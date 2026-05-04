Ajker Patrika
স্বাস্থ্য

হাম ও উপসর্গে ১৭ শিশুর মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ মে ২০২৬, ১৭: ৪৬
হাম ও উপসর্গে ১৭ শিশুর মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ফাইল ছবি

দেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে হামে আক্রান্ত হয়ে দুই শিশু ও উপসর্গ নিয়ে ১৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এই হিসাব গতকাল রোববার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ১৫৪ জনের। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৪৬৭ জনে।

১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫২ জনে। অন্যদিকে সন্দেহজনক হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫৯ জনে। এ নিয়ে হাম ও উপসর্গে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩১১।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাকেন্দ্রে গেছে ১ হাজার ৩০২ জন। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ২৬ জন। এই সময়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ১ হাজার ৬১ জন।

বিষয়:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরস্বাস্থ্যহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

উত্তপ্ত কলকাতা: মমতার গাড়ি লক্ষ্য করে ‘চোর’ স্লোগান, বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ

তামিলনাড়ুতে থালাপতি বিজয়ের উত্থানের ইঙ্গিত, কেরালায় শেষ দুর্গ হারাচ্ছে বাম

ঢাকার কলাবাগান থানার এসআই ৬ দিন ধরে ‘নিখোঁজ’

শপথ নিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের ৪৯ নবনির্বাচিত সদস্য

হাঁটুর নিচে গুলির নির্দেশ দিয়েছিলেন ডিএমপি কমিশনার হাবিব

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একীভূত ব্যাংকের শাখায় আমানতকারীদের তালা

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একীভূত ব্যাংকের শাখায় আমানতকারীদের তালা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

সম্পর্কিত

হাম ও উপসর্গে ১৭ শিশুর মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

হাম ও উপসর্গে ১৭ শিশুর মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

আটলান্টিকে প্রমোদতরিতে হান্টাভাইরাস, কতটা বিপজ্জনক

আটলান্টিকে প্রমোদতরিতে হান্টাভাইরাস, কতটা বিপজ্জনক

হাম ও উপসর্গে আরও ১০ শিশুর মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

হাম ও উপসর্গে আরও ১০ শিশুর মৃত্যু: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ঘরে ব্যবহৃত যেসব জিনিস ঝুঁকিতে ফেলছে শিশুদের, দীর্ঘ গবেষণায় মিলল তালিকা

ঘরে ব্যবহৃত যেসব জিনিস ঝুঁকিতে ফেলছে শিশুদের, দীর্ঘ গবেষণায় মিলল তালিকা