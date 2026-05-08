বিশ্ব দিবস থ্যালাসেমিয়া দিবস ২৬

থ্যালাসেমিয়া কী

ডা. মো. ওয়াসীম
থ্যালাসেমিয়া একটি জটিল বংশগত রক্তরোগ, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। পিতা-মাতা উভয়েই থ্যালাসেমিয়ার জিন-বাহক হলে সন্তানের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। তাই সচেতনতা, সময়মতো পরীক্ষা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

এবারের প্রতিপাদ্য —

“আর আড়াল নয়: রোগ নির্ণয়হীনদের খুঁজে বের করি, অলক্ষ্যে থাকা রোগীদের সহায়তা করি।”

বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ থ্যালাসেমিয়ার জিন-বাহক বলে ধারণা করা হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে বিয়ের পূর্বে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সফিউশন মেডিসিন (ব্লাড ব্যাংক), জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

“প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম” — এই নীতিকে সামনে রেখে আসুন, সচেতন হই, পরীক্ষা করি এবং থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে একসাথে কাজ করি।

লেখক: ডা. মো: ওয়াসীম, সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল।

