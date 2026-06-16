হামের প্রাদুর্ভাব: উপসর্গে প্রাণ গেল আরও একজনের, মোট মৃত্যু ৬৫৭

দেশে হামের উপসর্গে গত এক দিনে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে হাম ও হামের উপসর্গে মোট ৬৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।
হামবিষয়ক হালনাগাদ তথ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) হামের উপসর্গে আরও একজন মারা গেছে। এ সময়ে হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ১৪২ জন। এর মধ্যে ১৩৬ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে। আর উপসর্গ দেখা গেছে ১ হাজার ৬ জনের।
সরকারের তথ্য বলছে, গত ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গে দেশে ৫৬৪ জনের মৃত্যুর তথ্য জানা গেছে। এ সময় হাম শনাক্তের পর মারা গেছে ৯৩ জন।
চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে ৮৭ হাজার ৯২৯ জনের। আর এই সময়ে হামে আক্রান্ত হয়েছে ১০ হাজার ৫২৩ জন। হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭২ হাজার ৪০৫ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ৬৮ হাজার ৭৮২ জন বাড়ি ফিরেছে।
আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালকের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন শেখ মহিউদ্দিন। আজ মঙ্গলবার আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশনের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক জামালুন্নেসাকে ফাউন্ডেশনের নতুন নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
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