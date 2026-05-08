থ্যালাসেমিয়া কী

বিশ্ব দিবস থ্যালাসেমিয়া দিবস ২৬
থ্যালাসেমিয়া একটি জটিল বংশগত রক্তরোগ, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। পিতা-মাতা উভয়েই থ্যালাসেমিয়ার জিন-বাহক হলে সন্তানের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। তাই সচেতনতা, সময়মতো পরীক্ষা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।
এবারের প্রতিপাদ্য —
“আর আড়াল নয়: রোগ নির্ণয়হীনদের খুঁজে বের করি, অলক্ষ্যে থাকা রোগীদের সহায়তা করি।”
বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ থ্যালাসেমিয়ার জিন-বাহক বলে ধারণা করা হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে বিয়ের পূর্বে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।
ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সফিউশন মেডিসিন (ব্লাড ব্যাংক), জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।
“প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম” — এই নীতিকে সামনে রেখে আসুন, সচেতন হই, পরীক্ষা করি এবং থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে একসাথে কাজ করি।
লেখক: ডা. মো: ওয়াসীম, সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল।
হামে মৃত্যুর হিসাব নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে মাঠপর্যায়ের তথ্যের গরমিল দেখা গেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হামে মৃত্যুর যে পরিসংখ্যান দিয়েছে, স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে এই রোগে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা তার থেকে বেশি। রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ...১২ ঘণ্টা আগে
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭ জনে। অন্যদিকে সন্দেহজনক হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭৯ জনে। হাম ও হামের উপসর্গে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩৩৬।১ দিন আগে
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হাম ও হামের উপসর্গে আরও সাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে হামে আক্রান্ত হয়ে দুই শিশু ও উপসর্গ নিয়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।২ দিন আগে
দেশে এবার সংক্রামক রোগ হাম সংক্রমণ শনাক্তের হার ৪২ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ প্রতি ১০০টি নমুনা পরীক্ষা করলে প্রায় অর্ধেকেই রোগী শনাক্ত হচ্ছে। তবে একটি মাত্র পরীক্ষাগার থাকা ও কিটের সংকটের কারণে পরীক্ষা কম হওয়ায় সংক্রমণের প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া কঠিন হচ্ছে।৩ দিন আগে