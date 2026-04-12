Ajker Patrika
স্বাস্থ্য

হাম ও উপসর্গ নিয়ে আরও ১০ জনের মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হাম ও উপসর্গ নিয়ে আরও ১০ জনের মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ফাইল ছবি

হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪ জন এবং হামের উপসর্গ (হাম সন্দেহে) নিয়ে ৬ জন মারা গেছে। আজ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার হালনাগাদকৃত এই তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চতভাবে হাম আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের। তাদের মধ্যে ঢাকায় সর্বোচ্চ ১৫ জন, বরিশালে ৫ জন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩ জন করে ৬ জন এবং ময়মনসিংহে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হামের লক্ষণ নিয়ে সারা দেশে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫১ জনে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৬৪ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে হাম শনাক্ত হয়েছে ১৫০ জনের। এ সময়ে হামের লক্ষণ নিয়ে ১ হাজার ২৬৮ জন রোগী হাসপাতালে এসেছে, যাদের মধ্যে ৭৬২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একই সময়ে সবচেয়ে বেশি ৩৫৭ জন ভর্তি হয়েছে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে। আর সবচেয়ে কম ১১ জন ভর্তি হয়েছে রংপুর বিভাগে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে আসা রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ২২৫ জনে। একই সময়ে ২ হাজার ৬৩৯ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে। মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা সাড়ে ১৫ হাজার।

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

সম্পর্কিত

হাম ও উপসর্গ নিয়ে আরও ১০ জনের মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

হাম ও উপসর্গ নিয়ে আরও ১০ জনের মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশিদের অত্যাধুনিক চিকিৎসাসেবা দেবে থাইল্যান্ডের মেডপার্ক হসপিটাল

বাংলাদেশিদের অত্যাধুনিক চিকিৎসাসেবা দেবে থাইল্যান্ডের মেডপার্ক হসপিটাল

সমন্বিত উদ্যোগে হামসহ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সমন্বিত উদ্যোগে হামসহ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকার দুই সিটিতে হাম-রুবেলা টিকাদান শুরু, চলবে ১১ মে পর্যন্ত

ঢাকার দুই সিটিতে হাম-রুবেলা টিকাদান শুরু, চলবে ১১ মে পর্যন্ত