কয়েক দিন টানা বিক্ষোভের পর আন্দোলনকারী তরুণেরা ‘কৌশলগত বিরতি’ দেন। জেন-জি নামে পরিচিত এই আন্দোলন প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবি করছে। তাদের অভিযোগ, জনগণকে পানি ও বিদ্যুতের মতো মৌলিক সেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন রাজোয়েলিনা।
জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৫ সেপ্টেম্বর আন্দোলন শুরুর পর থেকে অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছে। শুক্রবার রাজধানীতে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। এর দৃশ্য প্রচার করে ‘রিয়েল টিভি মাদাগাসিকার’।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট রাজোয়েলিনা বলেন, ‘জাতি ধ্বংস হলে কারও উপকার হবে না। আমি এখানে আছি, আমি শোনার জন্য প্রস্তুত, সহযোগিতার হাত বাড়াতে প্রস্তুত এবং মাদাগাস্কারের সমস্যার সমাধান করতে চাই।’
তিনি প্রমাণ না দিয়েই দাবি করেন, কিছু রাজনীতিক এই আন্দোলনের সুযোগ নিতে চাইছেন। গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দেওয়ার সময় তাঁরা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাও করেছিলেন। রাজোয়েলিনা বলেন, ‘কিছু মানুষ আমাদের দেশ ধ্বংস করতে চায়।’ তবে তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি।
প্রেসিডেন্টের বক্তব্যকে ‘অর্থহীন’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে জেন-জি আন্দোলন। তারা ঘোষণা দিয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাবির বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া না পেলে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শুধু রাজধানী নয়, উত্তরাঞ্চলীয় উপকূলীয় শহর মাহাজাঙ্গা এবং দক্ষিণাঞ্চলের তোইলারা ও ফিয়ানারান্টসোয়াতেও বিক্ষোভ হয়েছে।
প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মাদাগাস্কার এখনো বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর একটি। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে দেশটির ৩ কোটি ২০ লাখ মানুষের মধ্যে ৭৫ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। অবস্থার অবনতি ঠেকাতে রাজোয়েলিনা গত সোমবার সরকার ভেঙে দেন এবং আলোচনার আহ্বান জানান। সপ্তাহের শেষে এক্সে দেওয়া পোস্টে তিনি জানান, টানা তিন দিন বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন।
এদিকে, দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাসাতা রাফারাভাভিতাফিকা জানিয়েছেন, মাদাগাস্কার ‘বড় ধরনের সাইবার হামলা’ এবং ‘টার্গেটেড ডিজিটাল প্রোপাগান্ডার’ মুখে পড়েছে। তাঁর দাবি, ‘আমাদের বিশেষায়িত ইউনিটের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই অভিযান চালানো হচ্ছে।’
রাজধানীর সাবেক মেয়র রাজোয়েলিনা প্রথম ক্ষমতায় আসেন ২০০৯ সালে, এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। সে সময়ের আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মার্ক রাভালোমানানা। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ২০১৩ সালের নির্বাচন থেকে তিনি সরে দাঁড়ান। পরে ২০১৮ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফেরেন এবং ২০২৩ সালে আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
