ডেঙ্গু: এক দিনে মারা গেল আরও ৫ জন, নভেম্বরে সর্বোচ্চ মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৩৯
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

দেশে এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে নভেম্বর মাস অন্য সব মাসকে ছাড়িয়ে গেছে। এ মাসে ২৪ হাজার ৫৩০ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং ৯৯ জন মারা গেছে।

আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৬৩৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মশাবাহিত এ রোগে মৃত্যু হয়েছে আরও পাঁচজনের। চলতি বছর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ৯২ হাজার ২৫ জন ডেঙ্গু রোগী; তাদের মধ্যে ৩৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের অক্টোবরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ হাজার ৫২০ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১, জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪, আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ ও সেপ্টেম্বরে ১৫ হাজার ৮৬৫ জন রোগী ভর্তি হয়েছে।

ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যার ক্ষেত্রেও অক্টোবর এ বছরের দ্বিতীয় অবস্থানে। এ মাসে ডেঙ্গুতে ৮০ জন মারা যায়। জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯, আগস্টে ৩৯, সেপ্টেম্বরে ৭৬ জন মারা যায়। তবে এ রোগে মার্চে কোনো মৃত্যু হয়নি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজকের তথ্যে জানানো হয়েছে, গত এক দিনে ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া পাঁচজনের মধ্যে পাঁচ বছরের এক কন্যাশিশু রয়েছে। অন্যদের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও একজন নারী রয়েছেন। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ৩৯, ৬৪, ১৮ ও ৫৯ বছর।

গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি নতুন রোগীর মধ্যে ২২১ জন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকার। এ ছাড়া রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ১১৬ জন, বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৫, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৫, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৬, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৫, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৭, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুই ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) নয়জন রোগী ভর্তি হয়েছে।

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতালস্বাস্থ্য
