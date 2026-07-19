ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪৭৩

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ৪৭৩ জন।
আজ রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৭৫, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৩, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৪, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৪৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৩৭, খুলনা বিভাগে ৬৬, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৬, রাজশাহী বিভাগে ২৩, রংপুর বিভাগে ৪২ ও সিলেট বিভাগে তিনজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ১০ হাজার ৪৮৫ জন। এর মধ্যে চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৮১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানায়, চলতি বছর ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩৪ জনের। এর মধ্যে চলতি মাসে ১৬ জন মারা গেছে। আর জানুয়ারিতে দুই, ফেব্রুয়ারিতে দুই, মে মাসে এক ও জুনে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গে মারা গেছে ৬৯৩ জন। একই সময়ে নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ৯৫ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনজন ঢাকা বিভাগের।২ ঘণ্টা আগে
ভোর ৪টা। হাসপাতালের ওয়ার্ড এখন শান্ত। একজন জুনিয়র চিকিৎসক নয় ঘণ্টা ধরে টানা কাজ করছেন। ক্লান্তিতে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে, চোখ বুঁজে আসছে। কিন্তু সকাল ৬টায় ডিউটি শেষ করে যখন তিনি বাড়ি ফেরেন, তখন শত চেষ্টা করেও তাঁর ঘুম আসে না।৩ ঘণ্টা আগে
খুশিতে মরেই যাব— এমন অনুভূতি কার না হয়! কিন্তু সত্যি সত্যি তো খুশিতে আমরা মরতে বসি না। কিন্তু এক নারী বাস্তবেই খুশিতে মরতে বসেছিলেন! নিতে হয়েছিল হাসপাতালে।৬ ঘণ্টা আগে
গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ২৪২ জন। আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।১ দিন আগে