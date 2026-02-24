Ajker Patrika
ফাল্গুনেই গ্রীষ্মের তাপ, আজ যেসব এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাল্গুনেই গ্রীষ্মের তাপ, আজ যেসব এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা
ছবি: সংগৃহীত

ফাল্গুন মাসের অর্ধেকও পার হয়নি। কিন্তু প্রতিদিনই সারা দেশে তাপমাত্রা বাড়ছে। ফাল্গুনের প্রথম দিকে সকালবেলায় প্রকৃতিতে কিছুটা শীতের অনুভূতি ছিল। দুপুরে বেশ গরম পড়ছিল। তবে দু-এক দিন ধরে সকালের তাপমাত্রাও বাড়তে শুরু করেছে।

গতকাল সোমবার সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ মঙ্গলবার সেটি বেড়ে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে, যা ছিল কুড়িগ্রামের রাজারহাট ও পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। অন্যদিকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেশ কদিন আগে থেকেই ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে থাকছে।

এর মধ্যে আজ রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ সকাল ৯টায় আগামী ৫ দিনের এই পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, দেশের অন্যান্য অঞ্চল অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং অন্যান্য অঞ্চলে তা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ২৫ ফেব্রুয়ারি অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

পূর্বাভাসে আরও উল্লেখ করা হয়, ২৬ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে, ২৭ ফেব্রুয়ারি রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। চলতি মাসের শেষ দিন ২৮ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

তাপমাত্রাবৃষ্টিপরিবেশআবহাওয়ার খবর
