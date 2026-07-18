যেসব খাবার অজান্তেই শরীর ক্লান্ত করছে

সারা দিনে শরীরের শক্তির মাত্রা কিংবা এনার্জি লেভেলে কিছুটা ওঠানামা হওয়া স্বাভাবিক। ঘুম, মানসিক চাপ, শারীরিক পরিশ্রম এবং সবচেয়ে বড় বিষয় আমাদের খাদ্যাভ্যাস। সাধারণত যেকোনো খাবার বা স্ন্যাকস খাওয়ার পর আমাদের সতেজ লাগার কথা, কিন্তু কিছু খাবার উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করে। এগুলো সাময়িক শক্তি বাড়ালেও দ্রুত তা কমিয়ে দেয় এবং শরীরকে ক্লান্ত করে ফেলে।
সুস্থ ও সতেজ থাকতে সাময়িক এনার্জি বুস্টকারী প্রক্রিয়াজাত খাবারের বদলে সুষম ও পুষ্টিকর খাবার এবং পর্যাপ্ত ঘুমের ওপর জোর দেওয়া উচিত।
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