হাম ও উপসর্গ নিয়ে আরও ১০ জনের মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪ জন এবং হামের উপসর্গ (হাম সন্দেহে) নিয়ে ৬ জন মারা গেছে। আজ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার হালনাগাদকৃত এই তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চতভাবে হাম আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের। তাদের মধ্যে ঢাকায় সর্বোচ্চ ১৫ জন, বরিশালে ৫ জন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩ জন করে ৬ জন এবং ময়মনসিংহে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হামের লক্ষণ নিয়ে সারা দেশে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫১ জনে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৬৪ জন এবং রাজশাহী বিভাগে ৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে হাম শনাক্ত হয়েছে ১৫০ জনের। এ সময়ে হামের লক্ষণ নিয়ে ১ হাজার ২৬৮ জন রোগী হাসপাতালে এসেছে, যাদের মধ্যে ৭৬২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একই সময়ে সবচেয়ে বেশি ৩৫৭ জন ভর্তি হয়েছে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে। আর সবচেয়ে কম ১১ জন ভর্তি হয়েছে রংপুর বিভাগে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে আসা রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ২২৫ জনে। একই সময়ে ২ হাজার ৬৩৯ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে। মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা সাড়ে ১৫ হাজার।
আরও পড়ুন:
সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে হামসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, দেশে চলমান জরুরি টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে এবং সংক্রমণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশনে শিশুদের হাম-রুবেলা প্রতিরোধে শুরু হয়েছে 'জরুরি হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৬'। আজ রোববার (১২ এপ্রিল) থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে আগামী ১১ মে পর্যন্ত। ডিএনসিসি এলাকায় প্রায় ৫ লাখ এবং ডিএসসিসিতে প্রায় ৪ লাখ শিশুকে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
আগামী ২০ তারিখ থেকে সারা দেশে হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এম এ মুহিত। তিনি আরও বলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দেশে হামের প্রাদুর্ভাব রোধে সরকার বদ্ধপরিকর।