Ajker Patrika
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স্বাস্থ্য

এক দিনে হামের উপসর্গে আরও ৭ মৃত্যু, পাঁচজনই ঢাকায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৪৪
এক দিনে হামের উপসর্গে আরও ৭ মৃত্যু, পাঁচজনই ঢাকায়
ফাইল ছবি

দেশে ডেঙ্গুর পাশাপাশি হামের উপসর্গে মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে এ সময়ে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ১ হাজার ১৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

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আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক হালনাগাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার হিসাব তুলে ধরা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১০৪ জন। অন্যদিকে, হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ১ হাজার ৭৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত সাতজনের মধ্যে পাঁচজন ঢাকায় এবং বরিশাল ও ময়মনসিংহে একজন করে চিকিৎসাধীন ছিল।

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বিভাগভিত্তিক হিসাবে, হামের উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ঢাকা বিভাগে—৪৮৬ জনের। এরপর সিলেটে ১৮৯ জন, চট্টগ্রামে ৯৬, রাজশাহীতে ৯৩, ময়মনসিংহে ৮২, বরিশালে ৬৩, খুলনায় ৪৭ ও রংপুরে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত দেশে ২ লাখ ৮ হাজার ৫৭০ জনের মধ্যে হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে উপসর্গ দেখা দিয়েছে ১ হাজার ৯৯৯ জনের। একই সময়ে পরীক্ষায় ১২৮ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত দেশে নিশ্চিতভাবে হাম শনাক্ত হয়েছে ২২ হাজার ৮৪০ জনের।

বিষয়:

মৃত্যুআক্রান্তস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুস্বাস্থ্যহাম
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