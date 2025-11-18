Ajker Patrika
করদোফান দখল নিতে সুদানের সেনাবাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সুদানের একটি শরণার্থীশিবির। ছবি: এএফি
সুদানের সেনাবাহিনী (এসডিএফ) দারফুর অঞ্চলের পশ্চিম করদোফানে তাদের শেষ ঘাঁটিটি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এদিকে দারফুরের পূর্বদিকে প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গত রোববার সুদানের সেনাবাহিনী জানায়, বারবার হামলার মুখে থাকা বাবনুসা শহরের তাদের সদর দপ্তরে আরএসএফের চালানো সর্বশেষ আক্রমণটি তারা প্রতিহত করেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আরএসএফ ব্যাপক শক্তি নিয়ে পূর্বদিকে পিছু হটতে এসডিএফকে চাপ দিচ্ছে। দারফুরে নিয়ন্ত্রণ শক্ত করার পর তারা নতুন করে অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। এই অভিযানের মাঝেই উঠে আসছে ব্যাপক নৃশংসতা ও ভয়াবহ মানবিক সংকটের খবর।

শনিবার বাবনুসার ভেতর থেকে বেশ কিছু ভিডিও প্রকাশ করে আরএসএফ যোদ্ধারা। সেখানে কয়েকজনকে দাবি করতে দেখা যায় যে, তারা বহু দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং শিগগিরই এলাকা ‘মুক্ত’ করবে। ৯–১৩ নভেম্বরের মধ্যে তোলা উপগ্রহ চিত্রের তুলনা করে আল–জাজিরা জানায়, বাবনুসায় আরএসএফ–এর আক্রমণে সেনা স্থাপনাগুলোর বহু অংশ ধ্বংস হয়েছে। সদর দপ্তরের ভেতর থেকে ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।

চিত্রে ড্রোন হামলার প্রমাণও দেখা যায়। সদর দপ্তরের আশপাশের স্থাপনাগুলোতেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বারবার গোলাবর্ষণে অবকাঠামোর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, ফলে এলাকায় সেনাবাহিনীর চলাচলও সীমিত হয়ে পড়েছে।

তবে সম্প্রতি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এবং আল জাজিরার সানাদ ফ্যাক্ট–চেকিং ইউনিট দ্বারা যাচাই করা নতুন ভিডিও থেকে দেখা গেছে, সুদানের সেনাবাহিনীর ২২ তম ডিভিশনের সদস্যরা বাবনুসায় আরএসএফ–এর ফেলে যাওয়া সাঁজোয়া যান দখলের ঘটনায় উল্লাস প্রকাশ করছে।

আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে কেন্দ্রীয় সুদানের করদোফান জুড়ে তীব্র লড়াই চলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও আঞ্চলিক পক্ষগুলোর দেওয়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আরএসএফ ও সরকারি বাহিনী দুপক্ষই উপেক্ষা করছে। উত্তর করদোফানে আরএসএফ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এল–ওবেইদ শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই শহরে বড় একটি সেনা বিমানঘাঁটি রয়েছে, পাশাপাশি এটি রাজধানী খারতুমের জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করে।

সুদানকে ভাগ করে নিল সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীসুদানকে ভাগ করে নিল সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী

গত বছরের এপ্রিল থেকে আরএসএফ–এর সঙ্গে লড়াইরত সরকারি বাহিনী শনিবার জানায়, তারা উত্তর করদোফানের কাজকিল ও উম দাম হাজ আহমেদ এলাকা পুনর্দখল করেছে। এদিকে, দক্ষিণ করদোফানের রাজধানী কাদুগলিকেও লক্ষ্যবস্তুতে রেখেছে আরএসএফ। বর্তমান লড়াই করদোফানে কীভাবে এগোয়, তার ওপরই ভবিষ্যৎ সামরিক অভিযানের গতিপথ নির্ভর করবে বলে মন্তব্য করেছেন সামরিক বিশেষজ্ঞ কর্নেল হাতেম কারিম আল–ফালাহি।

কর্নেল কারিম বলেন, বাবনুসার মতো কৌশলগত শহরগুলো রক্ষা করতে সেনাবাহিনী কতটা সক্ষম হয়, তার প্রভাব আগামী সপ্তাহগুলোতে সুদানের সামরিক ও আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে পড়বে। এ কারণেই সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষা–ব্যূহ শক্তিশালী করা, আকাশপথে রসদ নামানো এবং অন্যান্য সামরিক সাহায্য আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিষয়:

যুদ্ধসংঘাতসুদানসেনাবাহিনীগৃহযুদ্ধ
ভারতীয়দের ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করল ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৩৯
ভারতীয়দের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশের সুযোগ আপাতত স্থগিত করেছে ইরান। ছবি: সংগৃহীত
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, ২২ নভেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। সেদিন থেকে সাধারণ পাসপোর্টধারী সব ভারতীয় নাগরিকের ইরানে প্রবেশ ও ট্রানজিটের জন্য ভিসা লাগবে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সংগঠিত মানব পাচার চক্র যেন এই ভিসামুক্ত সুবিধার অপব্যবহার করতে না পারে, সেই লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, অনেক ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন বা তৃতীয় দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, ইরানের ভিসামুক্ত প্রবেশ ব্যবস্থা ব্যবহার করলেই যাত্রা সহজ হবে। কিন্তু তেহরানে পৌঁছানোর পর বহুজনকে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ‘সরকারের নজরে এসেছে যে বেশ কিছু ভারতীয় নাগরিককে ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি বা অন্য দেশে যাত্রার নিশ্চয়তা দেখিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছে। সাধারণ ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের জন্য থাকা ভিসা মওকুফ সুবিধার সুযোগ নিয়ে তাদের এই পথে যেতে প্রলুব্ধ করা হয়। ইরানে পৌঁছে তাদের অনেককে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়েছে।’

এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান সরকার ভিসামুক্ত প্রবেশ ব্যবস্থা স্থগিত করেছে, যাতে এই সুবিধার অপব্যবহার আর না বাড়ে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, ইরানে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভিসামুক্ত প্রবেশ বা ট্রানজিট ব্যবস্থার কথা বলে কোনো এজেন্ট যদি লোভ দেখায়, তা একেবারেই বিশ্বাস করা যাবে না।

এই বছরের শুরুর দিকে দিল্লির উত্তর-পশ্চিমের করালা এলাকার ২৬ বছর বয়সী এক যুবককে ইরানে অপহরণ করে আটকে রাখার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। হিমাংশু মাথুর নামে ওই যুবক এক সপ্তাহ বন্দী ছিলেন। পরে তাঁর পরিবার ২০ লাখ রুপি মুক্তিপণ দেওয়ার পর তাঁকে ছাড়া হয়।

মাথুরকে ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি ও অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিক ভিসার আশ্বাসে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। প্রথমে তিনি অমন রাঠির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাঠি তাঁকে নয়ডায় ১৫ দিনের একটি কোর্স করতে বলেন এবং পরে জাকার্তা হয়ে তেহরানে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার বদলে মাথুর ও রাঠি দুজনকেই চাবাহারে একটি গ্যাং অপহরণ করে আটকে রাখে।

আরেক ঘটনায়, পাঞ্জাবের অমৃতসরের এক যুবক যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আশা নিয়ে আন্তর্জাতিক ভিসা প্রতারণার চক্রের ফাঁদে পড়েন। তিনিও ইরানে বন্দী হন। অপহরণকারীরা তাঁর মুক্তির জন্য ৫০ লাখ রুপি মুক্তিপণ দাবি করে। অজনালা তহসিলের গ্রন্থগড় গ্রামের বাসিন্দা গুরপ্রীত সিং ১৪ সেপ্টেম্বর ইরানে পৌঁছান। তাঁকে বলা হয়েছিল, সেখান থেকেই যুক্তরাজ্যের ভিসা করে দেওয়া হবে।

বিষয়:

ভারতীয়ভারতভিসাইরান
ইসরায়েলের বিরোধিতা পাত্তা পেল না, সৌদি আরবকে এফ-৩৫ দিচ্ছেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ১০
ছবি: সংগৃহীত
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সৌদি আরবের কাছে উন্নত এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির অনুমতি দিতে যাচ্ছেন। আরব দেশগুলোর কাছে উন্নত অস্ত্র হস্তান্তর বিষয়ে ওয়াশিংটনের এত দিনের নীতি থেকে এটি একধরনের বিচ্যুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গতকাল সোমবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প এই ঘোষণা দেন। এর মাত্র এক দিন পর, অর্থাৎ আজ সৌদি ক্রাউন প্রিন্স বা যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা এফ-৩৫ বিক্রি করব।’ এ সময় তিনি ওয়াশিংটন-রিয়াদ সম্পর্কের প্রশংসা করেন।

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি এটি করতে যাচ্ছি। তারা কিনতে চায়। তারা দুর্দান্ত মিত্র।’

ট্রাম্প যখন সৌদি আরবকে আব্রাহাম চুক্তির অংশ হিসেবে ইসরায়েলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন, ঠিক সেই সময় এই সিদ্ধান্ত রিয়াদের জন্য বড় ধরনের কূটনৈতিক সাফল্য এনে দিল।

তবে সৌদি কর্মকর্তারা বারবার বলে আসছেন, ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে তারা আরব শান্তি উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসবেন না। সেই উদ্যোগে বলা হয়েছে, স্বীকৃতির শর্ত হলো একটি টেকসই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

ওয়াশিংটন-রিয়াদ সম্ভাব্য এই চুক্তি ইসরায়েলের ‘গুণগত সামরিক প্রাধান্য’ বজায় থাকবে কি না, সে প্রশ্নও তুলে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে যে প্রাধান্য সুরক্ষিত। কিছু ইসরায়েলি কর্মকর্তা ইতিমধ্যেই সৌদির কাছে এফ-৩৫ হস্তান্তরের বিরোধিতা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র বহু দশক ধরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে ইসরায়েল আঞ্চলিক প্রতিপক্ষদের তুলনায় সর্বদা উন্নত সামরিক সক্ষমতা ধরে রাখবে। ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের আমলে এই নীতির সূত্রপাত হয়। পরে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান এটি আনুষ্ঠানিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। চার দশকের বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে এই নীতিই দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

এর পর থেকে প্রতিটি মার্কিন প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ইসরায়েল সম্ভাব্য যেকোনো আঞ্চলিক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েও যেন টিকে থাকতে পারে।

লকহিড মার্টিন নির্মিত এফ-৩৫কে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত যুদ্ধবিমান হিসেবে ধরা হয়। শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার চোখ ফাঁকি দেওয়ার মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে এতে।

ইসরায়েলে সমালোচকেরা সতর্ক করে বলেছেন, এই বিক্রি আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে দেশটির দীর্ঘস্থায়ী সামরিক আধিপত্যকে ক্ষয় করতে পারে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক উপপ্রধান এবং বিরোধী দলের নেতা ইয়াইর গোলান বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে ‘অস্ত্র প্রতিযোগিতা’ শুরু করতে পারে, যা ইসরায়েলের বহু বছরের সুবিধাকে দুর্বল করবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে ‘ব্যর্থতায় ভরা’ বলেও সমালোচনা করেছেন।

গোলান বলেন, ‘গুণগত সামরিক প্রাধান্য, যা ইসরায়েলের নিরাপত্তার মূল ভিত্তি ছিল বহু দশকের বেশি সময় ধরে, তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।’

ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভিরও বলেছেন, দেশটিকে অবশ্যই নিজেদের আকাশে সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে হবে।

ইতামার বেন-গভির বলেন, ‘আমরা মধ্যপ্রাচ্যে আছি, এখানে ভুলের জায়গা নেই। যারা সত্যিকারের বন্ধুত্ব বাড়াতে চায়, আমরা তাদের প্রতি হাত বাড়াই। কিন্তু আমাদের প্রাধান্য রক্ষা করতেই হবে।’

যুবরাজ এমবিএসের হোয়াইট হাউস সফরের ঠিক আগমুহূর্তে ট্রাম্পের এই ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য কৌশলের অংশ হিসেবে রিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ানোর প্রচেষ্টাকে স্পষ্ট করে।

বিষয়:

যুদ্ধবিমানঅস্ত্রডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্র
গাজায় মোতায়েনে ট্রাম্প প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর অনুমোদন দিল জাতিসংঘ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ৫৭
ছবি: এএফপি
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করা হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) মোতায়েনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। খবর রয়টার্সের

গত মাসে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ট্রাম্পের গাজা সংক্রান্ত ২০ দফা পরিকল্পনার প্রথম ধাপে সম্মত হয়। সেই ধাপের মধ্যে ছিল দুই বছরের যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধবিরতি এবং বন্দী-জিম্মি বিনিময়। তবে জাতিসংঘের এই প্রস্তাবকে অনেকে দেখছেন একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনকে বৈধতা দেওয়ার পথ হিসেবে, যা গাজায় সেনা পাঠানোর বিষয়ে ভাবছে এমন দেশগুলোর আস্থাও বাড়াবে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সদস্যদেশগুলো ট্রাম্পের নেতৃত্বে গঠিত বোর্ড অব পিস নামে যে অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, তাতে অংশ নিতে পারবে। এই কর্তৃপক্ষ গাজার পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার তদারকি করবে। পাশাপাশি প্রস্তাবে যে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তারা গাজার সামরিকীকরণমুক্ত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। এর মধ্যে অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করা এবং সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করাও অন্তর্ভুক্ত।

হামাস এক বিবৃতিতে আবারও জানিয়েছে, তারা কোনোভাবেই নিরস্ত্র হবে না। তাদের ভাষায়, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই বৈধ প্রতিরোধ। এতে প্রস্তাবে অনুমোদিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর সঙ্গে হামাসের সরাসরি সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

বিবৃতিতে হামাস বলেছে, ‘এই প্রস্তাব গাজার ওপর একধরনের আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক কাঠামো চাপিয়ে দিচ্ছে, যা আমাদের জনগণ ও প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো প্রত্যাখ্যান করে।’

জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ বলেন, প্রস্তাবটি, যাতে ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনা সংযুক্ত আছে, ‘ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের এক সম্ভাব্য পথরেখা তৈরি করেছে...যেখানে রকেটের জায়গায় আসবে জলপাই শাখার মতো শান্তির প্রতীক, আর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সমঝোতার সুযোগ তৈরি হবে।’

ভোটাভুটির আগে ওয়াল্টজ আরও বলেন, ‘এ পরিকল্পনা হামাসের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দেবে। এটি নিশ্চিত করবে যে গাজা সন্ত্রাসের ছায়া থেকে বেরিয়ে সমৃদ্ধ ও নিরাপদ ভবিষ্যতের পথে এগোবে।’

প্রস্তাবটি ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন রাশিয়া এর আগে আপত্তির ইঙ্গিত দিলেও ভোটে বিরত থাকে। ফলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। রাশিয়া ও চীনের রাষ্ট্রদূত দুজনই ভোটে বিরত থাকেন এবং অভিযোগ করেন যে প্রস্তাবে গাজার ভবিষ্যতে জাতিসংঘের ভূমিকা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি।

ভোটের পর রুশ রাষ্ট্রদূত ভাসিলি নেবেনজিয়া বলেন, ‘আসলে পরিষদ মার্কিন প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে একটি মার্কিন উদ্যোগকে অনুমোদন দিল। এতে গাজা উপত্যকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে বোর্ড অব পিস ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর হাতে, যার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে এখনো আমরা কিছুই জানি না।’

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, তারা এর বাস্তবায়নে অংশ নিতে প্রস্তুত। কূটনীতিকেরা জানান, গত সপ্তাহে প্রস্তাবের প্রতি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সমর্থন থাকায় রাশিয়ার সম্ভাব্য ভেটোর ঝুঁকি কমে যায়।

বিষয়:

ডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রজাতিসংঘইউরোপফিলিস্তিন
হাসিনার বিচার ভুক্তভোগীদের জন্য ‘গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত’: জাতিসংঘ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ৩৬
জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই রায়কে গত বছরের বিক্ষোভ দমনের সময় সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর)।

বাংলাদেশ সময় সোমবার রাতে (১৭ নভেম্বর) সংস্থাটির ওয়েবসাইটে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত জাতিসংঘের তদন্ত-প্রতিবেদন থেকে শুরু করে তারা ধারাবাহিকভাবে দাবি করে এসেছে, যেসব ব্যক্তি এসব অপরাধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, বিশেষ করে যাঁরা নেতৃত্ব বা কমান্ডের অবস্থানে ছিলেন, তাঁদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের কার্যকর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

মানবাধিকার হাইকমিশনারের কার্যালয় জানায়, তারা বিচারপ্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তবে তারা সব সময়ই জোর দিয়ে বলেছে—আন্তর্জাতিক অপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচার অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ন্যায়বিচার ও যথাযথ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে সম্পন্ন হওয়া উচিত। বিশেষ করে বিচার যখন অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া মৃত্যুদণ্ডের মতো চরম সাজা দেওয়া হলে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তবে বিবৃতিতে এটাও বলা হয়েছে—‘আমরা সব পরিস্থিতিতেই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী।’

মানবাধিকার হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক আশা প্রকাশ করেছেন—বাংলাদেশ এখন সত্য উদ্‌ঘাটন, ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচারের একটি সর্বাঙ্গীণ প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, যা জাতীয় পুনর্মিলন ও আরোগ্যের পথ খুলে দেবে। তিনি বলেন, ‘বিচারের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে নিরাপত্তা খাতের সংস্কারও জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে এমন লঙ্ঘন আর না ঘটে। এই প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে সহায়তা করতে জাতিসংঘ প্রস্তুত।’

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সবাইকে শান্ত ও সংযত থাকার অনুরোধ করেছে হাইকমিশনার।

বিষয়:

গণহত্যামানবাধিকারযুক্তরাষ্ট্রজাতিসংঘপাঠকের আগ্রহশেখ হাসিনা
