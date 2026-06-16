Ajker Patrika
স্বাস্থ্য

ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে শিগগিরই: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বাসস, ঢাকা  
ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে শিগগিরই: স্বাস্থ্যমন্ত্রী
‘হামের চিকিৎসা পদ্ধতি ও ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন’ বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: পিআইডি

সারা দেশে শিগগিরই ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজে ‘হামের চিকিৎসা পদ্ধতি ও ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন’ বিষয়ক আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, সারা দেশে একযোগে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাম্পেইন চালু হবে। এটি সফল করতে কাজ করছি। আগামী ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হবে, ঠিক কবে থেকে এটি শুরু হচ্ছে।

বিষয়:

স্বাস্থ্যমন্ত্রীভিটামিন
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