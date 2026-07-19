Ajker Patrika
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স্বাস্থ্য

হামের প্রাদুর্ভাব: বিশেষ টিকার দুই মাস পরও কমেনি হাম

  • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, টিকা পেয়েছে ১ কোটি ৮৪ লাখ ৮০ হাজারের বেশি শিশু।
  • জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাস্তবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু টিকার বাইরে রয়েছে।
মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, ঢাকা
হামের প্রাদুর্ভাব: বিশেষ টিকার দুই মাস পরও কমেনি হাম
ফাইল ছবি

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর সরকার এমআর (মিজেলস-রুবেলা) টিকাদানের বিশেষ কর্মসূচি শুরু করে। দেড় মাস ধরে কয়েক ধাপে পরিচালিত এই কর্মসূচির শেষ দফার টিকা প্রয়োগেরও দুই মাস পেরিয়ে গেছে। তবে অতিসংক্রামক এই রোগের সংক্রমণ ও মৃত্যু এখনো আশানুরূপভাবে কমেনি। এমন পরিস্থিতিতে বিশেষ এই টিকাদান কর্মসূচির কার্যকর আওতা (কভারেজ) নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

চলতি বছরের শুরুতে দেশে হামের সংক্রমণ দেখা দিলেও মার্চে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৫ মার্চ থেকে সরকার হামের সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণ শুরু করে।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, প্রথমে ঝুঁকিপূর্ণ ১৮ জেলার ৩০টি উপজেলা ও পৌরসভায় ৫ এপ্রিল বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়। পরে ৮ এপ্রিল চার সিটি করপোরেশন এবং ২০ এপ্রিল থেকে সারা দেশে তা সম্প্রসারণ করা হয়। ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী ১ কোটি ৮০ লাখ ১৫ হাজার ৬৪টি শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর বিপরীতে টিকা পেয়েছে ১ কোটি ৮৪ লাখ ৮০ হাজারের বেশি শিশু, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি (১০৩ শতাংশ)।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, টিকাদান কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরও হামের সংক্রমণের শৃঙ্খল পুরোপুরি ভাঙেনি। অর্থাৎ কর্মসূচির দুই মাস পরও জনগোষ্ঠীতে ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত রয়েছে।

সাধারণত এমআর টিকা নেওয়ার ১৪ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে শরীরে সুরক্ষামূলক অ্যান্টিবডি তৈরি হয় বলে মত বিজ্ঞানীদের।

সরকারের জাতীয় টিকাদান-সংক্রান্ত কারিগরি উপদেষ্টা গ্রুপের (নাইট্যাগ) সাবেক সদস্য অধ্যাপক ডা. বে-নজির আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হামের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে অন্তত ৯৫ শতাংশ কার্যকর টিকা কভারেজ নিশ্চিত করা জরুরি। প্রচার-প্রচারণা, প্রস্তুতি ও লক্ষ্য নির্ধারণ—সব ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। এ কারণেই সংক্রমণ প্রত্যাশিতভাবে কমছে না। লক্ষ্যমাত্রার ১০৩ শতাংশ টিকা কভারেজের দাবির হিসাবও সঠিক নয়।’

স্বাধ্য অধিদপ্তরের গতকাল রোববারের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, গত এক দিনে হামের উপসর্গে ভোগা ৯৩৮ জন এবং নিশ্চিত হামের ১১৩ রোগী শনাক্ত হয়েছে। উপসর্গে মারা গেছে ৪ জন। ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে ১ লাখ ১৭ হাজার ৬৪৮ জন হাম উপসর্গের রোগী এবং ১৪ হাজার ৪৩১ জন হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গে ৬৯৩ এবং হামে ৯৫ জনের।

সংক্রমণ কমছে দাবি করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আগে প্রতিদিন হাম উপসর্গের রোগী হাজারের বেশি ছিল, বর্তমানে তা ৬০০ থেকে ৮০০-এর মধ্যে নেমে এসেছে। টিকাদান ক্যাম্পেইন শেষ হয়েছে ২০ মে। শেষ দিনে যারা টিকা পেয়েছে, তাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হতে তিন থেকে চার সপ্তাহ সময় লাগে। আক্রান্ত অনেক শিশুর নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হয়। এসব জটিলতার কারণে কয়েক সপ্তাহ পরও মৃত্যু হতে পারে। সব মৃত্যুকে তাৎক্ষণিক হামের সংক্রমণের ফল হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।’

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যের ভিত্তিতে ৬-১২ এপ্রিলকে প্রথম রোগতাত্ত্বিক সপ্তাহ ধরে বিশ্লেষণে দেখা যায়, ওই সপ্তাহে হামের উপসর্গযুক্ত রোগী ছিল ৭ হাজার ১১৯ জন, যা তৃতীয় সপ্তাহে বেড়ে ৮ হাজার ৪২২ জনে পৌঁছায়। পঞ্চম সপ্তাহে (৪-১০ মে) প্রাদুর্ভাব সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠে। ওই সপ্তাহে হাম উপসর্গ এবং হাম রোগী প্রায় দ্বিগুণ হয়। ওই সময়ে নিশ্চিত হামে মৃত্যু এবং হামের উপসর্গে মৃত্যু আগের সপ্তাহের তুলনায় আড়াই গুণের বেশি বেড়ে যায়।

অষ্টম রোগতাত্ত্বিক সপ্তাহে (২৫-৩১ মে) উপসর্গযুক্ত নতুন রোগী ছিল ৭ হাজার ১২৩ জন, নিশ্চিত হামের ৪২৭ জন। আর হামের উপসর্গে মৃত্যু ৫৩ জন এবং নিশ্চিত হামে মৃত্যু ৪ জন। ১৪তম সপ্তাহে (৬-১২ জুলাই) উপসর্গযুক্ত রোগী ছিল ৫ হাজার ৮৬২ জন, নিশ্চিত হামের ৮৬৮ জন। ওই সময়ে উপসর্গে মৃত্যু ১৯ জন এবং নিশ্চিত হামে মৃত্যু ১ জনের। ১৫তম সপ্তাহে (১৩-১৯ জুলাই) আবার উপসর্গযুক্ত রোগী ৬ হাজার ১৬৮ জন ও নিশ্চিত হামে ৯৩১ জন। একই সময়ে উপসর্গে আরও ২৯ জন এবং হামে ১ জনের মৃত্যু হয়।

এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, টিকাদান কর্মসূচি শেষ হওয়ার প্রায় দুই মাস পরও সংক্রমণ ও মৃত্যু অব্যাহত রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য ও রোগতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ১০৩ শতাংশ টিকা কভারেজের দাবি করলেও বাস্তবে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু টিকার বাইরে থেকে গেছে। হামের সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে অন্তত ৯৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা (হার্ড ইমিউনিটি) তৈরি হওয়া প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, তৃণমূল পর্যায়ে নিবিড় অনুসন্ধান, বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকাবঞ্চিত শিশু শনাক্ত এবং কার্যকর মাইক্রোপ্ল্যানিংয়ের ঘাটতির কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

শিশুদের শরীরে টিকার কার্যকারিতা মূল্যায়নের বিষয়ে আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. কাজী আহম্মেদ জাকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘টিকা নেওয়ার পর শিশুদের শরীরে কতটা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হয়েছে, তা মূল্যায়নে গবেষণা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ৩০টি উপজেলার শিশুদের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন আরও পদ্ধতিগতভাবে নমুনা সংগ্রহ চলছে।’

আইইডিসিআরের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, ‘শুধু টিকা দিলেই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। আক্রান্ত শিশুকে দ্রুত শনাক্ত করা, আইসোলেশন নিশ্চিত করা, সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনায় আনা এবং সমন্বিত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যকর করতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রে এসব ব্যবস্থায় ঘাটতি ছিল।’

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, ‘জরুরি পরিস্থিতিতে ২০২২ সালের জনশুমারির তথ্য ব্যবহার করে দ্রুত টিকাদান কর্মসূচি শুরু করা হয়েছিল। বর্তমানে নিয়মিত টিকাদানের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনুসন্ধানও চলছে।’

ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কমিটি ফর মিজেলস অ্যান্ড রুবেলা এলিমিনেশনের (এনভিসি) চেয়ারপারসন এবং আইইডিসিআরের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মাহমুদুর রহমানের মতে, ‘ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের টিকা দেওয়া যায় না। ফলে তারা এখনো সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। আবার পাঁচ বছরের বেশি বয়সী এমন কিছু শিশু রয়েছে, যারা অতীতে নিয়মিত টিকা পায়নি। অন্যদিকে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রার বাইরেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু রয়ে গেছে। তাই ১০৩ শতাংশ কভারেজের দাবি করলেই বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয় না। পরিস্থিতি মূল্যায়নে নজরদারির তথ্যের পাশাপাশি হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর তথ্যও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে সংক্রমণ দীর্ঘায়িত হওয়ার অন্য কারণ রয়েছে কি না, তা বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করা দরকার।’

বিষয়:

মৃত্যুটিকাছাপা সংস্করণহাম
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