ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১৬৩

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে একজন মারা গেছে এবং একই সময়ে আরও ১৬৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) নতুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৬, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৭, ঢাকা বিভাগে ২৩, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৮, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৭, খুলনা বিভাগে ২৪, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৪ ও রাজশাহী বিভাগে চারজন রয়েছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ১৬১ জন রোগী। চলতি বছর এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৭৯৩ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।
চলতি বছরে দেশে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে ১০ জন পুরুষ ও ৯ জন নারী। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ব্যক্তি একজন নারী বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
এক মাসের বেশি সময় ধরে দেশে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এই অবস্থায় জোরেশোরে বাড়ছে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাসের সংক্রমণ। বছরের প্রথম ছয় মাসে হাসপাতালে যাওয়া ডেঙ্গু রোগীর ৪৮ শতাংশই ভর্তি হয়েছে জুন মাসে। অর্থাৎ বর্ষা মৌসুমের শুরু থেকে ডেঙ্গু ঊর্ধ্বমুখী।১৮ ঘণ্টা আগে
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