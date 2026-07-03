Ajker Patrika
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স্বাস্থ্য

হামের উপসর্গে আরও ৫ মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ জুলাই ২০২৬, ১৬: ৫২
হামের উপসর্গে আরও ৫ মৃত্যু
ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচজনের মৃত্যুর তথ্য রেকর্ড করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। তবে এ সময়ে নতুন করে কোনো মৃত্যুকে হামজনিত হিসেবে নিশ্চিত করা হয়নি। আজ শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র প্রকাশিত নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়, গতকাল বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত সন্দেহজনক পাঁচটি মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এসব মৃত্যু ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগে ঘটেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে সন্দেহজনক হামজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৬৩৬ জনে পৌঁছেছে। তবে পরীক্ষায় নিশ্চিত হামজনিত মৃত্যুর সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে ৯৩ জনে।

এই ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯৬৮ জন সন্দেহজনক হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৯ জনের সংক্রমণ পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়েছে। এ ছাড়া ৮৫১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং চিকিৎসা শেষে ৭৮৪ জন হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত দেশে ১ লাখ ৩ হাজার ৯৬১ জন সন্দেহজনক হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১২ হাজার ৪২৫ জনের সংক্রমণ নিশ্চিত হয়েছে। একই সময়ে ৮৭ হাজার ২৬২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ৮৩ হাজার ৫৪৩ জন।

বিভাগভিত্তিক হিসাবে গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি ৪১২ জন সন্দেহজনক রোগী শনাক্ত হয়েছে ঢাকা বিভাগে। এরপর চট্টগ্রামে ১৮১, বরিশালে ১৩৭, সিলেটে ৯৪, খুলনায় ৪৫, ময়মনসিংহে ৪০, রাজশাহীতে ৩৮ ও রংপুরে ২১ জনের তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে।

এদিকে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন ২০২৬-এর আওতায় টিকাদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে ১ কোটি ৮০ লাখ ১৫ হাজার ৬৪ জনকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতিমধ্যে ১ কোটি ৮৪ লাখ ৭৭ হাজার ৬১৬ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। এতে জাতীয় টিকাদান কভারেজ দাঁড়িয়েছে ১০৩ শতাংশে।

বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরহাম
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