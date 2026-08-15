সঠিকভাবে চোখের ড্রপ দেওয়ার নিয়ম

চিকিৎসা বা চোখের পরিচর্যার প্রয়োজনে আমাদের প্রায় সময় আই ড্রপ ব্যবহার করতে হয়। তবে ভুল পদ্ধতিতে ড্রপ দিলে ওষুধ অপচয়ের পাশাপাশি চোখের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সঠিক কৌশল জানা থাকলে ওষুধ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে এবং চোখের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে।
ব্যস্ত জীবনের দোহাই দিয়ে অনেকে প্রতিদিনের ব্যায়াম এড়িয়ে চলেন। তাঁদের জন্য অবিশ্বাস্য ও বিজ্ঞানসম্মত খবর নিয়ে এসেছেন গবেষকেরা। এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেড় ঘণ্টার দীর্ঘ মাঝারি শারীরিক পরিশ্রমের চেয়ে মাত্র ৩০ সেকেন্ডের তীব্র বা উচ্চমাত্রার এক্সারসাইজ শরীরের জন্য অনেক বেশি কার্যকর ও স্বাস্থ্যসম্মত...৩২ মিনিট আগে
দেশে কিডনি প্রতিস্থাপন শুরু হয় চার দশক আগে। ইউরোলজি শল্যচিকিৎসক, কিডনি বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইউরোলজিক্যাল সার্জনসের (বাউস) তথ্য বলছে, দেশে এ পর্যন্ত প্রায় চার হাজার কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রে ‘ম্যাড কাউ’ রোগের মতো প্রাণঘাতী প্রিয়ন রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাব্য একটি নতুন ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে গবেষকেরা একই সঙ্গে জানিয়েছেন, আশঙ্কাটি এখনো পুরোপুরি তাত্ত্বিক। কারণ ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মাধ্যমে এই ক্রনিক ওয়েস্টিং ডিজিজ (CWD) গবাদিপশুতে ছড়ানোর...১১ ঘণ্টা আগে
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে এই রোগের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে ৯৭২ জনের। আজ শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।১১ ঘণ্টা আগে