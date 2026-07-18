বন্যার পানিতে চোখের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের উপায়

বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে বন্যা একটি পরিচিত দুর্যোগ। বন্যার সময় দূষিত পানি, কাদা, জীবাণু, রাসায়নিক পদার্থ এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে চোখের বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। অনেকে সামান্য চোখ লাল হওয়া কিংবা জ্বালাপোড়াকে গুরুত্ব দেন না, কিন্তু সময়মতো চিকিৎসা না করালে তা গুরুতর সংক্রমণ, এমনকি দৃষ্টিশক্তি হারানোর কারণও হতে পারে।
১. কনজাংটিভাইটিস (চোখ ওঠা): বন্যার সময় বেশি দেখা যায় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত কনজাংটিভাইটিস। এর লক্ষণগুলো হলো—
এটি সংক্রামক হতে পারে, তাই আক্রান্ত ব্যক্তির তোয়ালে, রুমাল বা প্রসাধনী অন্যদের ব্যবহার করা উচিত নয়।
২. কর্নিয়ার সংক্রমণ (কেরাটাইটিস) : বন্যার দূষিত পানি কিংবা কাদা চোখে লাগলে কর্নিয়ায় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক অথবা অন্যান্য জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। বিশেষ করে যাঁরা কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করেন, তাঁদের ঝুঁকি আরও বেশি। এর লক্ষণ—
এটি একটি জরুরি অবস্থা। তাই দ্রুততম সময়ে চক্ষুবিশেষজ্ঞের পরামর্শ জরুরি।
৩. অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস: বন্যার সময় বাতাসে ধুলাবালি, ছত্রাকের স্পোর ও বিভিন্ন অ্যালার্জেনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে অনেকের চোখে চুলকানি, পানি পড়া এবং লাল ভাব দেখা দিতে পারে।
৪. চোখে আঘাত ও বাইরের বস্তুর প্রবেশ:
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ, ভাঙা কাঠ, টিন, কাচ বা ময়লা-আবর্জনার সংস্পর্শে এলে বাইরের বস্তু প্রবেশ করে চোখে আঘাত লাগতে পারে। এমন অবস্থায় চোখ ঘষা উচিত নয় এবং যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।
বন্যার পানি বা কাদা চোখে লাগলে দ্রুত পরিষ্কার কিংবা ফুটিয়ে ঠান্ডা করা পানিতে চোখ ধোয়া।
নিম্নোক্ত লক্ষণগুলোর যেকোনো একটি থাকলে দেরি না করে চক্ষুবিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হোন—
ডা. মো. আরমান হোসেন রনি, কনসালট্যান্ট (চক্ষু), দীন মোহাম্মদ আই হসপিটাল, সোবাহানবাগ, ঢাকা
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