Ajker Patrika
> বিশ্ব
> আফ্রিকা

মাদাগাস্কারে সেনা বিদ্রোহ, প্রেসিডেন্ট বললেন, ‘ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলছে’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শনিবার আন্তানানারিভোতে প্রেসিডেন্ট রাজোয়েলিনার পদত্যাগের দাবিতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হলে জেন্ডারমেরির সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ছবি: এএফপি
শনিবার আন্তানানারিভোতে প্রেসিডেন্ট রাজোয়েলিনার পদত্যাগের দাবিতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হলে জেন্ডারমেরির সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ছবি: এএফপি

মাদাগাস্কারে সেনাবাহিনীর একটি বিদ্রোহী ইউনিট ঘোষণা করেছে, তারা দেশের সব সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনা বলেছেন, সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে। এর আগে গতকাল শনিবার সেনাবাহিনীর প্রশাসনিক ও টেকনিক্যাল কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত ক্যাপসাট (CAPSAT) ইউনিট হাজারো বিক্ষোভকারীর সঙ্গে রাজধানী আন্তানানারিভোর কেন্দ্রস্থলে যোগ দেয়।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনীর এমন পদক্ষেপে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা সরকারবিরোধী আন্দোলনে নতুন মোড় এসেছে। এর আগে সেনাবাহিনীর এই বিদ্রোহী ইউনিট ঘোষণা করেছিল, তারা গুলির নির্দেশ মানবে না। এর পাশাপাশি তারা বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত জেন্ডারমারিরও সমালোচনা করেছিল।

প্রসঙ্গত, জেন্ডারমারি হলো একটি বিশেষ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এরা সাধারণত সামরিক আদলে গঠিত এবং এটি সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক পুলিশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এটি সামরিক ও বেসামরিক উভয় ধরনের কাজ করে। যেমন দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রয়োজনে সামরিক অভিযানে সহায়তা করা। কিছু দেশে এটি সামরিক বাহিনীর একটি অংশ হিসেবে কাজ করে, আবার কিছু দেশে এটি একটি পৃথক এবং আধা সামরিক সংস্থা হিসেবেও পরিচালিত হয়।

এক ভিডিও বিবৃতিতে ক্যাপসাট কর্মকর্তারা বলেন, ‘এখন থেকে স্থল, নৌ বা বিমান—মাদাগাস্কারের সেনাবাহিনীর সব নির্দেশ ক্যাপসাট সদর দপ্তর থেকে জারি হবে।’ তবে এ বিষয়ে অন্য ইউনিট বা সামরিক কমান্ড থেকে কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শনিবার বিদ্রোহী সৈন্যরা শহরতলির একটি ব্যারাকে জেন্ডারমারির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং পরে সেনা যান নিয়ে শহরে ঢুকে বিক্ষোভে যোগ দেয়। বিক্ষোভকারীরা তাদের উল্লাসের সঙ্গে স্বাগত জানায় এবং প্রেসিডেন্ট রাজোয়েলিনার পদত্যাগ দাবি করে।

আজ রোববার এক বিবৃতিতে রাজোয়েলিনা বলেন, ‘সংবিধান ও গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থীরা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে।’ তিনি সংলাপকেই সংকট সমাধানের একমাত্র পথ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ‘দেশে ঐক্যের প্রয়োজন।’

এদিকে, বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগের পর ভুল স্বীকার করেছে জেন্ডারমারি। রোববার জেন্ডারমারির কর্মকর্তারাও এক ভিডি বার্তায় বলেন, ‘আমাদের কিছু ত্রুটি ছিল। শুরুর দিকে বিক্ষোভকারীদের দমনে আমরা অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করেছিলাম।’

তারা সেনাবাহিনী ও জেন্ডারমারির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং বলেন, ‘আমরা সুরক্ষা দিতে এসেছি, আতঙ্ক ছড়াতে নয়। এখন থেকে সব নির্দেশ আসবে শুধু জেন্ডারমারির সদর দপ্তর থেকে।’

শনিবার আন্তানানারিভোতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ ছিল গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। বিদ্যুৎ ও পানির সংকটে ক্ষুব্ধ জনতা সরকারের বিরুদ্ধে ওই আন্দোলন শুরু করেছিল।

জেন-জি আন্দোলনে ২২ প্রাণহানি, পদত্যাগ করবেন না মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্টজেন-জি আন্দোলনে ২২ প্রাণহানি, পদত্যাগ করবেন না মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

জাতিসংঘ জানিয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বরের পর বিক্ষোভের প্রথম কয়েক দিনে অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছে। কেউ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে, কেউ আবার বিক্ষোভের সুযোগে ছিনতাইকারী ও অপরাধীদের হামলায় প্রাণ হারান। তবে প্রেসিডেন্ট রাজোয়েলিনা গত সপ্তাহে বলেন, ‘নিশ্চিতভাবে ১২ জন নিহত হয়েছে এবং সবাই লুটেরা ও ভাঙচুরকারী।’

স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, শনিবারের সংঘর্ষে আরও দুজন নিহত এবং ২৬ জন আহত হয়েছে। ক্যাপসাট ইউনিট জানিয়েছে, তাদের এক সৈন্যও জেন্ডারমারির গুলিতে নিহত হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজধানীর উপকণ্ঠে সোয়ানিয়েরানা জেলায় অবস্থিত এই ক্যাপসাট ইউনিটই ২০০৯ সালে এক বিদ্রোহে অংশ নিয়ে রাজোয়েলিনাকে ক্ষমতায় আনতে ভূমিকা রেখেছিল।

বিষয়:

আন্দোলনপদত্যাগবিক্ষোভসেনাবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

লন্ডনে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছিলেন রোজিনা

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সায়েন্স ল্যাবে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

মাদাগাস্কারে সেনা বিদ্রোহ, প্রেসিডেন্ট বললেন, ‘ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলছে’

মাদাগাস্কারে সেনা বিদ্রোহ, প্রেসিডেন্ট বললেন, ‘ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলছে’

ইরানের ‘আগ্রহে’ সৌদি আরবের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায় হিজবুল্লাহ

ইরানের ‘আগ্রহে’ সৌদি আরবের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায় হিজবুল্লাহ

দুই শতাধিক তালেবান যোদ্ধা, ৫৮ পাকিস্তানি সেনা নিহত: পাল্টাপাল্টি দাবি

দুই শতাধিক তালেবান যোদ্ধা, ৫৮ পাকিস্তানি সেনা নিহত: পাল্টাপাল্টি দাবি

রাত সাড়ে ১২টায় বাইরে কেন— ধর্ষণের ঘটনায় মমতার মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

রাত সাড়ে ১২টায় বাইরে কেন— ধর্ষণের ঘটনায় মমতার মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়